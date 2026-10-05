Γαλλία: Συνεχίζονται οι μαθητικές κινητοποιήσεις - Σχεδόν 500 σχολεία έμειναν κλειστά σήμερα

Περισσότερα από 5.000 άτομα έχουν συλληφθεί, ενώ οι κινητοποιήσεις συνεχίζονται

Ελένη Ευστρατίου

Γαλλία: Συνεχίζονται οι μαθητικές κινητοποιήσεις - Σχεδόν 500 σχολεία έμειναν κλειστά σήμερα
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Σχεδόν 500 σχολεία στη Γαλλία παρέμειναν κλειστά λόγω συνεχιζόμενων μαθητικών κινητοποιήσεων για έλλειψη εκπαιδευτικών και κακών υποδομών.
  • Περισσότερα από 5.000 άτομα έχουν συλληφθεί, εκ των οποίων 1.200 είναι μαθητές λυκείου ή μικρότεροι.
  • Από την έναρξη των διαδηλώσεων, 24 σχολεία έχουν υποστεί ζημιές, ενώ 78 μέλη του εκπαιδευτικού προσωπικού έχουν τραυματιστεί.
  • Η κυβέρνηση σχεδιάζει μέτρα για βελτίωση των συνθηκών στα σχολεία και επιτάχυνση της εφαρμογής του νόμου «vandal-pays» για την αποζημίωση ζημιών.
  • Οι διοργανωτές καλούν σε συνέχιση των κινητοποιήσεων, κατηγορώντας την κυβέρνηση για έλλειψη συγκεκριμένων απαντήσεων.
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Οι κινητοποιήσεις μαθητών στη Γαλλία δεν φαίνεται να αποκλιμακώνονται με σχεδόν 500 σχολεία να παραμένουν πλήρως ή εν μέρει κλειστά, σήμερα Δευτέρα.

Η αστυνομία έχει προχωρήσει περίσσοτερες από 5.000 συλλήψεις, ενώ 1.200 από αυτούς είναι μαθητές λυκείου και μικρότεροι.

Την Κυριακή ο Γάλλος υπουργός Παιδείας, Édouard Geffray, ανακοίνωσε ότι τα μαθήματα θα «ανασταλούν πλήρως ή εν μέρει» σε περίπου «400 έως 500» λύκεια, καθώς οι προϋποθέσεις ασφάλειας «δεν έχουν πληρωθεί». Επίσης, ανέφερε ότι 24 σχολεία έχουν «καεί ή λεηλατηθεί» από την έναρξη των διαδηλώσεων.

Σύμφωνα με το υπουργείο Παιδείας της χώρας, τουλάχιστον 413 λύκεια στη Γαλλία παρέμειναν κλειστά σήμερα, καθώς συνεχίζονταν οι διαμαρτυρίες των μαθητών.

Περισσότερα από 700 σχολεία έχουν επηρεαστεί

Οι διαμαρτυρίες ξεκίνησαν από ένα σχολείο του Παρισιού στις 17 Σεπτεμβρίου, εξαιτίας πολλών απουσιών εκπαιδευτικών αλλά εξελίχθηκαν σε ένα πανεθνικό κίνημα με τις διαδηλώσεις να συγκεντρώνουν χιλιάδες πολίτες και όχι μόνο μαθητές, ενώ σημειώθηκαν και σοβαρά επεισόδια.

Μαθητές λυκείου και άλλοι διαμαρτύρονται για την έλλειψη εκπαιδευτικών, τις υπερπλήρεις αίθουσες διδασκαλίας και τα ερειπωμένα κτίρια.

Την Παρασκευή, ο Γάλλος υπουργός Δικαιοσύνης Ζεράλ Νταρμανέν δήλωσε ότι 735 από τα 3.700 σχολεία της Γαλλίας είχαν επηρεαστεί «με τον έναν ή τον άλλο τρόπο» από βίαιες διαδηλώσεις.

Ο υπουργός Παιδείας προειδοποίησε ότι ο αριθμός των σχολείων που ενδέχεται να επηρεαστούν τη Δευτέρα θα μπορούσε να είναι συγκρίσιμος με τον αριθμό της Παρασκευής, αλλά υποσχέθηκε μια «μερική, σταδιακή επιστροφή στα μαθήματα».

«Υπάρχουν ακτιβιστές —ιδίως από την άκρα αριστερά— που έχουν διεισδύσει στο κίνημα των μαθητών λυκείου, το έχουν καταλάβει από τους ίδιους τους μαθητές και έχουν εμπλακεί σε ακραία βία», ισχυρίστηκε ο Édouard Geffray.«Προφανώς, αυτό αποτελεί κίνδυνο τόσο για το προσωπικό όσο και για τους μαθητές μας», είπε. Ο Geffray πρόσθεσε ότι 78 μέλη του εκπαιδευτικού προσωπικού είχαν τραυματιστεί, κάτι που χαρακτήρισε ως «κάτι που δεν έχουμε ξαναδεί ποτέ».

Οι διοργανωτές των διαδηλώσεων κάλεσαν να συνεχιστούν οι διαδηλώσεις την Τρίτη, αφού κατηγόρησαν την κυβέρνηση για έλλειψη «συγκεκριμένων μέτρων», σύμφωνα με το AFP.

Λεκορνί: Περισσότερα μέτρα για τις δυσκολίες των μαθητών

Την Κυριακή, ο Γάλλος πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί δήλωσε ότι η κυβέρνησή του λαμβάνει περαιτέρω μέτρα για να «αντιμετωπίσει τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι μαθητές του λυκείου και το εκπαιδευτικό προσωπικό».

Ανέφερε ότι αυτό περιλαμβάνει τη διασφάλιση της συνέχισης των μαθημάτων, τη βελτίωση των εγκαταστάσεων, την καλύτερη οργάνωση της σχολικής ημέρας και τη διαφάνεια της γαλλικής πλατφόρμας εισαγωγής στα πανεπιστήμια.

Ο Λεκορνί ανέφερε επίσης ότι η κυβέρνηση επιταχύνει την επανεξέταση του νομοσχεδίου «vandal-pays» (ο βανδάλος πληρώνει), προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι υπεύθυνοι για ζημιές θα αναλάβουν το κόστος των πράξεών τους.

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