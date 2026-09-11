Το μήνυμα του ελληνικού ΥΠΕΞ για τα 25 χρόνια από την επίθεση της 11ης Σεπτεμβρίου

Σε δήλωσή του μέσω των κοινωνικών δικτύων, το Υπουργείο Εξωτερικών υπογραμμίζει τη διαχρονική στήριξη της Ελλάδας προς τον αμερικανικό λαό

Δημήτρης Δρίζος

Το μήνυμα του ελληνικού ΥΠΕΞ για τα 25 χρόνια από την επίθεση της 11ης Σεπτεμβρίου
ΕΛΛΑΔΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Η Ελλάδα τιμά τη μνήμη των θυμάτων της 11ης Σεπτεμβρίου και τη γενναιότητα όσων θυσιάστηκαν για να σώσουν άλλους.
  • Η 11η Σεπτεμβρίου αποτελεί ορόσημο στην παγκόσμια μάχη κατά της τρομοκρατίας και υπογραμμίζει τη σημασία της αλληλεγγύης και της ελευθερίας.
  • Το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδας επαναβεβαιώνει τη διαχρονική στήριξη προς τον αμερικανικό λαό και τη συνεχή συνεργασία σε θέματα ασφάλειας.
  • Η Ελλάδα και οι ΗΠΑ παραμένουν ενωμένες απέναντι στις προκλήσεις που απειλούν την ελευθερία και δεσμεύονται για την προστασία των δημοκρατικών αξιών.
Snapshot powered by AI

Σήμερα και η Ελλάδα τιμά τη μνήμη των θυμάτων της 11ης Σεπτεμβρίου, αναγνωρίζοντας παράλληλα τη γενναιότητα εκείνων που θυσίασαν τη ζωή τους προκειμένου να σώσουν άλλους. Η συγκεκριμένη ημέρα αποτελεί ορόσημο για την παγκόσμια μάχη κατά της τρομοκρατίας και μια υπενθύμιση της σημασίας της αλληλεγγύης και της ελευθερίας.

Σε δήλωσή του μέσω των κοινωνικών δικτύων, το Υπουργείο Εξωτερικών υπογραμμίζει τη διαχρονική στήριξη της Ελλάδας προς τον αμερικανικό λαό.

«Είκοσι πέντε χρόνια μετά τα γεγονότα, παραμένουμε ενωμένοι απέναντι στην τρομοκρατία και στις προκλήσεις που απειλούν την ελευθερία», αναφέρει χαρακτηριστικά. Η αναφορά αυτή έρχεται να υπενθυμίσει τη συνεχή συνεργασία των δύο χωρών σε θέματα ασφάλειας και την κοινή δέσμευση για την προστασία των δημοκρατικών αξιών.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
10:47ΕΛΛΑΔΑ

Στο μικροσκόπιο το μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης - Εξετάζουν αν διαγράφηκαν στοιχεία από τη διαδικασία

10:38ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο ντοκουμέντο: Η στιγμή που το ασθενόφορο φτάνει στην κλινική για να παραλάβει τον Γιώργο Μαζωνάκη

10:37ΕΛΛΑΔΑ

Ρέθυμνο: Πίστευε ότι επενδύει σε τράπεζα της Λιθουανίας - Πώς αποκαλύφθηκε η απάτη ύψους 40.000 ευρώ

10:30ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Σε διπλή δολοφονία κατέληξε τσακωμός μεταξύ ιδιοκτητών και διαχειριστή κτηρίου

10:23ΕΛΛΑΔΑ

Το μήνυμα του ελληνικού ΥΠΕΞ για τα 25 χρόνια από την επίθεση της 11ης Σεπτεμβρίου

10:20ΕΛΛΑΔΑ

«Έφυγε» στα 73 του ο συνδικαλιστής και στέλεχος της Αριστεράς Αλέκος Καλύβης

10:12ΕΛΛΑΔΑ

Πατούλης για την υποτιθέμενη κλινική στο Κολωνάκι: «Είναι απατεώνες και έκαναν τεράστιες απάτες»

10:04ΠΑΙΔΕΙΑ

Κυριάκος Μητσοτάκης: «Ελπίζουμε μέχρι του χρόνου να έχουμε φτάσει τα 1.000 ανακαινισμένα σχολεία»

10:00ΕΥ ΖΗΝ

Τι παρατηρείται στον εγκέφαλο όσων τρώνε συχνά πελτέ ντομάτας στο φαγητό

09:58ΚΟΣΜΟΣ

«Η Ρωσία μπορεί να πολεμήσει για ακόμη δύο χρόνια»: Η εκτίμηση των ουκρανικών μυστικών υπηρεσιών

09:50ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Βαρομετρικό χαμηλό από την Ιταλία φέρνει βροχές και καταιγίδες - Πότε ξεκινούν

09:45ΕΛΛΑΔΑ

Χίος: Θανατηφόρο τροχαίο με σύγκρουση δικύκλων έξω από το Νοσοκομείο

09:41ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυριάκος Μητσοτάκης: «Τα κινητά επιτρέπονται σήμερα κατ’ εξαίρεση» - Οι selfies των μαθητών με τον πρωθυπουργό

09:40ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η Volkswagen εξετάζει πώληση της Ducati για 1,25 δισ.

