Χέγκσεθ κατά ευρωπαίων: Το ΝΑΤΟ 2.0 ήταν για τζαμπατζήδες

Δείτε το ειρωνικό χαμόγελο και την αντίδραση του Γερμανού υπουργού Άμυνας, Μπόρις Πιστόριους

Επιμέλεια - Εύη Απολλωνάτου

Χέγκσεθ κατά ευρωπαίων: Το ΝΑΤΟ 2.0 ήταν για τζαμπατζήδες

Πεντάγωνο, drones, Πιτ Χέγκσεθ.

AP.
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ο Αμερικανός υπουργός Πολέμου Πιτ Χέγκσεθ κατηγόρησε τους Ευρωπαίους για έλλειψη δέσμευσης στο ΝΑΤΟ, χαρακτηρίζοντας την περίοδο του «ΝΑΤΟ 2.0» ως εποχή αποβιομηχάνισης και αποστρατιωτικοποίησης.
  • Το Πεντάγωνο θα επανεξετάσει τη θέση των αμερικανικών δυνάμεων στην Ευρώπη, με τα αποτελέσματα να εξαρτώνται από το πόσο γρήγορα οι Ευρωπαίοι θα αναλάβουν την ευθύνη για την ασφάλειά τους.
  • Το νέο πρότυπο αμυντικών δαπανών του ΝΑΤΟ απαιτεί το 5% του ΑΕΠ των συμμάχων να διατίθεται για την άμυνα, και οι ΗΠΑ θα μειώσουν τις εισφορές τους σε περίπτωση μη επίτευξης των στόχων από τους συμμάχους.
  • Ο Χέγκσεθ τόνισε την ανάγκη για το «ΝΑΤΟ 3.0», που θα επαναφέρει τη Συμμαχία στον στρατιωτικό της ρόλο και θα εξισορροπήσει την αμυντική ισχύ Ευρώπης και ΗΠΑ.
  • Καταδίκασε την άρνηση πολλών συμμάχων να υποστηρίξουν τις ΗΠΑ σε στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά του Ιράν, χαρακτηρίζοντας την στάση τους ντροπιαστική.
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Με ηγετικό και πολλές φορές ειρωνικό ύφος ο υπουργός Πολέμου των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ τα έψαλε στους Ευρωπαίους ομολόγους του για το ΝΑΤΟ, τη χρηματοδότηση της άμυνας αλλά και την ασφάλεια. Μάλιστα ανακοίνωσε ότι το Πεντάγωνο θα προχωρήσει σε επανεξέταση των αμερικανικών δυνάμεων στην Ευρώπη και τα αποτελέσματα της αξιολόγησης θα εξαρτηθούν από το πόσο γρήγορα οι Ευρωπαίοι θα αναλάβουν την ευθύνη για την δική τους ασφάλεια.

«Το ΝΑΤΟ έχασε τον δρόμο του. Το ΝΑΤΟ 2.0 ήταν μία εποχή καταστροφής, αποβιομηχανοποίησης, αποστρατιωτικοποίησης. Ήταν μία εποχή για τζαμπατζήδες. Αυτά ήταν χαμένα χρόνια στα οποία δεν πρόκειται να επιστρέψουμε και γι’ αυτό στο υπουργείο Πολέμου ήμασταν τόσο ξεκάθαροι και τόσο ειλικρινείς στην αποκατάσταση του βασικού στρατιωτικού ρόλου και χαρακτήρα του ΝΑΤΟ. Γι’ αυτό επιστρέψαμε τα επίπεδα των αμερικανικών στρατιωτών στην Ευρώπη στα επίπεδα προ του 2022 με την αναδιάταξη της ομάδας μάχης ταξιαρχίας πέρσι καθώς και περαιτέρω μείωση κατά 5.000 στρατιωτικούς νωρίτερα φέτος», είπε ο Χέγκσεθ.

Και συνέχισε: «Ταυτόχρονα, αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο συνεργαζόμαστε τόσο συστηματικά με τους συμμάχους μας, και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο έχουμε ενισχύσει τη δική μας αμυντική βιομηχανική βάση και έχουμε ενθαρρύνει την υλοποίηση του «ΝΑΤΟ 3.0», προκειμένου να επαναφέρουμε τη Συμμαχία στις ρίζες της ως στρατιωτική συμμαχία και να διασφαλίσουμε ότι διαθέτει την ευρωπαϊκή ισχύ που απαιτείται για να αποτρέπει με βιώσιμο τρόπο την επιθετικότητα και, αν χρειαστεί, να εφαρμόσει το Άρθρο 5».

Αμέσως μετά αναφέρθηκε στις αμυντικές δαπάνες και το γεγονός ότι ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες δεν έχουν πετύχει τους στόχους τους. «Μερικοί από τους συμμάχους μας έχουν καταλάβει το μήνυμα και έχουν αναλάβει δράση — ξέρετε ποιοι είστε — και το εκτιμούμε ιδιαίτερα. Πέρυσι, υπό την ηγεσία του Προέδρου Τραμπ, το ΝΑΤΟ θέσπισε το νέο παγκόσμιο πρότυπο για τις αμυντικές δαπάνες των συμμάχων: το 5% του ΑΕΠ να διατίθεται εξ ολοκλήρου για την άμυνα», ανέφερε.

