Γαλλία: 761 αστυνομικοί, 215 μαθητές και 89 εκπαιδευτικοί τραυματίες από τις ταραχές

Ο υπουργός Εσωτερικών της Γαλλίας Λοράν Νουνέζ δήλωσε ότι από την έναρξη των μαθητικών κινητοποιήσεων ως σήμερα έχουν τραυματιστεί 761 αστυνομικοί και χωροφύλακες, 215 μαθητές και 89 μέλη του προσωπικού του εθνικού εκπαιδευτικού συστήματος, ενώ διευκρίνισε ταυτόχρονα ότι έχουν γίνει 6.629 προσαγωγές.

Κατά τη διάρκεια παρέμβασής του ενώπιον της Γαλλικής Εθνοσυνέλευσης, ο υπουργός Εσωτερικών απέρριψε ωστόσο τον όρο «αστυνομική καταστολή» λέγοντας ότι οι μαθητικές κινητοποιήσεις ήταν «άνευ προηγουμένου», τόσο ως προς τον αριθμό των σχολείων και των συμμετεχόντων, όσο και «επειδή κλιμακώθηκαν αρκετά γρήγορα σε σοβαρή βία». Στη συνέχεια, απαρίθμησε πράξεις βίας κατά του προσωπικού της εθνικής εκπαίδευσης σε όλη τη Γαλλία, καθώς και «εναντίον ιδρυμάτων και δημόσιων κτιρίων».

Σε εντελώς άλλο μήκος κύματος ο Γραμματέας του Σοσιαλιστικού Κόμματος και υποψήφιος για την προεδρία της Δημοκρατίας Ολιβιέ Φωρ δήλωσε ότι η εφεξής εγκατάλειψη των χειροβομβίδων κρότου-λάμψης, που ανακοίνωσε σήμερα ο υπουργός Εσωτερικών, δεν είναι αρκετή και ότι πρέπει να απαγορευτούν και οι εκτοξευτές σφαιρών από καουτσούκ, γνωστοί ως LBD. «Όλα αυτά τα όπλα, ομολογουμένως μη θανατηφόρα αλλά ταξινομημένα ως πολεμικό υλικό, πρέπει να απαγορευτούν».

Τέλος υπέρ της αυστηρότερης αντιμετώπισης των νέων που καταφεύγουν σε πράξεις βίας τάχθηκε ο επίσης υποψήφιος για την προεδρία της γαλλικής Δημοκρατίας ακροδεξιός πολιτικός Ερίκ Ζεμούρ. «Οι άνθρωποι αυτοί πρέπει να τιμωρηθούν αυστηρά. Πρέπει να αποβληθούν από τα σχολεία στα οποία φοιτούν. Οι γονείς τους πρέπει να πληρώσουν τις ζημιές, ακόμα κι αν αυτό σημαίνει μείωση των κοινωνικών τους παροχών. Είναι απολύτως ντροπή», δήλωσε και κατέληξε: «Πρέπει να επαναφέρουμε τον νόμο κατά των ταραχών που καταργήθηκε το 1981, ο οποίος προβλέπει συλλογική τιμωρία και ποινές φυλάκισης».

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