09:38ΚΟΣΜΟΣ

Financial Times: Ιράν και χώρες του Κόλπου αναμένεται να συναντηθούν τη Δευτέρα στο Ομάν

09:35ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Η ποδοσφαιρική ερώτηση των παιδιών στον πρωθυπουργό - «Τώρα ξεκινά το πρωτάθλημα»

09:30WHAT THE FACT

Το «γιγάντιο κρίνο πίσσας»: Το ανακάλυψαν επιστήμονες όσο αναζητούσαν ναυάγιο στα 1.900 μ. στον Κόλπο του Μεξικού - Βίντεο

09:25ΠΑΙΔΕΙΑ

Live: Σε εξέλιξη ο αγιασμός στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Άνω Λιοσίων παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη

09:24ΚΟΣΜΟΣ

«Δεν βγήκε από το παράθυρο»: Η Ryanair δίνει τη δική της εκδοχή για τον επιβάτη που τραυματίστηκε σε πτήση από Ελλάδα

09:19LIFESTYLE

Πάνος Μουζουράκης για Μαζωνάκη: «Κατηγορηθήκαμε γιατί δεν ανεβάσαμε στα social - Δεν είναι εύκολο σήμερα»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
08:29ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: Αυτή είναι η τεράστια περιουσία του τραγουδιστή - Ποιος θα την κληρονομήσει

10:12ΕΛΛΑΔΑ

Πατούλης για την υποτιθέμενη κλινική στο Κολωνάκι: «Είναι απατεώνες και έκαναν τεράστιες απάτες»

06:52ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: «Μόνο έτσι θα μπορούσε να σωθεί» - Η εξομολόγηση φίλου του

03:18ΚΑΙΡΟΣ

Αρναούτογλου: Βαλκανική ζώνη βροχών θα επηρεάσει τη χώρα – Ευνοείται η δημιουργία ενός «φθινοπωρινού» βαρομετρικού χαμηλού

10:38ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο ντοκουμέντο: Η στιγμή που το ασθενόφορο φτάνει στην κλινική για να παραλάβει τον Γιώργο Μαζωνάκη

07:01ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: 6.000 ευρώ η πλασμαφαίρεση στο ιατρείο - Οι τιμές των θεραπειών που μπαίνουν στο μικροσκόπιο των Αρχών

08:00ΕΛΛΑΔΑ

Οι 3 ώρες που «καίνε» τους γιατρούς: Τι ψάχνει η Ασφάλεια για τον θάνατο του Μαζωνάκη

09:19LIFESTYLE

Πάνος Μουζουράκης για Μαζωνάκη: «Κατηγορηθήκαμε γιατί δεν ανεβάσαμε στα social - Δεν είναι εύκολο σήμερα»

09:16ΕΛΛΑΔΑ

Κορυδαλλός: Καταδίωξη και καβγάς στη μέση του δρόμου - Ένας τραυματίας και 5 προσαγωγές - Βίντεο

06:45ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Αλλάζει το σκηνικό - Βροχές,καταιγίδες και πτώση της θερμοκρασίας

19:03ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Το σούπερ Ελ Νίνιο θα είναι το ισχυρότερο που έχουμε δει ποτέ - Ο κόσμος δεν είναι έτοιμος»

22:07ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ σήμερα (10/9): Οι τυχεροί αριθμοί που κερδίζουν 7,5 εκατ. ευρώ

08:24ΕΛΛΑΔΑ

Υπόθεση Γιώργου Μαζωνάκη: Εμπλουτίζεται το κατηγορητήριο για τους δύο γιατρούς - Νέα στοιχεία στο μικροσκόπιο των Αρχών

06:45ΚΟΣΜΟΣ

Μπαλί: 27χρονος τουρίστας συνευρέθηκε ερωτικά σε δημόσια θέα και του απαγορεύτηκε η είσοδος στη χώρα

07:35ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: Οι άγνωστες στιγμές του στην Κρήτη - «Για εμάς ήταν ο φίλος μας ο Γιώργος»

09:50ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Βαρομετρικό χαμηλό από την Ιταλία φέρνει βροχές και καταιγίδες - Πότε ξεκινούν

07:57ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Γιώργος Μαζωνάκης: Τα τραγούδια του «σαρώνουν» στο Spotify - Στο Νο1 οι «Ώρες Μικρές»

10:50ΕΛΛΑΔΑ

Γειτόνισσα Μαζωνάκη: «Τον κορόιδευαν όταν τραγουδούσε και τους έλεγε, "τώρα μου πετάτε αυγά, μεθαύριο θα μου τα ακουμπάτε"»

09:24ΚΟΣΜΟΣ

«Δεν βγήκε από το παράθυρο»: Η Ryanair δίνει τη δική της εκδοχή για τον επιβάτη που τραυματίστηκε σε πτήση από Ελλάδα

08:09LIFESTYLE

«Καλό ταξίδι αυτοκράτορά μας…» - Η Έλενα Παπαρίζου αποχαιρετά τον Γιώργο Μαζωνάκη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