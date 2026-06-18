Μπαράζ επαφών του Νίκου Δένδια στην Σύνοδο υπουργών του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες

Στο επίκεντρο των συμμαχικών διεργασιών βρέθηκε η Αθήνα, με τον Νίκο Δένδια να συμμετέχει στην σύνοδο του ΝΑΤΟ και να ανοίγει έναν κύκλο κρίσιμων επαφών με βασικούς παίκτες της Ευρώπης και της συμμαχίας.

Η ενίσχυση της διμερούς αμυντικής συνεργασίας αποτέλεσε το κύριο αντικείμενο των συζητήσεων που είχε με τους Guido Crosetto της Ιταλίας, Boris Pistorius της Γερμανίας, Tore O. Sandvik της Νορβηγίας , Pål Jonson της Σουηδίας και Vlado Misajlovski των Σκοπίων. Οι συναντήσεις αυτές επιβεβαιώνουν την πρόθεση της χώρας να διαδραματίσει καταλυτικό ρόλο στις νέες ισορροπίες που διαμορφώνονται εντός του ΝΑΤΟ, επενδύοντας σε ισχυρούς εταιρικούς δεσμούς.

Στο περιθώριο της Συνόδου Υπουργών Άμυνας του @NATO, συναντήθηκα κατ' ιδίαν με τους ομολόγους μου της Ιταλίας Guido Crosetto @GuidoCrosetto, της Γερμανίας Boris Pistorius @PistoriusBoris, της Νορβηγίας, Tore O. Sandvik @toreosa, της Σουηδίας Pål Jonson @PlJonson και της Βόρειας… pic.twitter.com/SvJauZq3iG — Nikos Dendias (@NikosDendias) June 18, 2026

Το βάρος στην ευρωπαϊκή αμυντική βιομηχανία

Η ατζέντα των συνομιλιών με τους Υπουργούς Άμυνας της Γερμανίας, της Ιταλίας, της Σουηδίας και της Νορβηγίας επεκτάθηκε σε ένα εξαιρετικά κρίσιμο πεδίο για το μέλλον της ηπείρου. Σύμφωνα με ανάρτηση του Υπουργού Άμυνας, εξετάστηκαν εκτενώς οι προοπτικές σύμπραξης για την ανάπτυξη της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας.

Η συζήτηση επικεντρώθηκε στην τεχνολογική καινοτομία, έναν τομέα που θεωρείται «κλειδί» για την αυτονόμηση της ευρωπαϊκής παραγωγής και την αντιμετώπιση των σύγχρονων προκλήσεων ασφαλείας. Κι όμως, οι συγκεκριμένες πρωτοβουλίες δείχνουν ότι η Ελλάδα επιδιώκει να ξεφύγει από τον ρόλο του απλού αγοραστή εξοπλισμών, στοχεύοντας στη συμπαραγωγή και τη συμμετοχή σε προγράμματα υψηλής τεχνολογίας, τα οποία θα ενισχύσουν μακροπρόθεσμα και την εγχώρια βιομηχανική βάση.

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