Γαλλία: «Τεχνικός διάλογος» με τους Ταλιμπάν για την απέλαση Αφγανών

Το Παρίσι ξεκινά συζητήσεις με την κυβέρνηση της Καμπούλ με στόχο την επιστροφή Αφγανών πολιτών που βρίσκονται παράνομα στη χώρα και αποτελούν απειλή για τη δημόσια τάξη

Δημήτριος Παπαγεωργίου

Γαλλία: «Τεχνικός διάλογος» με τους Ταλιμπάν για την απέλαση Αφγανών
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Η Γαλλία ξεκίνησε τεχνικό διάλογο με τους Ταλιμπάν για την απέλαση Αφγανών που βρίσκονται παράνομα στη χώρα και θεωρούνται απειλή για τη δημόσια τάξη.
  • Η γαλλική πρεσβεία στην Καμπούλ παραμένει κλειστή και το Παρίσι δεν διατηρεί επίσημες διπλωματικές σχέσεις με το καθεστώς από τον Αύγουστο του 2021.
  • Η Γαλλία συνεργάζεται με άλλες χώρες της ΕΕ, όπως η Γερμανία, για την επιτάχυνση των επιστροφών Αφγανών, εστιάζοντας σε όσους έχουν καταδικαστεί από τη δικαιοσύνη.
  • Η γαλλική κυβέρνηση διατηρεί τη στήριξή της στον αφγανικό λαό, ιδιαίτερα στις γυναίκες, παρά τον διάλογο με τους Ταλιμπάν.
  • Οι επαφές με τους Ταλιμπάν έχουν προκαλέσει αντιδράσεις από οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων και αριστερές ομάδες λόγω της επιβολής αυστηρού ισλαμικού νόμου και των περιορισμών στις γυναίκες στο Αφγανιστάν.
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Η Γαλλία άρχισε συνομιλίες με τους Ταλιμπάν προκειμένου να διευκολύνει την απέλαση Αφγανών υπηκόων που διαμένουν παράνομα στη χώρα. Σύμφωνα με διπλωματική πηγή που μίλησε στο Γαλλικό Πρακτορείο την Τετάρτη, το συγκεκριμένο βήμα κρίνεται απαραίτητο για την εγγύηση της ασφάλειας των Γάλλων πολιτών, με τον τεχνικό διάλογο να εστιάζει στην άμεση απομάκρυνση ατόμων που συνιστούν κίνδυνο.

Η γαλλική πρεσβεία στην Καμπούλ παραμένει κλειστή. Το Παρίσι δεν διατηρεί επίσημες διπλωματικές σχέσεις με το καθεστώς από τον Αύγουστο του 2021, όταν και ανέλαβε την εξουσία. Την ίδια ώρα, η Γαλλία συντάσσεται με περίπου είκοσι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μεταξύ των οποίων η Γερμανία, το Βέλγιο και η Σουηδία, οι οποίες επιδιώκουν την επιτάχυνση των επιστροφών. Στο στόχαστρο μπαίνουν πρωτίστως όσοι έχουν ήδη καταδικαστεί από τη δικαιοσύνη. Οι αρχές της Καμπούλ αναζητούν διαρκώς τρόπους να ενισχύσουν τη διεθνή τους παρουσία, έστω κι αν δεν αναγνωρίζονται επίσημα από την ΕΕ. Όπως ανακοινώθηκε στις 31 Αυγούστου, η γερμανική κυβέρνηση είχε δώσει άδεια για την άφιξη εκπροσώπων των Ταλιμπάν αποκλειστικά για την εξέταση τεχνικών ζητημάτων γύρω από τις απελάσεις Αφγανών στη χώρα τους. Το γαλλικό υπουργείο Εξωτερικών απέφυγε πάντως να απαντήσει στο ερώτημα εάν αντίστοιχοι εκπρόσωποι πρόκειται να ταξιδέψουν στη Γαλλία για τον ίδιο ακριβώς σκοπό.

Αντιδράσεις και η πραγματικότητα στην Καμπούλ

Μια καλά ενημερωμένη πηγή αποκάλυψε πως το μέτρο αυτό ενδέχεται να αφορά εκατοντάδες πολίτες που ίσως χρειαστεί να εγκαταλείψουν το γαλλικό έδαφος. Η γαλλική πλευρά διευκρινίζει πως ο τεχνικός αυτός διάλογος δεν θέτει υπό αμφισβήτηση την ευρύτερη θέση της απέναντι στο καθεστώς. Η διπλωματική πηγή υπογράμμισε πως η στήριξη στον αφγανικό λαό και κυρίως στις γυναίκες παραμένει αμείωτη. Κι όμως, μια αντίστοιχη συνάντηση στις Βρυξέλλες τον περασμένο Ιούνιο είχε προκαλέσει σφοδρές επικρίσεις από οργανώσεις προστασίας ανθρωπίνων δικαιωμάτων και αριστερές ομάδες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, που αντέδρασαν έντονα στις επαφές της ΕΕ με τους Ταλιμπάν. Η επιβολή του αυστηρού ισλαμικού νόμου στο Αφγανιστάν έχει πλήξει δραματικά τον γυναικείο πληθυσμό. Στις γυναίκες απαγορεύεται η πρόσβαση σε δημόσιους χώρους, πάρκα και στις περισσότερες θέσεις εργασίας, ενώ η εκπαίδευση των κοριτσιών σταματά βίαια μετά την ηλικία των 12 ετών.

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