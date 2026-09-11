25 χρόνια από την 11η Σεπτεμβρίου: Η Νέα Υόρκη τιμά τα θύματα – Αυξημένα μέτρα ασφαλείας

Snapshot Η Νέα Υόρκη τιμά τα θύματα της 11ης Σεπτεμβρίου με τελετή στο Σημείο Μηδέν και αυξημένα μέτρα ασφαλείας στο Κάτω Μανχάταν.

Η τελετή περιλαμβάνει ανάγνωση των ονομάτων 2.983 θυμάτων, στιγμές σιγής και για πρώτη φορά σιγή για όσους πέθαναν αργότερα από ασθένειες σχετιζόμενες με την επίθεση.

Οι εκδηλώσεις περιλαμβάνουν διαθρησκειακή τελετή, συναυλία και το φωτισμό των Δίδυμων Πύργων με το «Tribute in Light» και μπλε φωτισμό εμβληματικών κτηρίων.

Η αστυνομική παρουσία είναι ενισχυμένη με συμμετοχή ομοσπονδιακών υπηρεσιών και μονάδων αντιτρομοκρατίας, χωρίς να υπάρχει συγκεκριμένη απειλή.

Δημοσιεύτηκαν πάνω από 170.000 σελίδες αρχείων για την ποιότητα του αέρα μετά την κατάρρευση των Πύργων, αναδεικνύοντας τις μακροχρόνιες συνέπειες για διασώστες και κατοίκους. Snapshot powered by AI

Είκοσι πέντε χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου 2001, με τη Νέα Υόρκη να βρίσκεται στο επίκεντρο των εκδηλώσεων μνήμης.

Η κεντρική τελετή θα πραγματοποιηθεί στο Εθνικό Μνημείο της 11ης Σεπτεμβρίου, στο Σημείο Μηδέν, με την ανάγνωση των 2.983 ονομάτων των θυμάτων των επιθέσεων του 2001 και της βομβιστικής επίθεσης στο Παγκόσμιο Κέντρο Εμπορίου το 1993.

Κατά τη διάρκειά της θα τηρηθούν οι καθιερωμένες στιγμές σιγής στις ώρες που τα αεροσκάφη έπληξαν τους Δίδυμους Πύργους και το Πεντάγωνο, στην ώρα της συντριβής της πτήσης 93 στην Πενσιλβάνια και στις ώρες κατάρρευσης των δύο Πύργων. Φέτος θα προστεθεί για πρώτη φορά ακόμη μία περίοδος σιγής, στη μνήμη όσων πέθαναν αργότερα από ασθένειες που συνδέονται με την 11η Σεπτεμβρίου.

Οι εκδηλώσεις θα συνεχιστούν το απόγευμα με διαθρησκειακή επιμνημόσυνη τελετή στον ελληνορθόδοξο ναό του Αγίου Νικολάου, δίπλα στο Σημείο Μηδέν, παρουσία του Αρχιεπισκόπου Αμερικής Ελπιδοφόρου.

Αργότερα θα πραγματοποιηθεί ειδική συναυλία της Φιλαρμονικής της Νέας Υόρκης, μαζί με χορωδία μουσικού συγκροτήματος του αμερικανικού στρατού, στο Κέντρο Παραστατικών Τεχνών Ρόναλντ Ο. Πέρελμαν.

Μετά τη δύση του ηλίου θα ανάψει ξανά το «Tribute in Light», με τις δύο κατακόρυφες δέσμες φωτός που συμβολίζουν τους Δίδυμους Πύργους. Παράλληλα, εμβληματικά κτήρια και σημεία της πόλης, όπως το Empire State Building, το One World Observatory και το Rockefeller Center, θα φωτιστούν σε μπλε χρώμα.

Αυξημένα μέτρα ασφαλείας στο Κάτω Μανχάταν

Ιδιαίτερα ενισχυμένη θα είναι η αστυνομική παρουσία γύρω από το Παγκόσμιο Κέντρο Εμπορίου. Η αρχηγός της αστυνομίας της Νέας Υόρκης, Τζέσικα Τις, ανακοίνωσε ότι η ανάπτυξη δυνάμεων θα είναι μεγαλύτερη σε σχέση με προηγούμενες επετείους, αν και μέχρι στιγμής δεν υπάρχει συγκεκριμένη απειλή για την πόλη.

Στην επιχείρηση συμμετέχουν η αστυνομία της Νέας Υόρκης, ομοσπονδιακές και πολιτειακές υπηρεσίες, μονάδες αντιτρομοκρατίας και εξειδικευμένες ομάδες, ενώ θα υπάρχουν και δυνατότητες εντοπισμού και αντιμετώπισης μη επανδρωμένων αεροσκαφών.

Γύρω από το Μνημείο θα στηθεί περίμετρος ασφαλείας και από νωρίς το πρωί θα ισχύσουν κυκλοφοριακοί περιορισμοί στο Κάτω Μανχάταν.

Στην τελετή αναμένεται να παραστούν ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης Ζοράν Μαμντάνι και η κυβερνήτης της πολιτείας Κάθι Χόκουλ, ενώ την κυβέρνηση Τραμπ θα εκπροσωπήσει ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν θα βρίσκεται στο Σημείο Μηδέν. Ο Αμερικανός πρόεδρος θα μεταβεί στο Πεντάγωνο, στη Βιρτζίνια, για την τελετή μνήμης που θα πραγματοποιηθεί εκεί. Η κυβέρνηση θα εκπροσωπηθεί και στα τρία σημεία που συνδέονται με τις επιθέσεις: στη Νέα Υόρκη, στο Πεντάγωνο και στο Σάνκσβιλ της Πενσιλβάνια, όπου συνετρίβη η πτήση 93.

Νέα αρχεία για την ποιότητα του αέρα μετά την κατάρρευση των Πύργων

Η 25η επέτειος συνοδεύεται και από τη δημοσιοποίηση περισσότερων από 170.000 σελίδων δημοτικών αρχείων για την ποιότητα του αέρα, τη σκόνη και τους περιβαλλοντικούς κινδύνους στο Κάτω Μανχάταν μετά την κατάρρευση των Πύργων.

Τα έγγραφα φέρνουν ξανά στο προσκήνιο το ζήτημα της έκθεσης διασωστών, εργαζομένων και κατοίκων σε αμίαντο και άλλους επικίνδυνους ρύπους, αλλά και το πότε και με ποιον τρόπο είχαν ενημερωθεί για τους κινδύνους.

Η δημοσιοποίηση των αρχείων έρχεται σε μια χρονιά κατά την οποία η επέτειος δεν αφορά μόνο τη μνήμη των σχεδόν 3.000 θυμάτων των επιθέσεων, αλλά και τις μακροχρόνιες συνέπειες που εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν χιλιάδες άνθρωποι που βρέθηκαν στο Κάτω Μανχάταν τις ημέρες και τους μήνες που ακολούθησαν.