Γαλλία: Κλιμακώνονται οι διαδηλώσεις μετά τον ακρωτηριασμό 15χρονου μαθητή

Snapshot Ένας 15χρονος μαθητής ακρωτηριάστηκε στο Λανς από έκρηξη βόμβας κρότου-λάμψης που πέταξε η αστυνομία κατά τη διάρκεια διαδήλωσης.

Οι μαθητικές διαδηλώσεις κλιμακώνονται σε όλη τη Γαλλία, με τουλάχιστον 1.800 λύκεια κλειστά και χιλιάδες διαδηλωτές να συμμετέχουν σε κινητοποιήσεις.

Οι διαμαρτυρίες ξεκίνησαν λόγω ελλείψεων εκπαιδευτικών, υπερπλήρων τάξεων και κακών συνθηκών στα σχολεία, ενώ έχουν επεκταθεί και σε εκπαιδευτικούς και φοιτητές.

Το υπουργείο Παιδείας διεξάγει έρευνα για το περιστατικό ακρωτηριασμού και αναγνωρίζει την ανάγκη προστασίας των μαθητών, επισημαίνοντας την εισχώρηση βίαιων στοιχείων στο κίνημα.

Ο δήμαρχος Παρισιού ανακοίνωσε άνοιγμα δημαρχείων για μαθητικές συνελεύσεις, καλώντας σε αποκλιμάκωση των εντάσεων κατά τις διαδηλώσεις. Snapshot powered by AI

Κλιμάκωση των μαθητικών διαδηλώσεων αναμένεται σήμερα στο Παρίσι αλλά και άλλες πόλεις της Γαλλίας, μετά τον χθεσινό ακρωτηριασμό μαθητή από βόμβα κρότου λάμψης.

Οι μαθητές λυκείων βρίσκονται στους δρόμους εδώ και αρκετές μέρες καθώς διαμαρτύρονται για τις ελλείψεις εκπαιδευτικών στα σχολεία και τις πολυπληθείς σχολικές τάξεις, με τον αριθμό των μαθητών να φτάνει έως και 30 άτομα. Παράλληλα, οι διαμαρτυρίες έχουν επεκταθεί και στα σωματεία των εκπαιδευτικών, αλλά και τους φοιτητές, ενώ πολλοί είναι και οι απλοί πολίτες που στηρίζουν τις διαδηλώσεις.

Συγκεντρώσεις στο Παρίσι, Τρίτη 6 Οκτωβρίου AP

Μαθητής ακρωτηριάστηκε στις διαδηλώσεις

Εχθές, Δευτέρα, ένας 15χρονος μαθητής που βρισκόταν σε διαμαρτυρία στην πόλη Λανς, έπιασε στα χέρια του μία βόμβα κρότου-λάμψης που πέταξε η αστυνομία, χωρίς να ξέρει τι είναι, με αποτέλεσμα να εκραγεί στα χέρια του. Από το περιστατικό ακρωτηριάστηκε το αριστερό του χέρι από το ύψος του καρπού.

Ο υπουργός Παιδείας Édouard Geffray χαρακτήρισε «τραγωδία» το γεγονός και ανακοίνωσε ότι διεξάγεται έρευνα. Παράλληλα, ανέφερε την Τρίτη ότι «πρώτη προτεραιότητα της κυβέρνησης είναι η προστασία των μαθητών μας», προσθέτοντας ότι «εξετάζει αυτή τη στιγμή» τα αιτήματα των διαδηλωτών μαθητών λυκείου.

«Από την αρχή, έχω καλέσει σε διάλογο και έχω παροτρύνει τον κόσμο να μην ενθαρρύνει τους αποκλεισμούς, διότι, από τις πρώτες κιόλας ημέρες, είδαμε εξαιρετικά βίαια στοιχεία να διεισδύουν στα κινήματα των μαθητών λυκείου», δήλωσε ο υπουργός.

Επεισόδια έξω από το Λύκειο Baggio στην πόλη Λιλ, κατά τη διάρκεια διαμαρτυριών στις 29 Σεπτεμβρίου AP/Jean-Francois Badias

Πρόσθεσε ότι είναι «πολύ υγιές» για τους μαθητές να πραγματοποιούν νόμιμες διαδηλώσεις.

