Θλίψη στις Ένοπλες Δυνάμεις: Πέθανε ξαφνικά 42χρονος αξιωματικός στην Αλεξανδρούπολη

Snapshot Ένας 42χρονος αξιωματικός πέθανε ξαφνικά στην Αλεξανδρούπολη τα ξημερώματα της Κυριακής 20/09.

Ένιωσε έντονο πόνο στο στήθος στο σπίτι του και έχασε τις αισθήσεις του πριν κληθεί το ΕΚΑΒ.

Μεταφέρθηκε άμεσα στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης, όπου παρά τις προσπάθειες των γιατρών κατέληξε.

Ο άτυχος άνδρας δεν είχε γνωστά προβλήματα υγείας, καθιστώντας τον αιφνίδιο θάνατό του πιο τραγικό.

Η είδηση προκάλεσε θλίψη στις Ένοπλες Δυνάμεις και στην τοπική κοινωνία της Αλεξανδρούπολης. Snapshot powered by AI

Απέραντη θλίψη έχει προκαλέσει στις Ένοπλες Δυνάμεις και στην τοπική κοινωνία της Αλεξανδρούπολης η είδηση πως ένας 42χρονος στρατιωτικός πέθανε ξαφνικά τα ξημερώματα της Κυριακής (20/09).

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, γύρω στις δύο μετά τα μεσάνυχτα, ο άτυχος άνδρας βρισκόταν στο σπίτι του όταν ένιωσε έντονο πόνο στο στήθος και έχασε τις αισθήσεις του. Η σύζυγός του κάλεσε έντρομη το ΕΚΑΒ, το οποίο έσπευσε άμεσα στο σημείο και τον μετέφερε στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης.

Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες που κατέβαλαν οι γιατροί στο τμήμα Επειγόντων Περιστατικών, ο 42χρονος άφησε την τελευταία του πνοή λίγη ώρα αργότερα.

Σημειώνεται πως, σύμφωνα με το τοπικό μέσο E-Evros, ο εκλιπών δεν αντιμετώπιζε κάποιο γνωστό πρόβλημα υγείας, γεγονός που καθιστά την αναπάντεχη απώλειά του ακόμη πιο τραγική.