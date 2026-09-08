Σκληρό βίντεο: Ταλιμπάν εκτελεί εν ψυχρώ άνδρα στη μέση του δρόμου

Snapshot Βίντεο από την επαρχία Χεράτ του Αφγανιστάν δείχνει διοικητή των Ταλιμπάν να εκτελεί εν ψυχρώ έναν άνδρα μετά από ξυλοδαρμό και δέσιμο των χεριών του.

Η τοπική διοίκηση των Ταλιμπάν αποποιήθηκε τις ευθύνες, υποστηρίζοντας ότι η δολοφονία είχε προσωπικά κίνητρα και δεν ήταν επίσημη πολιτική.

Ο κυβερνήτης της Χεράτ ισχυρίστηκε ότι η εκτέλεση ήταν αντίποινα για μια ανθρωποκτονία πριν από περίπου έναν χρόνο, χωρίς να παρουσιάσει αποδείξεις.

Ο πατέρας του θύματος αρνήθηκε τις κατηγορίες των Ταλιμπάν και ζήτησε δικαιοσύνη, δηλώνοντας πως δεν υπήρχε διαμάχη ή έχθρα με κανέναν.

Το περιστατικό προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στο Αφγανιστάν και διεθνώς, αναδεικνύοντας τις παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων υπό την κυριαρχία των Ταλιμπάν. Snapshot powered by AI

Σοκ προκαλεί βίντεο από το Αφγανιστάν που δείχνει διοικητή των Ταλιμπάν να εκτελεί εν ψυχρώ έναν άνδρα στη μέση του δρόμου, αφού προηγουμένως τον είχε ξυλοκοπήσει και του είχε δέσει τα χέρια.

Το φρικιαστικό αυτό περιστατικό, που συγκλονίζει την επαρχία Χεράτ, καταγράφει τη βία που ασκούν οι Ταλιμπάν κατά αμάχων, ενώ η τοπική ηγεσία επιχειρεί να αποποιηθεί τις ευθύνες.

Το βίντεο παρουσιάζει μια ομάδα των Ταλιμπάν να ξυλοκοπεί τον Αμπντούλ Καντίρ Παχλαβανζάντε, να του δένει τα χέρια και να τον ρίχνει στο έδαφος. Στη συνέχεια, ένας από τους άνδρες που κρατούν καλάσνικοφ ανοίγει πυρ, εκτελώντας τον άνδρα μπροστά σε περαστικούς.

Η εκτέλεση αυτή συνέβη την περασμένη εβδομάδα και έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις τόσο στο Αφγανιστάν όσο και διεθνώς, αναδεικνύοντας τις παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων υπό την κυριαρχία των Ταλιμπάν.

Μετά τη διασπορά του βίντεο, η τοπική διοίκηση των Ταλιμπάν στη Χεράτ προσπάθησε να αποστασιοποιηθεί από το γεγονός, υποστηρίζοντας ότι η δολοφονία είχε προσωπικά κίνητρα και δεν αντικατοπτρίζει επίσημη πολιτική ή εντολή.

Ο κυβερνήτης της περιοχής επικοινώνησε με την οικογένεια του θύματος, ισχυριζόμενος πως το περιστατικό ήταν αντίποινα για μια ανθρωποκτονία που φέρεται να είχε συμβεί περίπου ένα χρόνο πριν. Ωστόσο, δεν παρείχε στοιχεία για το άτομο που εμπλεκόταν σε εκείνο το συμβάν.

Αντιδρώντας στους ισχυρισμούς των Ταλιμπάν, ο πατέρας του Αμπντούλ Καντίρ Παχλαβανζάντε δήλωσε πως δεν υπήρχε καμία διαμάχη ή έχθρα με κανέναν και χαρακτήρισε τις κατηγορίες των Ταλιμπάν ως ψευδείς και αβάσιμες. Τόνισε ότι η εκτέλεση ήταν αδικαιολόγητη και πως η οικογένεια ζητά δικαιοσύνη.

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