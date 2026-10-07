Γαλλία: Ο δήμαρχος του Σεν-Ντενί έγινε «ασπίδα» για μαθητές ενάντια στις αστυνομικές δυνάμεις

Ο δήμαρχος του Σεν-Ντενί, Μπάλι Μπαγκαγιόκο, στάθηκε μπροστά από μία ομάδα μαθητών, στην προσπάθεια του να τους προστατέψει από τις αστυνομικές δυνάμεις, κατά την διάρκεια των μαθητικών διαδηλώσεων που βρίσκονται σε εξέλιξη σε ολόκληρη τη Γαλλία.

Η κίνησή του καταγράφηκε από έναν ανεξάρτητο δημοσιογράφο, τον Ένζο Ραμπούι, ο οποίος δημοσίευσε το βίντεο στα social media.

Δείτε βίντεο:

Η Γαλλία βρίσκεται αντιμέτωπη με μία από τις μεγαλύτερες μαθητικές κινητοποιήσεις των τελευταίων δεκαετιών, οι οποίες εισέρχονται στην τρίτη εβδομάδα τους και έχουν επεκταθεί και στα σωματεία των εκπαιδευτικών, αλλά και τους φοιτητές και τους απλούς πολίτες.

Εκατοντάδες χιλιάδες μαθητές έχουν βγει στους δρόμους της Γαλλίας για να διαμαρτυρηθούν για τις ελλείψεις εκπαιδευτικών στα σχολεία και τις πολυπληθείς σχολικές τάξεις.

Ποιος είναι ο Μπάλι Μπαγκαγιόκο

Γεννημένος το 1973 στο Λεβαλουά-Περρέ από γονείς μετανάστες από το Μάλι, ο Μπάλι Μπαγκαγιόκο μεγάλωσε στο Σεν-Ντενί, μια ιστορική συνοικία, η οποία είναι και η πολυπληθέστερη του Παρισιού.

Σπούδασε Γεωπολιτική στο Πανεπιστήμιο Paris 8 και εργάστηκε ως στέλεχος στην εταιρεία αστικών συγκοινωνιών του Παρισιού (RATP), ενώ ξεκίνησε την πολιτική του δράση το 2001.

Υπηρέτησε επί σειρά ετών ως αντιδήμαρχος και ως νομαρχιακός σύμβουλος στο Σεν Ντενί, το οποίο είναι σπίτι για χιλιάδες μετανάστες τρίτης και τέταρτης γενιάς.

Μετά την ανάληψη των καθηκόντων του, προκάλεσε αντιδράσεις όταν ανακοίνωσε ότι θα αφοπλίσει σταδιακά την δημοτική αστυνομία, όταν αρνήθηκε να αναρτήσει το προεδρικό πορτρέτο στο γραφείο του, καθώς και όταν ανακοίνωσε ότι θα τεθούν σε ισχύ κάποια κοινωνικά μέτρα όπως δωρεάν σχολικά είδη και κάρτες μεταφορών για παιδιά.

Ο 53χρονος δήμαρχος του Σεν-Ντενί είναι συχνά ανάμεσα σε μαθητές στις διαδηλώσεις, καθώς θέλει να τους προστατέψει από το να εμπλακούν σε συγκρούσεις με τις δυνάμεις ασφαλείας.

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