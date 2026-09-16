Καιρός - Ζιακόπουλος: Σε ποιες περιοχές θα βρέξει τις επόμενες μέρες

Snapshot Ο κύκλος των βροχών στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα ολοκληρώνεται μέχρι την Πέμπτη.

Την Παρασκευή δεν προβλέπονται βροχές και η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μικρή άνοδο.

Το Σάββατο υπάρχει πιθανότητα τοπικών όμβρων στα ορεινά της ηπειρωτικής Ελλάδας με θερμοκρασίες πάνω από τα κανονικά επίπεδα.

Την Κυριακή αυξάνονται οι πιθανότητες τοπικών όμβρων ή καταιγίδων στην Ήπειρο και τη Μακεδονία χωρίς σημαντικές αλλαγές σε ανέμους και θερμοκρασίες.

Οι άνεμοι θα παραμείνουν μέτριοι έως ισχυροί κυρίως στο Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα τις επόμενες μέρες. Snapshot powered by AI

Στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα πέφτει η αυλαία του τελευταίου κύκλου των βροχών, αναφέρει στη νέα ανάλυσή του για τον καιρό των επομένων ημερών ο μετεωρολόγος, Δημήτρης Ζιακόπουλος.

Αναλυτικά όσα αναφέρει:

Το βαρομετρικό χαμηλό, που το τελευταίο σαρανταοκτάωρο επηρέασε με βροχές και τοπικές καταιγίδες κυρίως τη δυτική και τη νότια χώρα, αναμένεται να κινηθεί προς την ανατολική Μεσόγειο, με αποτέλεσμα το νέο εικοσιτετράωρο (Πέμπτη) οι βροχές και οι τοπικές καταιγίδες της Κρήτης και των Δωδεκανήσων σταδιακά να σταματήσουν. Οι άνεμοι θα πνέουν Β-ΒΑ με ένταση στα δυτικά 3 με 4 και στα ανατολικά 5 με 6 μποφόρ και οι μέγιστες τιμές της θερμοκρασίας στο Ιόνιο και την ηπειρωτική Ελλάδα θα σημειώσουν μικρή άνοδο. Αντίθετα, οι ελάχιστες θερμοκρασίες θα είναι σχετικά χαμηλές, με συνέπεια το πρωί η ψύχρα στο εσωτερικό της ηπειρωτικής χώρας να είναι αισθητή.

Την Παρασκευή (18/9), γενικά, δεν προβλέπονται βροχές. Οι βόρειοι άνεμοι μόνο τοπικά την ημέρα στο Α-ΝΑ Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα θα φθάνουν τα 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.

Το Σάββατο (19/9), υπάρχει πιθανότητα εκδήλωσης τοπικών όμβρων το απόγευμα στα ορεινά της ηπειρωτικής Ελλάδας. Οι άνεμοι δεν θα ξεπεράσουν τα 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε επίπεδα κατά 2 με 3 βαθμούς υψηλότερα από τα κανονικά της εποχής.

Την Κυριακή (20/9), στην Ήπειρο και τη Μακεδονία αυξάνονται οι πιθανότητες εκδήλωσης τοπικών όμβρων ή και μεμονωμένων καταιγίδων. Αναφορικά με τους ανέμους και τις θερμοκρασίες, δεν αναμένονται αξιόλογες μεταβολές.

Σημαντικά ύψη βροχής

Βροχές και καταιγίδες σημειώθηκαν το διήμερο της Τρίτης 15 Σεπτεμβρίου και της Τετάρτης 16 Σεπτεμβρίου έως και τις 16:30, στα περισσότερα τμήματα της χώρας, με τα μεγαλύτερα ύψη βροχής να καταγράφονται στην Πελοπόννησο, στην Στερεά Ελλάδα και Εύβοια, στη Θεσσαλία, στην Ήπειρο, στην Κρήτη και στα Επτάνησα, όπως παρουσιάζεται στον χάρτη χωρικής κατανομής της βροχόπτωσης στο παρακάτω σχήμα.

Σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr, το μεγαλύτερο συνολικό ύψος βροχής, για το προαναφερόμενο διήμερο, καταγράφηκε στο Κολυμβάρι Χανίων και έφτασε τα 46 mm. Στον πίνακα εντός του χάρτη παρουσιάζονται οι 8 σταθμοί με τα μεγαλύτερα ύψη βροχής του διημέρου.*1 mm βροχής αντιστοιχεί σε 1 λίτρο νερού σε επιφάνεια 1 m2 ή 1 τόνος νερού σε ένα στρέμμα.

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