Η Γαλλία συγκλονίζεται από μαζικές διαδηλώσεις - Φωτιά σε οδόφραγμα στο Παρίσι

Snapshot Στη Γαλλία πραγματοποιήθηκαν μαζικές μαθητικές διαδηλώσεις με συμμετοχή από 256.000 έως 450.000 ατόμων, σύμφωνα με εκτιμήσεις αρχών και διοργανωτών.

Στις κινητοποιήσεις υπήρξαν βίαια επεισόδια σε πόλεις όπως το Παρίσι, Στρασβούργο, Λυόν και Ρεν, με φωτιές, ρίψη αντικειμένων και χρήση δακρυγόνων.

Η κυβέρνηση κατηγόρησε τη ριζοσπαστική αριστερά για προσπάθεια υπονόμευσης της χώρας πριν τις προεδρικές εκλογές και ανακοίνωσε αναστολή μαθημάτων για εσωτερικό διάλογο.

Από την έναρξη των διαδηλώσεων έχουν γίνει 6.100 προσαγωγές, κυρίως ανηλίκων, ενώ έχουν τραυματιστεί 715 αστυνομικοί και 215 έφηβοι.

Οι μαθητές ζητούν βελτίωση των υποδομών της εκπαίδευσης και καταγγέλλουν προβλήματα όπως αστυνομική βία και ελλείψεις στα σχολεία. Snapshot powered by AI

Εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι συμμετέχουν στις μαθητικές κινητοποιήσεις σε ολόκληρη τη Γαλλία, με τις εκτιμήσεις των διοργανωτών και των αρχών για την προσέλευση να παρουσιάζουν μεγάλη απόκλιση.

Σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικών, στις διαδηλώσεις πήραν μέρος 256.000 άνθρωποι, από τους οποίους 56.000 στο Παρίσι. Οι μαθητικές και φοιτητικές οργανώσεις USL, FAGE, Union étudiante και UNEF υπολογίζουν τη συμμετοχή σε 450.000 πανεθνικά και σε 100.000 στη γαλλική πρωτεύουσα.

Η συνδικαλιστική συνομοσπονδία CGT δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι συμφωνεί με την εκτίμηση των διοργανωτών. Η επικεφαλής της, Σοφί Μπινέ, ανέφερε στο τηλεοπτικό δίκτυο LCI ότι η προσέλευση δείχνει περαιτέρω ενίσχυση της κινητοποίησης των νέων, στην τρίτη φάση του κινήματος.

Στη λεωφόρο Βολτέρ του Παρισιού, διαδηλωτές έβαλαν φωτιά σε ένα οδόφραγμα που είχε αρχίσει να σχηματίζεται. Δυνάμεις των CRS, των γαλλικών μονάδων αποκατάστασης της τάξης, απέκλεισαν το σημείο μέχρι την άφιξη των πυροσβεστών, οι οποίοι έσβησαν γρήγορα τη φωτιά.

Η αστυνομική διεύθυνση του Παρισιού ανέφερε επίσης ότι κατά την άφιξη της πορείας στην πλατεία Νασιόν βρίσκονταν εκεί περίπου 300 άτομα που χαρακτήρισε «εχθρικά».

Στο φωτογραφικό υλικό της Le Monde καταγράφεται ο δήμαρχος του Σεν Ντενί, Μπαλί Μπαγκαγιόκο, της Ανυπότακτης Γαλλίας (LFI), να δέχεται σπρωξίματα μέσα στην πορεία.

Στο Κλερμόν-Φεράν, η πορεία ολοκληρώθηκε μπροστά στην έδρα της περιφερειακής εκπαιδευτικής διοίκησης. Οι τοπικές αρχές ανακοίνωσαν συμμετοχή 2.500 ανθρώπων, ενώ η CGT και οι μαθητές έκαναν λόγο για τουλάχιστον 4.000. Η αρχική εκτίμηση της τοπικής εφημερίδας La Montagne ήταν 1.500 διαδηλωτές.

Η επικεφαλής της εκπαιδευτικής διοίκησης, Βιρζινί Ντιπόν, συναντήθηκε με τέσσερις μαθητές που εκπροσωπούσαν λύκεια της πόλης, παρουσία εκπροσώπων συνδικαλιστικών οργανώσεων εκπαιδευτικών και γονέων. Η συνάντηση διήρκεσε σχεδόν δύο ώρες και οι μαθητές αποχώρησαν καταχειροκροτούμενοι, δηλώνοντας ότι οι θέσεις τους ακούστηκαν.

Ο 17χρονος Ματεό, μαθητής της τελευταίας τάξης του λυκείου Lafayette, είπε στη Le Monde ότι έθεσαν, μεταξύ άλλων, το ζήτημα της αστυνομικής βίας. Σύμφωνα με τον ίδιο, η Ντιπόν δεσμεύτηκε να διαβιβάσει τις μαρτυρίες τους στις νομαρχιακές αρχές.

Κατά την ίδια μαρτυρία, στη συνάντηση συζητήθηκαν επίσης προβλήματα που συνδέονται με το Parcoursup, την πλατφόρμα εισαγωγής στη γαλλική ανώτατη εκπαίδευση, ενώ αναφέρθηκε ότι τα μαθήματα θα μπορούσαν να πραγματοποιηθούν διά ζώσης την επόμενη ημέρα.

