Ποια είναι η Εθνοφρουρά της Φλόριντα που υπέγραψε συμφωνία με τις Ένοπλες Δυνάμεις

Η συμφωνία υπεγράφη από τον Αρχηγό ΓΕΕΘΑ, Στρατηγό Δημήτριο Χούπη, και τον Διοικητή της Εθνοφρουράς της Φλόριντα, Τζον Χάας

Μιχάλης Παπαδάκος, Επιμέλεια

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Χάρης Γκίκας, Φωτογραφίες

Ποια είναι η Εθνοφρουρά της Φλόριντα που υπέγραψε συμφωνία με τις Ένοπλες Δυνάμεις
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Υπεγράφη μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων και της Εθνοφρουράς της Φλόριντα παρουσία των υπουργών Νίκου Δένδια και Μάρκο Ρούμπιο.
  • Η συμφωνία υπογράφηκε από τον Αρχηγό ΓΕΕΘΑ Δημήτριο Χούπη και τον Διοικητή της Εθνοφρουράς της Φλόριντα Τζον Χάας.
  • Η συνεργασία στοχεύει στην ανταλλαγή τεχνογνωσίας και στην ενίσχυση των κοινών ασκήσεων στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων και της Ατζέντας 2030.
  • Ο Νίκος Δένδιας επισήμανε τη σημασία της συμφωνίας για την περαιτέρω στενή στρατηγική σχέση μεταξύ Ελλάδας και ΗΠΑ.
  • Ο Μάρκο Ρούμπιο χαρακτήρισε τη συμμαχία Ελλάδας-ΗΠΑ ως ιστορική και θεμελιώδη πηγή σταθερότητας σε παγκόσμιο επίπεδο.
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Παρουσία του υπουργού Άμυνας, Νίκου Δένδια, και του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, «έπεσαν» οι υπογραφές του Μνημονίου Συνεργασίας των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων και της Εθνοφρουράς της Φλόριντα.

Η συμφωνία υπεγράφη από τον Αρχηγό ΓΕΕΘΑ, Στρατηγό Δημήτριο Χούπη, και τον Διοικητή της Εθνοφρουράς της Φλόριντα, Τζον Χάας.

Μετά την υπογραφή, ο κ. Δένδιας καλωσόρισε τον κ. Ρούμπιο στην Αθήνα, τονίζοντας πώς η παρουσία του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών υπογραμμίζει και διακηρύσσει τη στενή στρατηγική σχέση ανάμεσα στις ΗΠΑ και στην Ελληνική Δημοκρατία.

Δένδιας - Ρούμπιο

«Η συμφωνία που υπεγράφη προ ολίγου μεταξύ του Αρχηγού του ΓΕΕΘΑ και της Εθνοφρουράς της Φλόριντα δίνει και μία επιπλέον διάσταση στη συνεργασία μας στο πλαίσιο της συνολικής μεταρρύθμισης των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων» ανέφερε ο υπουργός Άμυνας.

Και συνέχισε: «Στο πλαίσιο της Ατζέντας 2030, η Ελλάδα αναζητά τις βέλτιστες πρακτικές, ώστε να φτάσουμε στο επιχειρησιακό επίπεδο που επιθυμούμε. Η μεταφορά τεχνογνωσίας, οι κοινές ασκήσεις, η στενή επικοινωνία με την Εθνοφρουρά της Φλόριντα μάς δίνει μία επιπλέον δυνατότητα».

«Για τις ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις είναι μια σημαντική στιγμή για την οποία είμαστε ευτυχείς» υπογράμμισε ο ίδιος.

Ρούμπιο

Από την πλευρά του, ο Ρούμπιο τόνισε πως η επίσκεψή του αποτελεί «μία ακόμη επιβεβαίωση του πόσο στενές είναι οι σχέσεις Ελλάδας και ΗΠΑ».

Ο Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος έφτασε στην Αθήνα το βράδυ της Τρίτης, μετέβη το πρωί Τετάρτης στο υπουργείο Εξωτερικών για τη συνάντησή του με τον Γιώργο Γεραπετρίτη.

«Είμαστε ευγνώμονες που η Ελλάδα παραμένει ένας μεγάλος σύμμαχος και μοιραζόμαστε μια κοινή αντίληψη. Αυτό είναι πραγματικά σημαντικό» είπε χαρακτηριστικά ο Ρούμπιο, στις κοινές δηλώσεις που έκανε με τον Έλληνα ομόλογό του, μετά την έναρξη του 6ου Στρατηγικού Διαλόγου των δύο χωρών. «Η συμμαχία των ΗΠΑ με την Ελλάδα είναι ιστορική, θεμελιώδη και αποτελεί πηγή σταθερότητας σε έναν ασταθή κόσμο», τόνισε.

Ποια είναι η Εθνοφρουρά της Φλόριντα

Η Εθνοφρουρά της Φλόριντα είναι μια πολιτειακή στρατιωτική δύναμη διπλής ιδιότητας, η οποία αποτελείται από περίπου 12.000 άτομα, κατανεμημένα μεταξύ της Εθνοφρουράς Στρατού της Φλόριντα και της Εθνοφρουράς Αεροπορίας της Φλόριντα.

Με έδρα το Σεντ Όγκουστιν, τα μέλη της συγκεκριμένης Εθνοφρουράς είναι στρατιώτες και αεροπόροι που υπηρετούν τόσο την πολιτεία της Φλόριντα όσο και την ομοσπονδιακή κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών.

Υπό τις διαταγές του κυβερνήτη της Φλόριντα, η Εθνοφρουρά ανταποκρίνεται σε εγχώριες καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, φυσικές καταστροφές όπως τυφώνες, επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης, καθώς και στην προστασία της δημόσιας ασφάλειας.

Όταν υπάγεται σε ομοσπονδιακή διοίκηση με προεδρικό διάταγμα, η Εθνοφρουρά εντάσσεται στις Ένοπλες Δυνάμεις των Ηνωμένων Πολιτειών για να υποστηρίξει παγκόσμιες στρατιωτικές επιχειρήσεις, την εθνική άμυνα της χώρας και τις αποστολές των ΗΠΑ στο εξωτερικό.

Διοικητής της Εθνοφρουράς της Φλόριντα είναι ο Υποστράτηγος Τζον Ντ. Χάας.

Οι ιστορικές ρίζες του οργανισμού ανάγονται σε μια τοπική πολιτοφυλακή που συγκροτήθηκε από Ισπανούς αποίκους στο Σεντ Όγκουστιν το 1565, γεγονός που καθιστά την Εθνοφρουρά έναν από τους παλαιότερους στρατιωτικούς θεσμούς στις Ηνωμένες Πολιτείες.

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