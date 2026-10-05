Γαλλία: 15χρονος ακρωτηριάστηκε στο χέρι από χειροβομβίδα κρότου-λάμψης στη διάρκεια διαδήλωσης

Snapshot Ένας 15χρονος μαθητής ακρωτηριάστηκε στο χέρι από χειροβομβίδα κρότου-λάμψης κατά τη διάρκεια διαδήλωσης στη Λανς της Γαλλίας.

Ο μαθητής διαμαρτυρόταν για τα ερειπωμένα και υποστελεχωμένα σχολεία της χώρας.

Υπάρχουν αντικρουόμενες μαρτυρίες για το πώς συνέβη το ατύχημα, με διαφορετικές εκδοχές σχετικά με το αν ο μαθητής σήκωσε ή όχι τη χειροβομβίδα.

Ο τοπικός νομάρχης ανακοίνωσε ότι έχει ξεκινήσει έρευνα για το περιστατικό.

Οι αρχές δεν έχουν επιβεβαιώσει επίσημα τις λεπτομέρειες της έκρηξης ή τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη. Snapshot powered by AI

Ένας 15χρονος μαθητής που διαμαρτυρόταν για τα ερειπωμένα και υποστελεχωμένα σχολεία της Γαλλίας έχασε σήμερα το πρωί το χέρι του στην πόλη Λανς, στο βόρειο τμήμα της χώρας, αφού πήρε στα χέρια του μια χειροβομβίδα κρότου-λάμψης της Aστυνομίας, δήλωσε στους δημοσιογράφους ο τοπικός νομάρχης Φρανσουά-Ξαβιέ Λος.

Η εφημερίδα La Voix du Nord διευκρινίζει ότι ο Λος δήλωσε ότι έχει ξεκινήσει έρευνα για το περιστατικό.

Προσοχή, σκληρές εικόνες

Η αλληλουχία των γεγονότων παραμένει ασαφής. Σύμφωνα με πηγή του συνδικάτου αστυνομικών που μίλησε στο AFP, επρόκειτο για χειροβομβίδα κρότου-λάμψης που έριξαν οι αστυνομικοί: ο μαθητής λυκείου φέρεται να προσπάθησε να την σηκώσει για να την πετάξει ξανά, και αυτή εξερράγη στο χέρι του.

«Τρέχαμε, πέταξαν την "μπάλα", δεν ξέρω ακριβώς τι ήταν. Την έπιασε στο χέρι του και ξαφνικά εξερράγη! », είπε ένα νεαρό κορίτσι που βρισκόταν πίσω από τον έφηβο. Από την πλευρά τους, ο εισαγγελέας και ο νομάρχης, που βρίσκονταν στο σχολείο το μεσημέρι για ενημέρωση της κατάστασης, δεν επιβεβαίωσαν αμέσως αυτές τις πληροφορίες σχετικά με τις συνθήκες του ατυχήματος.

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