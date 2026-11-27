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Προθεσμία μέχρι τη Δευτέρα (30/12) ζήτησαν και έλαβαν οι τέσσερις συλληφθέντες για την υπόθεση των «σπιτιών ανακύκλωσης», προκειμένου να προετοιμάσουν τις απολογίες τους ενώπιον των αρμόδιων δικαστικών αρχών.

Σε βάρος των τεσσάρων ασκήθηκε, σύμφωνα με πληροφορίες, κακουργηματική ποινική δίωξη, καθώς η υπόθεση βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο της δικαστικής διερεύνησης.

Οι κατηγορούμενοι καλούνται να δώσουν εξηγήσεις για μια σειρά ιδιαίτερα σοβαρών αδικημάτων, τα οποία διαφοροποιούνται ανάλογα με τον βαθμό εμπλοκής του καθενός.

Newsbomb.gr / Χάρης Γκίκας

Ειδικότερα, αντιμετωπίζουν κατά περίπτωση τις κατηγορίες της διεύθυνσης, συγκρότησης και ένταξης σε εγκληματική οργάνωση, της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, της ηθικής αυτουργίας σε απιστία, αλλά και της ηθικής αυτουργίας σε απάτη σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι τέσσερις συλληφθέντες αναμένεται να απολογηθούν τη Δευτέρα (30/12), οπότε και θα κληθούν να τοποθετηθούν αναλυτικά απέναντι στις κατηγορίες που τους αποδίδονται στο πλαίσιο της υπόθεσης των «σπιτιών της ανακύκλωσης».

Έρχονται κι άλλες συλλήψεις

Με βάση το κατηγορητήριο, όλα δείχνουν πως οι αρχές θα προχωρήσουν το επόμενο διάστημα και σε άλλες συλλήψεις εμπλεκόμενων στην υπόθεση

Το χρονικό

Όπως έγραψε νωρίτερα το Newsbomb, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία φαίνεται να έχει ξεκινήσει την έρευνά της ήδη από το 2024, ενώ τοποθετεί τη δράση της εγκληματικής οργάνωσης από το 2020. Η υπόθεση αφορά την προμήθεια και σπιτιών ανακύκλωσης, τα οποία προμηθεύτηκαν οι Περιφέρειες Αττικής, Πελοποννήσου και Κρήτης. Τα χρήματα που χρησιμοποιήθηκαν για τις συγκεκριμένες προμήθειες προέρχονταν από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ταμείο Συνοχής.

Πώς εκφόβιζαν στελέχη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Περιγράφοντας τη δράση των κατηγορουμένων στη συγκεκριμένη υπόθεση, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία αναφέρει ότι, μετά την προμήθεια και το όφελος που είχαν οι συγκεκριμένες εταιρείες, διοχέτευαν το παράνομο όφελός τους σε εταιρείες συμφερόντων του συλληφθέντος εκδότη, μέσω των οποίων προωθούσαν την επιχειρηματική τους δραστηριότητα.

Το σημαντικότερο, σύμφωνα με τη δικογραφία, είναι ότι δημιουργούσαν αφόρητη αρνητική δημοσιότητα και κλίμα εκφοβισμού σε βάρος δημοσίων υπαλλήλων αλλά και κρατικών λειτουργών που τυχόν εμπόδιζαν τις επιδιώξεις της εταιρείας.

Η περίπτωση της Περιφέρειας Αττικής

Χαρακτηριστικά, για την περίπτωση της Περιφέρειας Αττικής και του φορέα που θα προμηθευόταν τα σπιτάκια, δηλαδή του ΕΔΣΝΑ, το κατηγορητήριο περιγράφει ότι για το έργο της ανακύκλωσης είχαν υποβληθεί μόνο δύο προσφορές(δύο εταιρείες), οι οποίες, σύμφωνα με τη δικογραφία, συνδέονταν με τα ίδια οικονομικά συμφέροντα, άρα ουσιαστικά ήταν τα ίδια πρόσωπα από πίσω.

Παράλληλα, η υπηρεσία φέρεται να μην είχε πραγματοποιήσει την απαιτούμενη έρευνα αγοράς πριν τη δημοσίευση της διακήρυξης του διαγωνισμού, ούτε να είχε απευθυνθεί εγγράφως σε αρκετό αριθμό οικονομικών φορέων( εταιρειών του κλάδου τις ανακυκλωσης) ώστε να υπάρχει πραγματικός ανταγωνισμός.

