Τραγωδία στην Κροατία: Τουριστικό λεωφορείο εξετράπη της πορείας του και ανετράπη - Δύο νεκροί

Snapshot Τουριστικό λεωφορείο με 33 επιβάτες και 2 οδηγούς ανετράπη στον αυτοκινητόδρομο Α3 στην Κροατία το πρωί της Κυριακής.

Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και περισσότεροι από 20 τραυματίστηκαν, μερικούς από τους οποίους σοβαρά.

Το λεωφορείο μετέφερε Σέρβους τουρίστες και κατευθυνόταν προς το Ζάγκρεμπ όταν εξετράπη της πορείας του για άγνωστη αιτία.

Το περιστατικό σημειώθηκε στις 07:25 τοπική ώρα και το λεωφορείο βρέθηκε αναποδογυρισμένο στην άκρη του δρόμου.

Τα μεταλλικά κιγκλιδώματα βρέθηκαν διασκορπισμένα στην άσφαλτο στο σημείο του δυστυχήματος. Snapshot powered by AI

Τουλάχιστον δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και αρκετοί ακόμη τραυματίστηκαν, όταν ένα λεωφορείο, το οποίο μετέφερε Σέρβους τουρίστες, ανετράπη σε αυτοκινητόδρομο στην Κροατία το πρωί της Κυριακής, όπως ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές.

Το περιστατικό σημειώθηκε στις 07.25 (τοπική ώρα, 08:25 ώρα Ελλάδος) στον αυτοκινητόδρομο Α3, ο οποίος συνδέει την Σερβία, την Κροατία και τη Σλοβενία. Σύμφωνα με τοπικά μέσα, για άγνωστο -μέχρι στιγμής- λόγο το λεωφορείο, το οποίο κατευθυνόταν προς το Ζάγκρεμπ, εξετράπη της πορείας του και ανετράπη.

Μιλώντας στον κρατικό ραδιοτηλεοπτικό σταθμό HRT, ο Ντάριο Κεζέριτς, διοικητής της πυροσβεστικής υπηρεσίας της κομητείας του Ζάγκρεμπ, δήλωσε την στιγμή του τροχαίου δυστυχήματος, στο λεωφορείο επέβαιναν 33 επιβάτες και δύο οδηγοί.

«Δύο άνθρωποι έχασαν την ζωή τους και περισσότεροι από 20 τραυματίστηκαν, μερικοί από τους οποίους σοβαρά», είπε.

Φωτογραφίες που μετέδωσαν τοπικά μέσα ενημέρωσης από το σημείο του δυστυχήματος, δείχνουν το λεωφορείο να βρίσκεται αναποδογυρισμένο στην άκρη του δρόμου, ενώ μεταλλικά κιγκλιδώματα βρίσκονται διασκορπισμένα στην άσφαλτο.