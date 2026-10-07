ΕΛΚΑΚ: Ορισμός νέου διοικητικού συμβουλίου με ορίζοντα πενταετίας

Tη σύνθεση του νέου εννεαμελούς συμβουλίου του Ελληνικού Κέντρου Αμυντικής Καινοτομίας, με επικεφαλής ακαδημαϊκούς του Cambridge, ανακοίνωσε το υπουργείο Εθνικής Άμυνας

Δημήτριος Παπαγεωργίου

ΕΛΚΑΚ: Ορισμός νέου διοικητικού συμβουλίου με ορίζοντα πενταετίας
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  • Το Ελληνικό Κέντρο Αμυντικής Καινοτομίας (ΕΛΚΑΚ) συγκροτεί νέο εννεαμελές διοικητικό συμβούλιο με θητεία πέντε ετών.
  • Πρόεδρος του ΕΛΚΑΚ ορίζεται ο καθηγητής Στυλιανός Καβαδίας και διευθύνων σύμβουλος ο Δρ. Κωνσταντίνος Λαδάς, αμφότεροι του Πανεπιστημίου Cambridge.
  • Στο νέο συμβούλιο συμμετέχουν εκτελεστικά και μη εκτελεστικά μέλη, καθώς και δύο ανώτατοι αξιωματικοί των Ενόπλων Δυνάμεων.
  • Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας ευχαρίστησε τα απερχόμενα μέλη και ευχήθηκε καλή επιτυχία στη νέα διοίκηση.
  • Η ανασυγκρότηση στοχεύει στην ενίσχυση του ρόλου του ΕΛΚΑΚ ως βασικού επιταχυντή της αμυντικής καινοτομίας στην Ελλάδα.
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Όπως ανακοινώθηκε από τη Γενική Συνέλευση του οργανισμού, το Ελληνικό Κέντρο Αμυντικής Καινοτομίας περνά σε νέα φάση λειτουργίας. Η απόφαση προβλέπει τον ορισμό ενός νέου, εννεαμελούς διοικητικού συμβουλίου με θητεία πέντε ετών. Βασική επιδίωξη αυτής της ανασυγκρότησης είναι να ενισχυθεί άμεσα ο ρόλος του φορέα ως βασικού επιταχυντή για την αμυντική καινοτομία στη χώρα.

Η ηγεσία του ΕΛΚΑΚ ανατίθεται σε πρόσωπα με διεθνή ακαδημαϊκή και ερευνητική διαδρομή. Τη θέση του μη εκτελεστικού προέδρου αναλαμβάνει ο Στυλιανός Καβαδίας, καθηγητής του Πανεπιστημίου Cambridge. Σύμφωνα με την επίσημη απόφαση, τα καθήκοντα του διευθύνοντος συμβούλου και εκτελεστικού μέλους περνούν στον Δρ. Κωνσταντίνο Λαδά. Πρόκειται για ανώτατο ερευνητή στο ίδιο βρετανικό πανεπιστήμιο. Τη θέση του μη εκτελεστικού αντιπροέδρου κατέχει πλέον ο Παναγιώτης Σταμπουλίδης.

Στο νέο διοικητικό σχήμα συμμετέχουν στελέχη που αναλαμβάνουν συγκεκριμένους εκτελεστικούς ρόλους. Ο Μάρκος Βασιλικός και η Γεωργία Πρασίνου τοποθετήθηκαν ως εντεταλμένοι σύμβουλοι. Την ίδια ώρα, τις θέσεις των μη εκτελεστικών μελών συμπληρώνουν ο Γεώργιος Παπαγεωργαντάς και ο Παναγιώτης Καραμπίνης. Την εκπροσώπηση των Ενόπλων Δυνάμεων στο διοικητικό συμβούλιο, μέσω της ex officio συμμετοχής τους, εξασφαλίζουν ο υποστράτηγος Ιωάννης Μπούρας και ο υποστράτηγος Γεώργιος Πανούσης.

Τα πρόσωπα που παραμένουν και η παρέμβαση Δένδια

Από την προηγούμενη διοίκηση διατηρούν τις θέσεις τους συγκεκριμένα πρόσωπα, εξασφαλίζοντας τη συνέχεια στις τρέχουσες λειτουργίες. Πρόκειται για τους εντεταλμένους συμβούλους Μάρκο Βασιλικό και Γεωργία Πρασίνου, το μη εκτελεστικό μέλος Γεώργιο Παπαγεωργαντά, καθώς και τους δύο ανώτατους αξιωματικούς.

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας τοποθετήθηκε για την αλλαγή σκυτάλης. Ευχαρίστησε τα απερχόμενα μέλη για το έργο τους. Έκανε μάλιστα ειδική αναφορά στη συνεισφορά του Παντελή Τζωρτζάκη, ευχόμενος ταυτόχρονα καλή επιτυχία στη νέα διοίκηση κατά την ανάληψη των καθηκόντων της.

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