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Συνέδεσε τις αμυντικές δαπάνες με την αξιολόγηση του πού θα βρίσκονται οι αμερικανικές δυνάμεις στην Ευρώπη. «Αυτή θα είναι μια πραγματική αξιολόγηση. Θα έχει ως στόχο να διασφαλίσει ότι το ΝΑΤΟ προχωρά γρήγορα και αμετάκλητα προς την κατεύθυνση της ηγεσίας της Ευρώπης, αναλαμβάνοντας την κύρια ευθύνη για την άμυνα της Ευρώπης», δήλωσε ο Χέγκσεθ στους ομολόγους του στο ΝΑΤΟ. «Είναι μια αξιολόγηση στην οποία ορισμένες χώρες θα αποτύχουν, ενώ άλλες θα περάσουν με άριστα», τόνισε ο Χέγκσεθ. Αυτή η σύνδεση και η απειλή της αξιολόγησης ήταν μία «δυσάρεστη» έκπληξη για τους Ευρωπαίους και τον Καναδά, σύμφωνα με το πρακτορείο Associated Press.

Σύμφωνα με τον Αμερικανό υπουργό το ΝΑΤΟ 3.0 που οραματίζεται η Ουάσινγκτον θα προκύψει από αυτή την αξιολόγηση για τις αμερικανικές δυνάμεις και την εξισορρόπηση στις αμυντικές δαπάνες που θα οδηγήσουν την Ευρώπη να μοιραστεί ισόποσα το βάρος με τις ΗΠΑ για την ασφάλειά της.

«Στο εξής, οι ετήσιες εισφορές μας στο ΝΑΤΟ θα εξαρτώνται από το κατά πόσο οι άλλες χώρες θα επιτύχουν τους στόχους τους όσον αφορά τις αμυντικές δαπάνες. Εάν οι άλλοι σύμμαχοι δεν προχωρήσουν άμεσα σε αυτές τις δαπάνες, οι εισφορές μας θα μειωθούν. Το ΝΑΤΟ θα λειτουργεί αμοιβαία. Είναι απλή κοινή λογική. Η Αμερική δεν μπορεί να φροντίζει ή να πληρώνει περισσότερο για την άμυνα της Ευρώπης από ό,τι οι σύμμαχοί μας», είπε ο Χέγκσεθ.

Χέγκσεθ: Ντροπιαστική η άρνηση των συμμάχων μας για τον πόλεμο στο Ιράν

Ο Αμερικανός υπουργός Πολέμου δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στο γεγονός ότι οι νατοϊκοί σύμμαχοι των ΗΠΑ αρνήθηκαν να εμπλακούν στον πόλεμο στο Ιράν. «Ωστόσο, παρά όλα αυτά τα πρώτα βήματα προς τη σωστή κατεύθυνση, έχουν σημειωθεί και πραγματικά πισωγυρίσματα που δεν μπορούμε να αγνοήσουμε. Παρά τη σαφήνεια που επιδεικνύουμε, πάρα πολλές συμμαχικές πρωτεύουσες φαίνεται να έχουν χάσει κάτι στη μετάφραση. Πάρα πολλοί σύμμαχοι εξακολουθούν να μην αναγνωρίζουν την ιστορική ανάγκη που ο Πρόεδρος Τραμπ έχει καταστήσει σαφή σε αυτούς και στο ίδιο το ΝΑΤΟ: να ξαναχτίσουμε μια σημαντική και ισχυρή στρατιωτική συμμαχία», είπε.

«Όπως το έθεσε ο Πρόεδρος Τραμπ, και δικαίως, έδωσε στους συμμάχους μας την ευκαιρία να υποστηρίξουν την Αμερική όταν ζητήσαμε τη βοήθειά τους, και πάρα πολλοί απέτυχαν. Οι Ηνωμένες Πολιτείες υπερασπίζονται την Ευρώπη εδώ και γενιές, και το μόνο που είπε ο Πρόεδρος ήταν ότι τα αεροσκάφη μας θα έπρεπε να απογειωθούν από βάσεις στην Ευρώπη ή τα πλοία μας από λιμάνια για να χτυπήσουν στόχους στη Μέση Ανατολή, ιρανικούς στόχους που απειλούν τα ευρωπαϊκά συμφέροντα ακόμη πιο άμεσα από ό,τι απειλούν εμάς, αλλά πάρα πολλοί από τους συμμάχους μας είπαν «όχι», ή προσπάθησαν να μας πνίξουν σε ακατανόητες νομικές συζητήσεις, ή μας επέκριναν δημοσίως επειδή κάναμε αυτό που οι ίδιοι δεν είναι έτοιμοι ή ικανοί να κάνουν. Ήταν ντροπιαστικό», τόνισε ο Χέγκσεθ.

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