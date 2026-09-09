11η Σεπτεμβρίου: Τι γνώριζαν οι Αρχές για τον αέρα - Ο Μαμντάνι δημοσιοποίησε χιλιάδες έγγραφα

Ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Ζοχράν Μαμντάνι, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου έδωσε στην δημοσιότητα περισσότερες από 170.000 σελίδες εγγράφων

Μίλτος Τσεκούρας

11η Σεπτεμβρίου: Τι γνώριζαν οι Αρχές για τον αέρα - Ο Μαμντάνι δημοσιοποίησε χιλιάδες έγγραφα
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Ζοχράν Μαμντάνι, δημοσιοποίησε πάνω από 170.000 σελίδες εγγράφων που αποκαλύπτουν ότι οι αρχές γνώριζαν για τους κινδύνους της ποιότητας του αέρα στο Ground Zero μετά τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου.
  • Τα έγγραφα δείχνουν ότι ενώ οι πολίτες διαβεβαιώνονταν για την ασφάλεια του αέρα, οι αξιωματούχοι γνώριζαν ότι οι συνθήκες ήταν επικίνδυνες για την υγεία.
  • Τουλάχιστον 140.000 άτομα έχουν ενταχθεί στο World Trade Center Health Program, με 49.000 να έχουν διαγνωστεί με καρκίνους σχετιζόμενους με τις επιθέσεις.
  • Η δημοσιοποίηση των εγγράφων έγινε μετά από αγωγή της οργάνωσης 9/11 Health Watch και αναμένεται να βοηθήσει στην πρόσβαση σε ομοσπονδιακή βοήθεια και στην έναρξη νέων ερευνών για τις επιπτώσεις στην υγεία.
  • Δημιουργήθηκε ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα για την πρόσβαση, προβολή και λήψη των εγγράφων, με επιπλέον υλικό να προστίθεται σταδιακά.
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Περισσότερες από 170.000 σελίδες εγγράφων σχετικά με την ποιότητα του αέρα μετά τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου 2001 έδωσε στη δημοσιότητα η Νέα Υόρκη. Τα αρχεία, τα οποία παρέμεναν επί χρόνια μη δημοσιοποιημένα, περιλαμβάνουν στοιχεία που δείχνουν ότι αξιωματούχοι της πόλης γνώριζαν πως οι συνθήκες γύρω από το Ground Zero δεν ήταν ασφαλείς για την ανθρώπινη υγεία, την ώρα που προς το κοινό δίνονταν επανειλημμένα διαβεβαιώσεις ότι ο αέρας ήταν ασφαλής.

Τη δημοσιοποίηση των εγγράφων ανακοίνωσε την Τρίτη ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Ζοχράν Μαμντάνι, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

«Καθώς περνούν τα χρόνια και αυξάνεται ο ανθρώπινος απολογισμός, ερχόμαστε αντιμέτωποι με το κόστος της 11ης Σεπτεμβρίου κάθε φορά που ένας ακόμη Νεοϋορκέζος φεύγει από τη ζωή πολύ νωρίς. Τώρα, σχεδόν 25 χρόνια αργότερα, περισσότεροι άνθρωποι έχουν πεθάνει από ασθένειες που σχετίζονται με την 11η Σεπτεμβρίου από όσους σκοτώθηκαν την ίδια την ημέρα», δήλωσε ο Μαμντάνι.

Σύμφωνα με το 9/11 Memorial, τουλάχιστον 140.000 άνθρωποι και από τις 50 πολιτείες των ΗΠΑ έχουν ενταχθεί στο World Trade Center Health Program, ενώ 49.000 έχουν διαγνωστεί με καρκίνους που έχουν πιστοποιηθεί ως σχετιζόμενοι με το World Trade Center.

Ο δήμαρχος ανέφερε ότι υπάρχουν ακόμη περισσότεροι άνθρωποι που δικαιούνται να λάβουν βοήθεια από όσους είναι σήμερα εγγεγραμμένοι στο πρόγραμμα. Σε αυτή την κατηγορία περιλαμβάνονται κάτοικοι που ζούσαν κοντά στο σημείο των επιθέσεων αλλά δεν έχουν ενημερωθεί για τη δυνατότητα ένταξής τους, καθώς και άνθρωποι που πλέον ζουν εκτός Νέας Υόρκης.