Μάλιστα, αρχικά ο αριθμός των σπιτιών ανακύκλωσης ήταν μικρότερος, ωστόσο η εκτελεστική επιτροπή του ΕΔΣΝΑ αποφάσισε να ενεργοποιήσει το περιβόητο «δικαίωμα προαίρεση» Δηλαδή τη δυνατότητα έχω την ίδια σύμβαση να προμηθευτούν και νέα «σπιτάκια». Από την ίδια σύμβαση ανατέθηκε στην εταιρεία η προμήθεια επιπλέον 40 μονάδων ανακύκλωσης, με αποτέλεσμα ο συνολικός αριθμός να φτάσει τις 130 σε επίπεδο Αττικής.

Για την Περιφέρεια Αττικής, τα ποσά που αναφέρονται είναι 18.886.000 ευρώ, 25.000.000 ευρώ, 25.300.041 ευρώ, 16.900.000 ευρώ και 12.900.026 ευρώ. Συνολικά, τα ποσά αυτά ανέρχονται σε 98.986.067 ευρώ, δηλαδή ο συνολικός οικονομικός όγκος των συμβάσεων σε επίπεδο Αττικής πλησίαζε τα 100 εκατομμύρια ευρώ.

Η περίπτωση της Περιφέρειας Πελοποννήσου

Όσον αφορά την Περιφέρεια Πελοποννήσου, σύμφωνα πάντα με τη δικογραφία που σχημάτισε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, αρμόδιοι υπάλληλοι φέρονται να συμπεριέλαβαν στις προκηρύξεις των διαγωνισμών εξειδικευμένες τεχνικές προδιαγραφές, οι οποίες ταίριαζαν απόλυτα με τα σπιτάκια ανακύκλωσης της εταιρείας ΤΕΧΑΝ ΑΒΕΕ.

Τα συγκεκριμένα σπιτάκια προορίζονταν στην πραγματικότητα για τη συλλογή υλικών συσκευασίας, ενώ, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, οι αρμόδιοι γνώριζαν ότι κάτι τέτοιο δεν ήταν επιλέξιμο από το αντίστοιχο πρόγραμμα «Περιβάλλον και Μεταφορές 2014-2020», από το οποίο χρηματοδοτούνταν η προκήρυξη.

Και στην περίπτωση της Περιφέρειας Πελοποννήσου, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία καταλογίζει ότι δεν πραγματοποιήθηκε η απαραίτητη έρευνα αγοράς από την αρμόδια υπηρεσία. Σύμφωνα με τη δικογραφία, οι προδιαγραφές προέβλεπαν μονάδες σημαντικά μεγαλύτερης δυναμικότητας από εκείνη που επικρατούσε στην πραγματική αγορά, με αποτέλεσμα να επωφεληθεί η εταιρεία ΤΕΧΑΝ ΑΒΕΕ.

Οι πληρωμές και οι μεταφορές χρημάτων

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι χρηματικές μεταφορές που καταγράφονται στη δικογραφία. Συγκεκριμένα, από τραπεζικούς λογαριασμούς της εταιρείας ΤΕΧΑΝ ΑΒΕΕ και της εταιρείας «Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης» το διάστημα από 10/02/2022 εως 13/6/25 μεταφέρθηκαν προς λογαριασμούς εταιρειών συμφερόντων του εκδότη συνολικά 16.298.000 ευρώ.

Παράλληλα, σύμφωνα με πληροφορίες, η δικογραφία αναφέρει ότι για το χρονικό διάστημα από τον Ιανουάριο του 2021 έως και τον Ιούλιο του 2026 μεταφέρθηκαν 19.011.680 εκατομμύρια ευρώ από Τραπεζικός λογαριασμός των ανωτέρω δύο εταιρειών προς τραπεζικούς λογαριασμούς των εταιρειών που διαχειρίζεται ο συλληφθείς εκδότης. Χωρίς να διευκρινίζεται αν τα ανωτέρω δύο ποσά είναι αθροιστικά ή απλά συνολικές μεταφορές είναι 19 εκατομμύρια €.

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