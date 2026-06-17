Ολοκληρώθηκε η επίσκεψη του Νίκου Δένδια στις ΗΠΑ - Τι είδε ο ο υπουργός Άμυνας

Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, ολοκλήρωσε τις επαφές του στις Ηνωμένες Πολιτείες, εστιάζοντας σε τεχνολογίες αιχμής, αυτόνομα συστήματα και ρομποτική για την ενίσχυση των Ενόπλων Δυνάμεων.

Ο Νίκος Δένδιας, πραγματοποίησε στοχευμένες επισκέψεις σε αμερικανικές εταιρείες και ερευνητικά ιδρύματα που ηγούνται παγκοσμίως στους τομείς της Καινοτομίας και των Νέων Τεχνολογιών.

Η αμυντική τεχνολογία βρίσκεται σε φάση ραγδαίου μετασχηματισμού και ο Έλληνας Υπουργός είχε την ευκαιρία να ενημερωθεί σε βάθος για τα αυτόνομα μη επανδρωμένα συστήματα νέας γενιάς, τα οποία αλλάζουν πλήρως τα δεδομένα στις σύγχρονες επιχειρήσεις.

Στο επίκεντρο των παρουσιάσεων, στις οποίες συμμετείχε βρέθηκαν οι τελευταίες εξελίξεις στη Ρομποτική, την Κυβερνοασφάλεια, αλλά και οι αναδυόμενες δυνατότητες που προσφέρουν τα πρωτοποριακά συστήματα υψηλής ισχύος μικροκυμάτων που προορίζονται να αντιμετωπίσουν τις απειλές από δρονεσ. Οι αμερικανικές πηγές παρουσίασαν επίσης προηγμένα αμυντικά συστήματα που έχουν σχεδιαστεί ειδικά για να εξασφαλίζουν μέγιστη ακρίβεια και να επιταχύνουν τη λήψη κρίσιμων αποφάσεων την ώρα της μάχης επί του πεδίου.

Η επίσκεψη στο Όστιν και το σκάφος που έκανε τη διαφορά

Ιδιαίτερο σταθμό στο ταξίδι αποτέλεσε η μετάβαση στο Όστιν, όπου ο κ. Δένδιας ξεναγήθηκε στις εγκαταστάσεις της εταιρείας που ανέπτυξε το μη επανδρωμένο σκάφος επιφανείας του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ. Το συγκεκριμένο σύστημα απέδειξε την αξία του στην πράξη μόλις πριν από λίγες ημέρες, καθώς συμμετείχε στην επιτυχημένη επιχείρηση διάσωσης του πληρώματος ενός ελικοπτέρου Apache που κατέπεσε στα νερά του Περσικού Κόλπου.

Όπως ανακοινώθηκε, τον Υπουργό συνοδεύδευαν καθ' όλη τη διάρκεια των επαφών του ο Διευθυντής ΣΤ΄ Κλάδου του ΓΕΣ Υποστράτηγος Γεώργιος Πανούσης, η Γενική Πρόξενος της Ελλάδας στο Λος Άντζελες, Χριστίνα Βαλασσοπούλου, καθώς και ο Γενικός Πρόξενος της Ελλάδας στο Χιούστον, Λάμπρος Κακίσης.

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