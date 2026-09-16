Έντονες φήμες για την υγεία του Σι Τζινπίνγκ: Υπέστη εγκεφαλικό στη σύνοδο BRICS

Snapshot Υπάρχουν έντονες φήμες ότι ο Σι Τζινπίνγκ λιποθύμησε κατά τη διάρκεια της Συνόδου BRICS στην Ινδία και επέστρεψε άρον άρον στην Κίνα για ιατρική περίθαλψη.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι μεταφέρθηκε με στρατιωτικό ελικόπτερο στο νοσοκομείο του Πεκίνου για επείγουσα θεραπεία λόγω σοβαρού ισχαιμικού εγκεφαλικού επεισοδίου.

Ο Σι Τζινπίνγκ φέρεται να αρνήθηκε θεραπεία στην Ινδία από φόβο διαρροής πληροφοριών και επέστρεψε στην Κίνα με ειδικό αεροσκάφος, όπου δέχτηκε μόνο συντηρητική θεραπεία κατά την πτήση.

Οι κινεζικές αρχές δεν έχουν επιβεβαιώσει τις φήμες, ενώ αναμένεται να φανεί η κατάσταση της υγείας του με την προγραμματισμένη επίσκεψή του στις ΗΠΑ στα τέλη Σεπτεμβρίου. Snapshot powered by AI

Μία έντονη φημολογία επικρατεί τις τελευταίες ώρες σχετικά με την υγεία του Κινέζου ηγέτη Σι Τζινπίνγκ και την πρόσφατη εμφάνισή του στην Ινδία, κατά τη διάρκεια της Συνόδου BRICS.

Οι ανεπιβεβαίωτες αναφορές θέλουν τον Κινέζο ηγέτη να λιποθύμησε κατά τη διάρκεια της Συνόδου και για τον λόγο αυτό επίσπευσε την επιστροφή του στην Κίνα, με τα σχετικά κρατικά πλάνα της επιβίβασής του στο αεροσκάφος να επιχειρούν έμμεση διάψευση.

Circulam rumores de que Xi Jinping teria sofrido um AVC na Índia e retirado de emergência do país diretamente para um hospital em Pequim, mas este vídeo mostra Xi Jinping deixando a Índia pelo próprio pé, o que pode indicar que os rumores são falsos. pic.twitter.com/fBhtHhRGdJ — Hoje no Mundo Militar (@hoje_no) September 16, 2026

Ωστόσο, οι φήμες ενισχύονται από το γεγονός ότι με την επιστροφή του, στο αεροδρόμιο του Πεκίνου δεν υπήρξε καμία τελετή υποδοχής όπως συνηθίζεται, αλλά πληροφορίες αναφέρουν πως χρησιμοποίησαν στρατιωτικό ελικόπτερο για να μεταφέρουν απευθείας τον Σι Τζινπίνγκ στο Νοσοκομείο της κινεζικής πρωτεύουσας για επείγουσα περίθαλψη.

Σύμφωνα με ισχυρισμούς, μετά από διάγνωση από την ιατρική ομάδα, διαπιστώθηκε ότι ο Σι Τζινπίνγκ υπέστη σοβαρό ισχαιμικό εγκεφαλικό επεισόδιο, δηλαδή παροδικό εγκεφαλικό ισχαιμικό επεισόδιο.

Επειδή ο Σι Τζινπίνγκ φοβόταν ότι η ινδική πλευρά θα αποκτήσει πληροφορίες για την υγεία του, αρνήθηκε να υποβληθεί σε επείγουσα θεραπεία σε νοσοκομείο της Ινδίας και επέστρεψε στο Πεκίνο με ειδικό αεροσκάφος για θεραπεία. Κατά τη διάρκεια της πτήσης, λόγω έλλειψης συνθηκών για χειρουργική επέμβαση, η ιατρική ομάδα μπόρεσε μόνο να εφαρμόσει συντηρητική θεραπεία, χάνοντας πολύτιμο χρόνο όπως αναφέρεται.

Προς το παρόν, οι αρχές του Πεκίνου δεν έχουν επιβεβαιώσει κανένα σενάριο, κάτι που ωστόσο αναμένεται να φανεί, καθώς στα τέλη Σεπτεμβρίου είναι προγραμματισμένη η επίσκεψη του Κινέζου ηγέτη στις ΗΠΑ.