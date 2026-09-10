11η Σεπτεμβρίου: Εκρηκτική αύξηση των κρουσμάτων καρκίνου 25 χρόνια μετά

Ο αριθμός των ασθενών με καρκίνο που λαμβάνουν περίθαλψη έχει τριπλασιαστεί τα τελευταία χρόνια, σύμφωνα με ανάλυση της Washington Post, καθώς το πραγματικό μέγεθος της νόσου αποκαλύπτεται όλο και περισσότερo 25 χρόνια μετά την τραγωδία που άλλαξε την Αμερική

Νατάσα Παυλοπούλου

11η Σεπτεμβρίου: Εκρηκτική αύξηση των κρουσμάτων καρκίνου 25 χρόνια μετά
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ο αριθμός των επιζώντων της 11ης Σεπτεμβρίου που λαμβάνουν φροντίδα για καρκίνο έχει σχεδόν τριπλασιαστεί τα τελευταία πέντε χρόνια, φτάνοντας τους 27.300 το 2026 από 8.870 το 2021.
  • Η τοξική σκόνη που εκλύθηκε μετά την κατάρρευση των Δίδυμων Πύργων περιείχε καρκινογόνες ουσίες όπως αμίαντο και βενζόλιο, που ευθύνονται για την αύξηση των καρκίνων στους επιζώντες.
  • Οι διαγνώσεις καρκίνου σε επιζώντες εμφανίζονται νωρίτερα και περιλαμβάνουν πιο επιθετικές μορφές, όπως καρκίνο του μαστού και καρκίνο πνεύμονα σε γυναίκες μη καπνίστριες.
  • Η έγκαιρη ένταξη στο πρόγραμμα υγείας μειώνει τη θνησιμότητα των ασθενών κατά 34% σε σύγκριση με τον γενικό πληθυσμό της Νέας Υόρκης.
  • Υπάρχει ανάγκη συνεχούς παρακολούθησης και ενημέρωσης των νεότερων γενεών επιζώντων για την πρόληψη και έγκαιρη διάγνωση καρκίνου.
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Όταν η Μαριάμα Τζέιμς επέστρεψε στο διαμέρισμά της στο Κάτω Μανχάταν το βράδυ της 11ης Σεπτεμβρίου 2001, ήταν καλυμμένο με σκόνη. Είχε αφήσει τα παράθυρα ανοιχτά εκείνη τη ζεστή μέρα και τα σύννεφα τοξικών υλικών που απελευθερώθηκαν όταν κατέρρευσαν οι Δίδυμοι Πύργοι είχαν εισβάλει ορμητικά στο σπίτι της..«Όλα ήταν καλυμμένα με λευκή σκόνη, όπως συμβαίνει μετά από χιονόπτωση», είπε η Τζέιμς.

Λίγα χρόνια αργότερα, εμφάνισε καρκίνο του δέρματος. Το 2013, η μητέρα της Τζέιμς, Χουανίτα, η οποία πήγαινε στη δουλειά της το πρωί των επιθέσεων και καλυφθηκε με σκόνη, διαγνώστηκε με καρκίνο του παχέος εντέρου σταδίου 4. Πέθανε το 2023.«Το συνέδεσα αμέσως με την 11η Σεπτεμβρίου», είπε η Τζέιμς για τις διαγνώσεις της ίδιας και της οικογένειάς της.Οι διασώστες και άλλοι Νεοϋορκέζοι γύρω από το Παγκόσμιο Κέντρο Εμπορίου εκείνη την ημέρα ανέφεραν παθήσεις, όπως αναπνευστικά προβλήματα, επιπτώσεις στην ψυχική υγεία και άνοια .Είκοσι πέντε χρόνια αργότερα, η προσοχή στρέφεται ολοένα και περισσότερο στον καρκίνο.

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H Mαριάμα Τζέιμς, επιζήσασα της 11ης Σεπτεμβρίου

Είκοσι πέντε χρόνια μετά τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου 2001, το αποτύπωμα της καταστροφής στην υγεία των ανθρώπων που έζησαν τα γεγονότα γίνεται ολοένα και πιο βαρύ, και ο καρκίνος εξελίσσεται στη σοβαρότερη απειλή. Σύμφωνα με ανάλυση της Washington Post στα στοιχεία του Προγράμματος Υγείας του Παγκόσμιου Κέντρου Εμπορίου (WTC Health Program), ο αριθμός των επιζώντων που λαμβάνουν ιατρική και οικονομική βοήθεια για τη θεραπεία καρκίνου έχει σχεδόν τριπλασιαστεί τα τελευταία πέντε χρόνια. Ενώ το 2021 οι εγγεγραμμένοι ασθενείς ανέρχονταν σε 8.870, το 2026 ο αριθμός αυτός εκτοξεύθηκε στους 27.300.