Εχθές, ο υπουργός Geffray δήλωσε ότι «υπάρχουν ακτιβιστές —ιδίως από την άκρα αριστερά— που έχουν διεισδύσει στο κίνημα των μαθητών λυκείου, το έχουν καταλάβει από τους ίδιους τους μαθητές και έχουν εμπλακεί σε ακραία βία».

«Προφανώς, αυτό αποτελεί κίνδυνο τόσο για το προσωπικό όσο και για τους μαθητές μας», είπε. Ο Geffray πρόσθεσε ότι 78 μέλη του εκπαιδευτικού προσωπικού είχαν τραυματιστεί, κάτι που χαρακτήρισε ως «κάτι που δεν έχουμε ξαναδεί ποτέ».

Περισσότεροι από 40.000 διαδηλωτές στο Παρίσι

Σε μία κλιμάκωση των μαθητικών κινητοποιήσεων μετά το περιστατικό, αλλά και την έξαρση αστυνομικής βίας στις διαδηλώσεις, η σημερινή μέρα ονομάστηκε «Μαύρη Μέρα της Εκπαίδευσης», με τουλάχιστον 1.800 λύκεια από τα συνολικά 3.700 της χώρας να παραμένουν κλειστά. Παράλληλα, πολλοί από τους μαθητές μποϊκοτάρουν και τη δυνατότητα τηλεκπαίδευσης.

Όπως αναφέρει το France24, μαθητές μοιράζονται συμβουλές μέσω των κοινωνικών δικτύων, περιγράφοντας λεπτομερώς πώς να διακόψουν τα διαδικτυακά μαθήματα. Άλλοι πρότειναν απλώς το μποϊκοτάζ των μαθημάτων σε ένδειξη αλληλεγγύης προς τους μαθητές που δεν διαθέτουν τον απαραίτητο εξοπλισμό για να έχουν πρόσβαση στα διαδικτυακά μαθήματα, όπως ανέφερε η οργάνωση παρακολούθησης διαδηλώσεων «Contre Attack».

Σήμερα οργανώνονται πανεθνικές διαδηλώσεις για την εθνική ημέρα των σχολείων, με τους διαδηλωτές να εκτιμούν ότι θα είναι η «μεγαλύτερη ημέρα» μέχρι στιγμής. Χιλιάδες πολίτων όλων των ηλικιών έχουν συγκεντρωθεί σε πολλές πόλεις της χώρας. Τα γαλλικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι αναμένεται να συμμετάσχουν στη διαδήλωση στην πρωτεύουσα της χώρας περίπου 20.000 και 40.000 διαδηλωτές.

Ο αριθμός των ατόμων που έχουν τεθεί υπό κράτηση στο πλαίσιο των εθνικών διαδηλώσεων των μαθητών έχει ξεπεράσει τα 5.000, σύμφωνα με το γαλλικό Υπουργείο Δικαιοσύνης. Έως τώρα, συνολικά 5.060 άτομα έχουν μέχρι στιγμής τεθεί υπό κράτηση στο πλαίσιο των εκτεταμένων ταραχών, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Δικαιοσύνης. Από τον αριθμό αυτό, τα 4.406 ήταν παιδιά (87%) και τα 654 ενήλικες (13%).

Την Παρασκευή, ο Γάλλος υπουργός Δικαιοσύνης Ζεράλ Νταρμανέν δήλωσε ότι 735 από τα 3.700 σχολεία της Γαλλίας είχαν επηρεαστεί «με τον έναν ή τον άλλο τρόπο» από βίαιες διαδηλώσεις.Πολλά από τα Λύκεια που έχουν κλείσει από τους μαθητές έχουν υποστεί σοβαρούς βανδαλισμούς, καταστροφές ακόμα και εμπρησμούς.