Όταν το Κογκρέσο δημιούργησε το πρόγραμμα υγείας το 2011, ο καρκίνος δεν περιλαμβανόταν στις παθήσεις που καλύπτονταν. Προστέθηκε το 2012, έπειτα από τις πιέσεις οργανώσεων και τη δημοσίευση μελέτης που έδειξε αυξημένα ποσοστά καρκίνου μεταξύ των πυροσβεστών της Νέας Υόρκης που είχαν εργαστεί στο Ground Zero.

Η αγωγή για την ποιότητα του αέρα

Η δημοσιοποίηση των αρχείων έρχεται μετά την αγωγή που κατέθεσε η οργάνωση 9/11 Health Watch, η οποία είχε προσφύγει κατά της πόλης ζητώντας να δοθούν στη δημοσιότητα τα συγκεκριμένα έγγραφα.

Ο εκτελεστικός διευθυντής της οργάνωσης, Μπεν Τσεβάτ, δήλωσε ότι η δημοσιοποίηση θα δώσει στους ανθρώπους που επηρεάστηκαν από τις επιθέσεις τα στοιχεία που χρειάζονται προκειμένου να έχουν πρόσβαση στην ομοσπονδιακή βοήθεια. Παράλληλα, εκτίμησε ότι τα αρχεία μπορούν να συμβάλουν στην έναρξη νέων ερευνών για τις επιπτώσεις των επιθέσεων στην υγεία.

Απευθυνόμενος στον δήμαρχο κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου, ο Τσεβάτ είπε:

«Κύριε δήμαρχε, θέλω να σας ευχαριστήσω που είστε ο δήμαρχος ο οποίος, μετά από 25 χρόνια, αρχίζει να απαντά στο ερώτημα: τι γνώριζε η πόλη για τους κινδύνους από το τοξικό νέφος στο Ground Zero και πότε το γνώριζε

Τα έγγραφα περιλαμβάνουν ένα μόνο μέρος των αναφορών που είχαν συνταχθεί για την ποιότητα του αέρα στο Ground Zero, περιέχουν όμως και σημαντικά εσωτερικά υπηρεσιακά υπομνήματα.

Μεταξύ αυτών βρίσκεται το λεγόμενο «Harding Memo», ένα έγγραφο που είχε σταλεί στον τότε αντιδήμαρχο Ρόμπερτ Χάρντινγκ. Το υπόμνημα επικαλείται εκτίμηση του Νομικού Τμήματος της πόλης για περίπου 35.000 πιθανούς ενάγοντες, εκ των οποίων περίπου 10.000 αναμενόταν να καταθέσουν αγωγές. Παράλληλα, περιγράφονται νομοθετικές επιλογές για τον περιορισμό της νομικής ευθύνης της πόλης.

«Μια σημαντική ανησυχία είναι ότι, εάν αυτές οι υποθέσεις φτάσουν στο δικαστήριο, οι δικαστές και οι ένορκοι θα είναι προκατειλημμένοι υπέρ των εναγόντων (παρότι η πόλη φαίνεται να έχει ισχυρή υπεράσπιση) και, ως εκ τούτου, θα επιδικάσουν σημαντικές αποζημιώσεις για να αντισταθμίσουν τις απώλειες των πολιτών», αναφέρει το υπόμνημα.

Πώς διαχειρίστηκαν οι αρχές την κατάσταση μετα την κατάρρευση

Η δημοσιοποίηση αναμένεται να προσφέρει στο κοινό μια πληρέστερη εικόνα για τον τρόπο με τον οποίο οι Αρχές της Νέας Υόρκης διαχειρίστηκαν την κατάσταση μετά την κατάρρευση του World Trade Center, την ώρα που επιχειρούσαν να σταθεροποιήσουν εκ νέου το Lower Manhattan και να επαναφέρουν την περιοχή σε λειτουργία.

Σύμφωνα με αξιωματούχους της πόλης, τα έγγραφα βρίσκονταν σε 68 κιβώτια που είχαν αποθηκευτεί σε δημοτικό κυβερνητικό γραφείο και εντοπίστηκαν πέρυσι. Η δημοσιοποίησή τους πραγματοποιείται λίγες ημέρες πριν από την 25η επέτειο των επιθέσεων.

Σχεδόν 3.000 άνθρωποι σκοτώθηκαν στις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου. Ωστόσο, χιλιάδες ακόμη άνθρωποι, μεταξύ των οποίων διασώστες που εργάστηκαν για μήνες στο σημείο, έχουν έκτοτε χάσει τη ζωή τους από καρκίνους και άλλες ασθένειες που σχετίζονται με την 11η Σεπτεμβρίου.