Η τοξική σκόνη που κάλυψε το Κάτω Μανχάταν μετά την κατάρρευση των Δίδυμων Πύργων περιείχε ένα θανατηφόρο μείγμα καρκινογόνων ουσιών, όπως αμίαντο, βενζόλιο και άλλες χημικές ενώσεις από τις πυρκαγιές που σιγόκαιγαν για μήνες. Σήμερα, σχεδόν οι μισοί από τους 54.000 εγγεγραμμένους επιζώντες στο πρόγραμμα υγείας λαμβάνουν φροντίδα για κάποια μορφή καρκίνου.

Παράλληλα, πρόσφατη μελέτη του Πανεπιστημίου της Νέας Υόρκης (NYU) κατέγραψε αύξηση των διαγνώσεων κατά 2,5 φορές την τελευταία πενταετία, με τους επιστήμονες να προειδοποιούν ότι το φαινόμενο πιθανότατα δεν έχει κορυφωθεί ακόμη, καθώς ορισμένες μορφές της ασθένειας απαιτούν δεκαετίες για να εκδηλωθούν.. «Αυτοί οι καρκίνοι μπορεί να χρειαστούν 20, 30, 40 χρόνια για να αναπτυχθούν... Νομίζω ότι θα δούμε περισσότερους» λέει ο Ράτζα Φλόρες, πρόεδρος του τμήματος θωρακικής χειρουργικής στην Ιατρική Σχολή Icahn στο Όρος Σινάι.

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Τα στοιχεία αποκαλύπτουν ανησυχητικές τάσεις που διαφοροποιούνται από τον γενικό πληθυσμό. Αν και ο καρκίνος του μαστού και του προστάτη παραμένουν οι πιο συχνοί, οι διαγνώσεις καρκίνου του μαστού στις επιζώσες πραγματοποιούνται κατά μέσο όρο τέσσερα χρόνια νωρίτερα και αφορούν πιο επιθετικές μορφές.

Παράλληλα, καταγράφεται υψηλό ποσοστό καρκίνου του πνεύμονα σε γυναίκες που δεν υπήρξαν ποτέ καπνίστριες. Παρά την αύξηση των περιστατικών, η έγκαιρη ένταξη στο ειδικό πρόγραμμα υγείας αποδεικνύεται σωτήρια, καθώς η θνησιμότητα των εγγεγραμμένων ασθενών είναι κατά 34% χαμηλότερη σε σύγκριση με το γενικό πληθυσμό της Νέας Υόρκης, υπογραμμίζοντας την επιτακτική ανάγκη για συνεχείς προληπτικούς ελέγχους, ιδιαίτερα για τις νεότερες γενιές.

Sept 11 Victim Fund

«Όταν αρχίσαμε να εξετάζουμε για πρώτη φορά τους καρκίνους σε αυτόν τον πληθυσμό... σκεφτήκαμε, "Εντάξει, θα υπήρχε εισπνοή [καπνού], και επομένως αυτό που θα βλέπαμε ήταν καρκίνος του πνεύμονα"», δήλωσε η Τζόαν Ράιμπμαν, επίκουρη καθηγήτρια ιατρικής στο NYU και συγγραφέας της μελέτης. «Και αντ' αυτού, αυτό που αρχίσαμε να βλέπουμε ήταν όλοι διαφορετικοί καρκίνοι».Οι αναθυμιάσεις και τα συντρίμμια που κάλυπταν το Κάτω Μανχάταν μετά τις επιθέσεις . εξαπλώθηκαν πολύ μετά την επίθεση, καθώς ορισμένες πυρκαγιές συνέχισαν να καίνε για μήνες και σκόνη παρέμενε στα σπίτια και τους χώρους εργασίας.

Η Τζέιμς είπε ότι η οικογένειά της εξακολουθεί να αντιμετωπίζει τις επιπτώσεις της καταστροφής στην υγεία της. Υποβάλλεται σε τακτικές εξετάσεις για τον έλεγχο τυχόν υποτροπής καρκίνου του δέρματος, ενώ τα παιδιά της έχουν αναζητήσει θεραπεία για διαταραχή μετατραυματικού στρες, καθώς και για αναπνευστικά και γαστρεντερικά προβλήματα. Ο αυξημένος κίνδυνος να αναπτύξουν καρκίνο την βαραίνει.«Φανταστείτε να μεγαλώνετε σε μια οικογένεια όπου όλοι είναι άρρωστοι, και μετά είστε κι εσείς άρρωστοι, λόγω ενός γεγονότος που συνέβη πριν καν γεννηθείτε», είπε η Τζέιμς.

Η Τζέιμς είπε ότι η υποστήριξη προς τους επιζώντες της 11ης Σεπτεμβρίου τα επόμενα χρόνια θα πρέπει να επικεντρωθεί στον έλεγχο του καρκίνου, ειδικά για τις νεότερες γενιές.«Θέλουμε να βεβαιωθούμε ότι τα παιδιά μας είναι ενημερωμένα σχετικά με αυτό, ότι υποβάλλονται σε εξετάσεις και ότι παρακολουθούν τα προβλήματα υγείας τους», είπε. «Επειδή αναμένουμε ότι κάτι θα μας συμβεί σίγουρα ».

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