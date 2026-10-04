Γαλλία: 15χρονος συνελήφθη για επίθεση με αυτοσχέδιο φλογοβόλο στο πρόσωπο γυναίκας

Επίθεση σοκ που προκάλεσε στο θύμα εγκαύματα πρώτου βαθμού

Σωτήρης Σκουλούδης, Επιμέλεια

Γαλλία: 15χρονος συνελήφθη για επίθεση με αυτοσχέδιο φλογοβόλο στο πρόσωπο γυναίκας
ΚΟΣΜΟΣ
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Σοκ προκαλεί στη Γαλλία περιστατικό που σημειώθηκε κατά τη διάρκεια των μαθητικών κινητοποιήσεων, καθώς ένας 15χρονος συνελήφθη ως ύποπτος ότι χρησιμοποίησε σπρέι αεροζόλ για να εκτοξεύσει φλόγες προς το πρόσωπο μιας γυναίκας.

Το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο την Πέμπτη στη Μασσαλία, όπου οι διαδηλώσεις έχουν λάβει βίαιη τροπή, με διαδηλωτές να προκαλούν ζημιές σε μέσα μαζικής μεταφοράς και να πυρπολούν, μεταξύ άλλων, τουλάχιστον ένα λεωφορείο και ένα πυροσβεστικό όχημα.

«Δεν περίμενα τέτοια βία»

Η γυναίκα, η οποία εργάζεται ως κοινωνική λειτουργός, δήλωσε στο BFM TV ότι περίμενε λεωφορείο όταν μια ομάδα νεαρών πλησίασε και άρχισε να προκαλεί ζημιές στη στάση.

Όπως ανέφερε, προσπάθησε να παρέμβει, με αποτέλεσμα ένας από τους νεαρούς να χρησιμοποιήσει ένα δοχείο αεροζόλ ως αυτοσχέδιο φλογοβόλο και να κατευθύνει τις φλόγες προς το πρόσωπό της.

«Δεν περίμενα τέτοια βία. Νόμιζα ότι μπορεί να με σπρώξουν... Δεν περίμενα ότι παιδιά θα μπορούσαν να είναι τόσο βίαια», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η γυναίκα υπέστη εγκαύματα πρώτου βαθμού στο πρόσωπο, σύμφωνα με τη Le Parisien, ωστόσο δήλωσε πως ευτυχώς τα τραύματά της δεν ήταν τόσο σοβαρά όσο θα μπορούσε να υποθέσει κανείς βλέποντας τις εικόνες του περιστατικού.

Οι αστυνομικές αρχές ταυτοποίησαν τον ύποπτο ως έναν 15χρονο, τα στοιχεία του οποίου δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα.

Πάνω από 1.200 σχολεία έχουν επηρεαστεί

Οι μαθητικές κινητοποιήσεις ξεκίνησαν στα τέλη Σεπτεμβρίου, με αφορμή τις κενές θέσεις εκπαιδευτικών σε λύκειο στο Κρετέιγ, κοντά στο Παρίσι, και στη συνέχεια εξαπλώθηκαν σε ολόκληρη τη χώρα.

Οι μαθητές ζητούν, μεταξύ άλλων, περισσότερους εκπαιδευτικούς, μικρότερα τμήματα, βελτίωση των σχολικών υποδομών και αυξημένη χρηματοδότηση για τη δημόσια εκπαίδευση.

Περισσότερα από 1.200 σχολεία έχουν επηρεαστεί από τις κινητοποιήσεις αυτή την εβδομάδα, ενώ, καθώς οι διαδηλώσεις κλιμακώθηκαν και σημειώθηκαν επεισόδια, περισσότεροι από 5.000 άνθρωποι έχουν συλληφθεί.

Σύμφωνα με την εκπρόσωπο της Εθνικής Αστυνομίας, Agathe Foucault, περισσότεροι από 600 αστυνομικοί και χωροφύλακες έχουν τραυματιστεί. Ο αρχηγός της Αστυνομίας του Παρισιού, Patrice Faure, χαρακτήρισε την κατάσταση «εκτός ελέγχου».

Δεκάδες εκπαιδευτικοί τραυματίστηκαν

Ο υπουργός Παιδείας, Édouard Geffray, δήλωσε την Παρασκευή ότι από την έναρξη των κινητοποιήσεων έχουν τραυματιστεί 65 εργαζόμενοι στην εκπαίδευση, μεταξύ των οποίων 40 διευθυντές σχολείων.

Παράλληλα, ανέφερε ότι περισσότερα από 100 σχολεία έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές.

Ο υπουργός Δικαιοσύνης, Gérald Darmanin, ζήτησε αυστηρή αντιμετώπιση των παραβατικών συμπεριφορών από τη Δικαιοσύνη, ενώ τάχθηκε, όπου προβλέπεται, υπέρ της αστικής ευθύνης των γονέων για ζημιές που προκαλούν τα παιδιά τους.

Πολιτική αντιπαράθεση για τα επεισόδια

Η γαλλική κυβέρνηση έχει κατηγορήσει για τα επεισόδια το αριστερό κόμμα La France Insoumise και «τους ακροαριστερούς υποστηρικτές του». Το κόμμα απορρίπτει τις κατηγορίες και έχει καλέσει τους μαθητές να απέχουν από πράξεις βίας.

Οι μαθητικές ενώσεις έχουν επίσης αποστασιοποιηθεί από τα βίαια περιστατικά, ωστόσο έχουν καλέσει σε νέες κινητοποιήσεις στις 6 Οκτωβρίου, υποστηρίζοντας ότι η κυβέρνηση δεν έχει παρουσιάσει συγκεκριμένα μέτρα για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που καταγγέλλουν.

Εκπρόσωπος του εκπαιδευτικού συνδικάτου CGT στο Seine-Saint-Denis, Louise Paternoster, απέδωσε τις ελλείψεις προσωπικού στις κυβερνητικές περικοπές, οι οποίες είχαν ως αποτέλεσμα την κατάργηση 3.256 θέσεων εκπαιδευτικών σε ολόκληρη τη χώρα το 2026.

Την ίδια ώρα, ο προϋπολογισμός της γαλλικής κυβέρνησης για το 2027, που παρουσιάστηκε την Πέμπτη, προβλέπει αύξηση της χρηματοδότησης για την εκπαίδευση κατά 1,2 δισ. ευρώ, αλλά και κατάργηση ακόμη 1.588 θέσεων εκπαιδευτικών.

Ο υπουργός Παιδείας υπερασπίστηκε τις μειώσεις, επικαλούμενος τη μείωση του αριθμού των μαθητών.

Οι μαθητικές κινητοποιήσεις πραγματοποιούνται παράλληλα με ευρύτερες απεργιακές δράσεις στη Γαλλία, καθώς συνδικάτα οργανώνουν απεργίες και διαδηλώσεις με αιτήματα που αφορούν τους μισθούς, τις δημόσιες δαπάνες και τα σχέδια της κυβέρνησης για τον προϋπολογισμό.

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