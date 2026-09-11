Το μήνυμα του ελληνικού ΥΠΕΞ για τα 25 χρόνια από την επίθεση της 11ης Σεπτεμβρίου

Snapshot Η Ελλάδα τιμά τη μνήμη των θυμάτων της 11ης Σεπτεμβρίου και τη γενναιότητα όσων θυσιάστηκαν για να σώσουν άλλους.

Η 11η Σεπτεμβρίου αποτελεί ορόσημο στην παγκόσμια μάχη κατά της τρομοκρατίας και υπογραμμίζει τη σημασία της αλληλεγγύης και της ελευθερίας.

Το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδας επαναβεβαιώνει τη διαχρονική στήριξη προς τον αμερικανικό λαό και τη συνεχή συνεργασία σε θέματα ασφάλειας.

Η Ελλάδα και οι ΗΠΑ παραμένουν ενωμένες απέναντι στις προκλήσεις που απειλούν την ελευθερία και δεσμεύονται για την προστασία των δημοκρατικών αξιών. Snapshot powered by AI

Σήμερα και η Ελλάδα τιμά τη μνήμη των θυμάτων της 11ης Σεπτεμβρίου, αναγνωρίζοντας παράλληλα τη γενναιότητα εκείνων που θυσίασαν τη ζωή τους προκειμένου να σώσουν άλλους. Η συγκεκριμένη ημέρα αποτελεί ορόσημο για την παγκόσμια μάχη κατά της τρομοκρατίας και μια υπενθύμιση της σημασίας της αλληλεγγύης και της ελευθερίας.

Σε δήλωσή του μέσω των κοινωνικών δικτύων, το Υπουργείο Εξωτερικών υπογραμμίζει τη διαχρονική στήριξη της Ελλάδας προς τον αμερικανικό λαό.

«Είκοσι πέντε χρόνια μετά τα γεγονότα, παραμένουμε ενωμένοι απέναντι στην τρομοκρατία και στις προκλήσεις που απειλούν την ελευθερία», αναφέρει χαρακτηριστικά. Η αναφορά αυτή έρχεται να υπενθυμίσει τη συνεχή συνεργασία των δύο χωρών σε θέματα ασφάλειας και την κοινή δέσμευση για την προστασία των δημοκρατικών αξιών.