Το ίδιο υπόμνημα περιείχε επίσης πιθανούς λόγους για την άσκηση αγωγών κατά της πόλης. Μεταξύ αυτών αναφερόταν ότι «οι υγειονομικές οδηγίες οδήγησαν τους πολίτες είτε να επιστρέψουν στην περιοχή πολύ νωρίς (προκαλώντας τοξική έκθεση ή συναισθηματική βλάβη) είτε πολύ αργά (προκαλώντας οικονομικές δυσκολίες)».

«Οι άνθρωποι αρρώστησαν επειδή οι ηγέτες που εμπιστεύονταν τους είπαν ψέματα»

Ο Μαμντάνι ήταν ιδιαίτερα επικριτικός για τον τρόπο με τον οποίο ενημερώθηκαν οι πολίτες μετά τις επιθέσεις.

«Οι άνθρωποι αρρώστησαν επειδή οι ηγέτες που εμπιστεύονταν τους είπαν ψέματα και τους είπαν ότι ήταν ασφαλές να αναπνέουν τον τοξικό αέρα», δήλωσε.

Όταν ρωτήθηκε εάν η πολυετής καθυστέρηση στη δημοσιοποίηση των εγγράφων συνιστά «συγκάλυψη», ο δήμαρχος απάντησε: «Ήταν πολλές διαδοχικές δημοτικές διοικήσεις που αρνήθηκαν να δημοσιοποιήσουν έγγραφα τα οποία οι Νεοϋορκέζοι δικαιούνταν να έχουν».

Ο Μαμντάνι εμφανίστηκε στη συνέντευξη Τύπου μαζί με οικογένειες θυμάτων της 11ης Σεπτεμβρίου και τον Τζον Στιούαρτ, ο οποίος εδώ και χρόνια τάσσεται υπέρ της μεγαλύτερης διαφάνειας και της ενίσχυσης των πόρων για τους διασώστες και τους επιζώντες.

«Υπήρχε δηλητήριο στον αέρα, στο έδαφος, στα περβάζια των παραθύρων, στα κλιματιστικά σας, πάνω στα κατοικίδια και στα ρούχα σας, και παρέμεινε εκεί για μήνες. Όλοι το γνώριζαν. Τώρα είναι απολύτως ξεκάθαρο ότι το γνώριζε και η πόλη», δήλωσε ο Στιούαρτ.

Στη συνέντευξη Τύπου παρευρέθηκε και η Κάρεν Κλίνγκον, η οποία έχασε τον αδελφό της μετά την 11η Σεπτεμβρίου.

Ο αδελφός της, Ρόμπερτ Κλίνγκον, ζούσε σε απόσταση περίπου πέντε λεπτών με τα πόδια από το World Trade Center όταν κατέρρευσαν οι πύργοι και είχε ενταχθεί στο World Trade Center Health Program, όπως δήλωσε η ίδια στο CNN.

Το 2018 κατέρρευσε στον δρόμο και διαγνώστηκε με όγκο στον εγκέφαλο. Πέθανε δύο χρόνια αργότερα, σύμφωνα με την αδελφή του.

«Πιστεύω ότι δεν υπήρχε μόνο έλλειψη διαφάνειας, αλλά και έλλειψη σεβασμού προς τους ανθρώπους, και αυτό το βρίσκω ιδιαίτερα ανησυχητικό», δήλωσε η Κλίνγκον στο CNN. «Επίσης, ο αδελφός μου ήταν δικηγόρος και είχε πολύ έντονη αίσθηση του δικαίου και της αδικίας. Θα είχε σίγουρα εξοργιστεί από την αδικία που συνιστούν η έλλειψη διαφάνειας και η έλλειψη ενδιαφέροντος για τους ανθρώπους που εξακολουθούν να υποφέρουν».

Οι δημοτικές Αρχές ανακοίνωσαν ότι έχει δημιουργηθεί ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα μέσω της οποίας οι πολίτες θα μπορούν να αναζητούν τα έγγραφα, καθώς και να τα προβάλλουν και να τα κατεβάζουν δωρεάν.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, επιπλέον υλικό αναμένεται να προστεθεί στην πλατφόρμα σταδιακά τους επόμενους μήνες.

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