Τρόμος στο Σάο Πάολο: Πτώματα μέσα σε σακούλες, περίεργα δεμένες - Φόβοι για κατά συρροή δολοφόνο

Τουλάχιστον 6 πτώματα βρέθηκαν μέσα σε σακούλια σκουπιδιών σε διάφορα σημεία της πόλης του Σάο Πάολο σε διάστημα μικρότερο του ενός μήνα

Δέσποινα Σοφιανίδου, Επιμέλεια

Τρόμος στο Σάο Πάολο: Πτώματα μέσα σε σακούλες, περίεργα δεμένες - Φόβοι για κατά συρροή δολοφόνο
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Τουλάχιστον έξι πτώματα βρέθηκαν μέσα σε σακούλες σκουπιδιών σε διάφορα σημεία του Σάο Πάολο μέσα σε λιγότερο από ένα μήνα.
  • Τα πτώματα ήταν περίεργα δεμένα και τυλιγμένα, προκαλώντας φόβους για κατά συρροή δολοφόνο στην πόλη.
  • Η αστυνομία αντιμετωπίζει τα περιστατικά ως ανεξάρτητα και θεωρεί το τύλιγμα των πτωμάτων ως κοινή μέθοδο απόκρυψης, όχι ως υπογραφή δολοφόνου.
  • Δεν υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση ότι όλα τα εγκλήματα σχετίζονται ή ότι διαπράχθηκαν από το ίδιο άτομο.
  • Οι έρευνες συνεχίζονται για να διαλευκανθούν οι συνθήκες των θανάτων και να ταυτοποιηθούν τα θύματα.
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Οι φόβοι και οι φήμες για την ύπαρξη ενός κατά συρροή δολοφόνου στους δρόμους του Σάο Πάολο της Βραζιλίας, είχαν αρχίσει εδώ και μέρες να κάνουν την εμφάνισή τους στο διαδίκτυο, χωρίς ωστόσο να υπάρχουν συγκεκριμένες αναφορές, πέρα από τα έξι πτώματα που βρέθηκαν μέσα σε σακούλες σκουπιδιών, με ένα περίεργο δέσιμο, διασκορπισμένες στην πόλη, μέσα σε διάστημα μικρότερο του ενός μήνα.

Αστυνομικοί, αντιμετωπίζουν τα περιστατικά ως ξεχωριστά, υποστηρίζοντας ότι το τύλιγμα των πτωμάτων αποτελεί μια συνηθισμένη μέθοδο απόκρυψης και όχι μια μοναδική «υπογραφή»

Τουλάχιστον 6 πτώματα βρέθηκαν μέσα σε σακούλια σκουπιδιών σε διάφορα σημεία της πόλης του Σάο Πάολο σε διάστημα μικρότερο του ενός μήνα.

Οι υποθέσεις τράβηξαν την προσοχή λόγω του παρόμοιου τρόπου με τον οποίο εντοπίστηκαν ορισμένα από τα θύματα.

Η πρώτη υπόθεση ανακαλύφθηκε το πρωί της 5ης Σεπτεμβρίου, σε μία συνοικία στα νότια του Σάο Πάολο, όταν οδοκαθαριστές εντόπισαν ένα πτώμα μέσα σε έναν πλαστικό σάκο σκουπιδιών. Η ταυτότητα του θύματος δεν είχε ακόμη εξακριβωθεί.

Στις 10 Σεπτεμβρίου, άλλα δύο πτώματα εντοπίστηκαν σε διαφορετικά σημεία της ανατολικής ζώνης του Σάο Πάολο, με διαφορά λιγότερο από 24 ώρες και σε απόσταση περίπου τριών χιλιομέτρων το ένα από το άλλο. Το ένα από αυτά εντοπίστηκε σε ένα απόμερο οικόπεδο.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που δόθηκαν στη δημοσιότητα, το πτώμα ήταν δεμένο και καλυμμένο με μια κουβέρτα, ενώ το κεφάλι του ήταν καλυμμένο με πλαστικές σακούλες.

Η σειρά των περιστατικών προκάλεσε αντίδραση στα κοινωνικά δίκτυα. Οι χρήστες του διαδικτύου άρχισαν να διατυπώνουν υποθέσεις σχετικά με πιθανή σχέση μεταξύ των περιπτώσεων και μάλιστα να εικάζουν την ύπαρξη ενός serial killer.

Μέχρι στιγμής, ωστόσο, δεν υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση ότι τα εγκλήματα διαπράχθηκαν από το ίδιο πρόσωπο. Οι έρευνες αναμένεται να ρίξουν φως στις συνθήκες, αλλά και στο αν οι θάνατοι συνδέονται, ενώ αναμένεται αποσαφηνίσουν και την ταυτότητα των θυμάτων.

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