Ανοίγουν τα δημαρχεία για μαθητικές συνελεύσεις

Ο σοσιαλιστής δήμαρχος του Παρισιού, Εμανουέλ Γκρεγκουάρ, δήλωσε ότι τα δημαρχεία της πρωτεύουσας θα ανοίξουν τις πόρτες τους στους μαθητές λυκείου, προκειμένου να τους προσφέρουν έναν χώρο όπου θα μπορούν να κινητοποιηθούν, ενώ κάλεσε την κυβέρνηση και την αστυνομική διεύθυνση να «δώσουν προτεραιότητα στην αποκλιμάκωση» κατά τη διάρκεια της διαδήλωσης της Τρίτης.

Τα δημαρχεία αναμένεται να ανοίξουν τις πόρτες τους τις επόμενες ημέρες, ώστε οι μαθητές λυκείου να μπορούν να έρχονται «για να συγκεντρώνονται, να συζητούν και να οργανώνουν δημοκρατικά» το κίνημά τους, έγραψε ο Γκρεγκουάρ σε ανοιχτή επιστολή προς τους μαθητές που απέστειλε στο AFP.

«Δεν μπορούμε να θρηνούμε για την έλλειψη οργάνωσης μεταξύ αυτών των νεαρών διαδηλωτών, ενώ ταυτόχρονα κλείνουμε τα λύκεια και τους χώρους όπου πραγματοποιούνται οι γενικές τους συνελεύσεις», έγραψε.

Οι διαδηλωτές αντιμετωπίστηκαν «με τίποτα άλλο παρά περιφρόνηση, δακρυγόνα, κλείσιμο λυκείων και χλευασμό — αν όχι και παράλογες κατηγορίες για χειραγώγηση», πρόσθεσε.

Διαδηλωτής κρατά πλακάτ που γράφει : «Θέλουμε το BAC (Baccalauréat, Γαλλικό απολυτήριο Λυκείου), όχι την BAC (ομάδα αντιμετώπισης εγκληματικών οργανώσεων)» AP/Jean-Francois Badias

Πώς ξεκίνησαν οι διαμαρτυρίες

Οι διαμαρτυρίες ξέσπασαν για πρώτη φορά στην περιοχή του Παρισιού στα μέσα Σεπτεμβρίου, όταν καθηγητές και μαθητές κινητοποιήθηκαν ενάντια στην έλλειψη προσωπικού σε ένα λύκειο στο Κρετέιλ, στα νοτιοανατολικά προάστια της γαλλικής πρωτεύουσας.

Από εκεί, οι απεργίες των τάξεων, οι αποκλεισμοί και οι διαδηλώσεις εξαπλώθηκαν σε άλλα προάστια του Παρισιού και στη συνέχεια σε ολόκληρη τη χώρα, με τους διαδηλωτές να ζητούν μια σειρά αλλαγών:

Από την αρχή, οι μαθητές εστίασαν στις ανισότητες που διαπιστώνουν στο σχολικό σύστημα, υποστηρίζοντας ότι η διδασκαλία, οι εγκαταστάσεις και οι ευκαιρίες προόδου δεν είναι εξίσου καλές για τους μαθητές σε μειονεκτικές γειτονιές — παρά την υπόσχεση του εθνικού συνθήματος της Γαλλίας: «Ελευθερία, Ισότητα, Αδελφοσύνη».

Μαθητές σε άλλες περιοχές παραπονέθηκαν ότι κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών καυσώνων ψήνονται μέσα σε αίθουσες χωρίς κλιματισμό, ενώ το χειμώνα κρυώνουν. Τα γαλλικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν βίντεο με ποντίκια που τρέχουν εδώ κι εκεί, οροφές που καταρρέουν, διαρροές, σπασμένα έπιπλα και άλλα προβλήματα που καταγράφηκαν σε ερειπωμένα σχολεία.

Οι μαθητές έχουν διαμαρτυρηθεί για τις πολλές ώρες διδασκαλίας. Στα γυμνάσια, τα μαθήματα συχνά ξεκινούν στις 8 το πρωί και μπορούν να διαρκέσουν μέχρι νωρίς το βράδυ. Οι υποχρεωτικές ώρες διδασκαλίας των Γάλλων μαθητών γυμνασίου συγκαταλέγονται μεταξύ των υψηλότερων στην Ευρώπη, σύμφωνα με στοιχεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

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