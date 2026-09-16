Κηφισιά - Παναθηναϊκός 0-2: Επιστροφή στη Λεωφόρο με απίθανο σόου Ουναΐ (vids)

Ο Παναθηναϊκός έφυγε με τη νίκη από τη Λεωφόρο κόντρα στην Κηφισιά, επικρατώντας με 2-0 για τη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας.

Μεγάλος πρωταγωνιστής ο Αζεντίν Ουναΐ, ο οποίος πέτυχε και τα δύο τέρματα της αναμέτρησης, φτάνοντας συνολικά τα τρία με τη φανέλα του «τριφυλλιού» τη φετινή σεζόν.

Με τη νίκη αυτή οι «πράσινοι» έφτασαν τους έξι πόντους σε δύο αναμετρήσεις, ενώ η ομάδα των βορείων προαστίων έμεινε στον έναν βαθμό.

Η εξέλιξη του αγώνα

Τα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης κύλησαν σε αναγνωριστικό ρυθμό, με τον Παναθηναϊκό να έχει την πρωτοβουλία των κινήσεων και να διατηρεί την κατοχή της μπάλας. Η Κηφισιά από την πλευρά της είχε πιο παθητικό ρόλο, περιμένοντας πίσω από την μπάλα και προσπαθώντας να κλείσει τους διαθέσιμους χώρους.

Με τη συμπλήρωση του πρώτου ημιώρου, οι «πράσινοι» εξακολουθούσαν να έχουν τον έλεγχο, χωρίς όμως να μπορούν να μετατρέψουν την κατοχή τους σε ουσιαστικές ευκαιρίες. Η στατικότητα στην ανάπτυξη δυσκόλευε τον Παναθηναϊκό να βρει διαδρόμους προς την περιοχή του Αναγνωστόπουλου, την ώρα που η Κηφισιά άλλοτε πίεζε ψηλά και άλλοτε υποχωρούσε οργανωμένα, διατηρώντας τις γραμμές της κοντά.

Η πρώτη τελική προσπάθεια στο παιχνίδι ήρθε στο 36’ και ήταν για την Κηφισιά. Ο Μπένι ανέλαβε την εκτέλεση φάουλ, όμως έστειλε την μπάλα πάνω από την εστία του Πένια.

Ένα λεπτό αργότερα, οι γηπεδούχοι απείλησαν ξανά. Ο Πατήρας εκμεταλλεύτηκε το λάθος του Μπινιάρη και έκανε ωραία ενέργεια, πριν η μπάλα φτάσει στον Αποστολάκη. Ο τελευταίος δοκίμασε το σουτ, το οποίο κόντραρε και κατέληξε κόρνερ.

Ο Παναθηναϊκός προσπάθησε να απαντήσει στο 40’. Ο Τετέι βγήκε στην πλάτη της άμυνας και κατάφερε αρχικά να αποφύγει τον Αναγνωστόπουλο, όμως στη συνέχεια δεν μπόρεσε να ολοκληρώσει σωστά την προσπάθειά του, με τον τερματοφύλακα της Κηφισιάς να μπλοκάρει την μπάλα.

Η μεγαλύτερη ευκαιρία του πρώτου ημιχρόνου καταγράφηκε στο 45’ για το «τριφύλλι». Μετά από κλέψιμο της μπάλας, αυτή έφτασε στον Κάνγκουα, ο οποίος επιχείρησε δυνατό σουτ έξω από την περιοχή, με την μπάλα να περνά λίγο δίπλα από το αριστερό δοκάρι της εστίας του Αναγνωστόπουλου.

Ο Παναθηναϊκός μπήκε πιο δυνατά στο δεύτερο ημίχρονο και στο 53’ είχε την πρώτη του τελική προσπάθεια, με τον Τετέι να επιχειρεί σουτ, αλλά να στέλνει την μπάλα αρκετά ψηλά.

Τρία λεπτά αργότερα, το «τριφύλλι» έφτασε πολύ κοντά στο γκολ. Ο Κάνγκουα ανέλαβε την απευθείας εκτέλεση φάουλ, με τον Αναγνωστόπουλο να αντιδρά σωστά και να απομακρύνει δύσκολα.

Οι «πράσινοι» συνέχισαν να πιέζουν και στο 58’ δημιούργησαν ακόμη μία καλή ευκαιρία. Ο Τετέι έκανε την προσπάθεια και η μπάλα κατέληξε στον Κάνγκουα, ο οποίος επιχείρησε το σουτ, με την μπάλα να περνά λίγο δίπλα από το δοκάρι της Κηφισιάς.

Οι γηπεδούχοι απείλησαν στο 69’, όταν ο Σαγκάλ δοκίμασε συρτό σουτ έξω από την περιοχή, όμως η μπάλα έφυγε άουτ. Δύο λεπτά αργότερα, ο Παναθηναϊκός απάντησε με τον Ουναΐ. Ο Μαροκινός έκανε όμορφη ενέργεια και ολοκλήρωσε τη φάση με σουτ, το οποίο κατέληξε στην αγκαλιά του Αναγνωστόπουλου.

Στο 74’ ο Παναθηναϊκός κέρδισε πέναλτι. Ο Τετέι βρέθηκε στην περιοχή και έπεσε στο έδαφος έπειτα από τράβηγμα του Ζολιμπουά, με τον διαιτητή να δείχνει την άσπρη βούλα.

Ο Ουναΐ ανέλαβε την εκτέλεση στο 76’ και ήταν εύστοχος, στέλνοντας την μπάλα στα δίχτυα για το 0-1. Ο Αναγνωστόπουλος έπεσε σωστά προς τη γωνία, όμως δεν κατάφερε να αποτρέψει το γκολ που έδωσε το προβάδισμα στους «πράσινους».

Η Κηφισιά προσπάθησε να αντιδράσει και στο 84’ δημιούργησε καλή στιγμή. Ο Αποστολάκης έκανε τη σέντρα και ο Θεοδωρίδης πήρε την κεφαλιά, όμως ο Πένια ήταν σε ετοιμότητα και μπλόκαρε την μπάλα.

Στο 89' ο Ουναΐ είδε ότι ο Αναγνωστόπουλος ήταν σε λάθος θέση και με ένα τρομερό σουτ νίκησε τον Έλληνα πορτιέρε και έκανε το 2-0.

Διαιτητής: Θανάσης Τζήλος (Λάρισας)

Κίτρινες: Αποστολάκης, Θεοδωρίδης.

Κηφισιά (Σεμπάστιαν Λέτο): Αναγνωστοπουλος, Αποστολάκης, Καλοσκάμης, Ζολιμπουά, Πολυκράτης, Δοϊρανλής (20’ Μπένι), Γιάγκνε (73’ Ρουκουνάκης), Μαγγανάς (62’ Σαγκάλ), Πατήρας (62’ Θεοδωρίδης), Εμπουλά, Χριστόπουλος (73’ Πόμπο).

Παναθηναϊκός (Τζέικομπ Νίστρουπ): Πένια, Τσάπρας (64’ Αντίνο), Ντε Φράι, Πάλμερ Μπραόυν, Σαλάχ Εντίν, Κοντούρης (83’ Κάτρης), Κάνγκουα, Πελίστρι (64’ Ουναΐ), Μπινιάρης, Γιάγκουσιτς (64’ Καμαρά), Τετέι (83’ Ντέσερς).