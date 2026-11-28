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Κύμα διαδηλώσεων και καταιγισμό καταγγελιών για συστηματική κακομεταχείριση έχει προκαλέσει στην Κροατία ο θάνατος ενός 32χρονου ασθενή σε ψυχιατρική κλινική του Ζάγκρεμπ, ο οποίος αποδίδεται σε υπερβολική χρήση βίας από μέλη του νοσηλευτικού προσωπικού. Η υπόθεση έχει θέσει πλέον στο μικροσκόπιο τις συνθήκες περίθαλψης στα ψυχιατρικά ιδρύματα της χώρας.

Ο πρώην αθλητής Κρίστιαν Γιόσιπ Πέρις κατέληξε λίγες μόλις ώρες μετά την εισαγωγή του στην κλινική. Σε οκτάλεπτο βίντεο από κάμερες ασφαλείας που διέρρευσε, διακρίνονται μέλη του προσωπικού να τον χτυπούν στο στήθος και να πιέζουν ένα μαξιλάρι στο πρόσωπό του, ενώ εκείνος προσπαθούσε να απελευθερωθεί από τους ιμάντες που τον κρατούσαν ακινητοποιημένο. Για την υπόθεση έχει ξεκινήσει έρευνα για «ανθρωποκτονία με δόλο», νοσηλευτές συνελήφθησαν, ενώ η διοίκηση της κλινικής υπέβαλε την παραίτησή της.

Μαρτυρίες-σοκ για ανάλογες πρακτικές

«Σε 40 χρόνια αστυνομικού ρεπορτάζ, σπάνια έχω δει κάτι τόσο φρικτό», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) ο δημοσιογράφος Ντούσαν Μίλιους, του οποίου η εφημερίδα Jutarnji list αποκάλυψε την υπόθεση. Όπως ανέφερε, έκτοτε δέχεται πλήθος μαρτυριών από πολίτες.

Χαρακτηριστική είναι η καταγγελία 49χρονου πρώην ασθενή της ίδιας κλινικής, ο οποίος μίλησε στο AFP υπό τον όρο της ανωνυμίας. Όπως αφηγήθηκε, το 2023 ένας νοσηλευτής φέρεται να τον «έπνιγε με μαξιλάρι» και να τον «χτυπούσε πάνω από αυτό» όσο ήταν «δεμένος στο κρεβάτι». Αργότερα, ο ίδιος νοσηλευτής «πίεσε τον αγκώνα του στον λαιμό μου, εκτοξεύοντας απειλές», προειδοποιώντας τον να μην προχωρήσει σε καταγγελία επειδή «τα πράγματα μόνο χειρότερα θα μπορούσαν να γίνουν». Το AFP επικοινώνησε με το νοσοκομείο για σχολιασμό, χωρίς να λάβει απάντηση.

«Δεν ήταν μεμονωμένο περιστατικό» – Η έκθεση του Συμβουλίου της Ευρώπης

Ο σύλλογος νοσηλευτών της Κροατίας χαρακτήρισε «εξαιρετικά ανησυχητικό» το βίντεο-ντοκουμέντο, επισημαίνοντας ότι οι μέθοδοι περιορισμού που χρησιμοποιήθηκαν ήταν απαγορευμένες και παραβίαζαν τον κώδικα επαγγελματικής δεοντολογίας.

Από την πλευρά της, η πρόεδρος της Κροατικής Ένωσης Συλλόγων Ψυχικής Υγείας (SUMEZ), Ντάβορκα Βούκαντιν, τόνισε στο AFP ότι η βία στην κλινική του Ζάγκρεμπ «δεν ήταν μεμονωμένο περιστατικό». Όπως επισήμανε, αρκετές δομές είναι υποστελεχωμένες και τα δικαιώματα των ασθενών δεν προστατεύονται επαρκώς, με αποτέλεσμα ο φόβος της κακομεταχείρισης να αποτρέπει ανθρώπους με προβλήματα ψυχικής υγείας από το να αναζητήσουν βοήθεια.

Τις ανησυχίες αυτές είχε ήδη καταγράψει από το 2023 έκθεση της Επιτροπής του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Πρόληψη των Βασανιστηρίων (CPT), η οποία διαπίστωσε σε τρία ψυχιατρικά ιδρύματα της Κροατίας πρακτικές περιορισμού «υπερβολικές, πολύ συχνές και παρατεταμένες άνευ λόγου» — κάνοντας μάλιστα αναφορά σε ασθενή που παρέμεινε ακινητοποιημένος επί 208 συνεχόμενες ώρες, δηλαδή για περισσότερες από οκτώ ημέρες.

Διαδηλώσεις με λευκά μαξιλάρια και αίτημα για δικαιοσύνη

Ο θάνατος του 32χρονου συγκλόνισε την κοινή γνώμη, οδηγώντας σε συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας σε διάφορες πόλεις της χώρας. Το περασμένο σαββατοκύριακο, χιλιάδες πολίτες ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα της οικογένειάς του και γέμισαν την κεντρική πλατεία του Ζάγκρεμπ κρατώντας λευκά μαξιλάρια, ορισμένα από τα οποία έφεραν αποτυπώματα ματωμένων χεριών.

«Το μαξιλάρι μπαίνει κάτω από το κεφάλι του ασθενή, όχι πάνω στο πρόσωπό του. Υψώνοντας χιλιάδες μαξιλάρια, ας απαιτήσουμε να μην ξανασυμβεί ποτέ αυτό!», ανέφερε η οικογένεια του Πέρις στον ιστότοπο που αφιέρωσε στη μνήμη του. «Ένας νέος άνθρωπος πέθανε βίαια, σε ένα μέρος όπου θα έπρεπε να είχε λάβει βοήθεια. Ελπίζω απλώς αυτή η τραγωδία να αποτελέσει αφορμή για να αλλάξει κάτι», δήλωσε συγκρατώντας τα δάκρυά της η Ντράγκιτσα Χόρβατ, μία από τις διαδηλώτριες στο Ζάγκρεμπ.

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