Οι μαθητές, πάντως, δηλώνουν ότι οι αποκλεισμοί θα επαναληφθούν. Για την οργάνωση των επόμενων δράσεων είχε προγραμματιστεί συνάντηση στη Maison du peuple, όπου στεγάζονται συνδικαλιστικές οργανώσεις, ενώ δημιουργήθηκε και λογαριασμός στο Instagram για τον συντονισμό περισσότερων σχολείων.

Ο 17χρονος Μαέλ, που ταξίδεψε από την κοντινή πόλη Ισουάρ για να ενισχύσει την πορεία, υποστήριξε ότι ένα νέο κλείσιμο των λυκείων δεν θα σταματούσε την κινητοποίηση, καθώς οι μαθητές θα μπορούσαν να συνεχίσουν τις δράσεις τους διαδικτυακά. Το απόγευμα, η διαμαρτυρία στο Κλερμόν-Φεράν συνεχιζόταν ειρηνικά, με καθιστική συγκέντρωση μπροστά στη Νομική Σχολή.

Στη Μασσαλία και τη Νάντη, διαδηλωτές κρατούσαν πλακάτ όπου αναγράφονταν συνθήματα όπως «Το κράτος έχει σκοτώσει την εθνική εκπαίδευση», σε διαδηλώσεις οι οποίες στο μεγαλύτερο μέρος τους διεξήχθησαν σε ειρηνικό κλίμα. Στην Τουλούζη, γονείς κρατούνταν χέρι χέρι στην κεφαλή μιας πορείας στους δρόμους της πόλης.

Όμως, στο Στρασβούργο, τη Λυόν και τη Ρεν, βίαια επεισόδια καταγράφηκαν κατά διαστήματα στις διαδηλώσεις, με την αστυνομία να κάνει χρήση δακρυγόνων και διαδηλωτές να ανάβουν φωτιές στους δρόμους και να εκτοξεύουν αντικείμενα.

«Υπάρχει ένα τόσο μεγάλο χάσμα ανάμεσα στις ελίτ και εμάς», δήλωσε ο Ουγκό Βετζέλ, που αποφοίτησε πρόσφατα από λύκειο του Στρασβούργου.

Οι διαδηλώσεις ξεκίνησαν τον Σεπτέμβριο στα υποβαθμισμένα προάστια του Παρισιού, προτού εξαπλωθούν σε ολόκληρη τη χώρα, θέτοντας μια σημαντική πρόκληση για την κυβέρνηση του προέδρου Εμανουέλ Μακρόν, η οποία αντιμετωπίζει σοβαρές οικονομικές πιέσεις και περιορισμένα δημοσιονομικά περιθώρια.

Η Μαθητική Ένωση Λυκείων έκανε γνωστό πως περισσότερα από τα μισά λύκεια στη Γαλλία έχουν αποκλειστεί ή θα κλείσουν για σήμερα. Ορισμένες τοπικές εκπαιδευτικές αρχές επιχείρησαν να κάνουν διαδικτυακά μαθήματα.

«Θέλουμε περισσότερα χρήματα για το εθνικό εκπαιδευτικό σύστημα προκειμένου τα λύκεια να ανακαινιστούν», είπε η Ρομπέρτα, που επίσης αποφοίτησε πρόσφατα από το λύκειο και συμμετείχε σε μια διαμαρτυρία έξω από το περίβλεπτο σχολείο Henri IV στο Παρίσι.

Τα σχολεία αντιμετωπίζουν σειρά προβλημάτων, από διαρροές νερού έως επιδρομές αρουραίων, συμπλήρωσε η ίδια.

«Η Γενιά Z ξεσηκώνεται και θέλει να ακουστεί», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων η 19χρονη φοιτήτρια Λιλιά, η οποία πήγε να διαδηλώσει στο Παρίσι για χάρη του μικρού της αδελφού και των ξαδέλφων της. Η νεαρή γυναίκα ελπίζει ότι η νεολαία θα εισακουστεί από τον πρόεδρο Μακρόν. «Αντί να χρηματοδοτεί πολέμους, θα έπρεπε να χρηματοδοτεί τη δική του χώρα», είπε.

Έπειτα από μια διαδήλωση σε ειρηνικό κλίμα, συγκρούσεις ξέσπασαν στο τέλος της πορείας στο Παρίσι ανάμεσα σε συμμετέχοντες και δυνάμεις επιβολής του νόμου, με ρίψεις αντικειμένων, δακρυγόνων, κροτίδων και πυροτεχνημάτων, διαπίστωσαν δημοσιογράφοι του AFP.

Περίπου 256.000 άνθρωποι διαδήλωσαν σήμερα στη Γαλλία στο πλαίσιο των μαθητικών κινητοποιήσεων διαμαρτυρίας, εκ των οποίων 56.000 στο Παρίσι, σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Εσωτερικών.

Λεκορνί: Καταδίκασε τις ταραχές

Ο πρωθυπουργός κατηγορεί τη ριζοσπαστική αριστερά ότι θέλει να «βυθίσει τη χώρα στο χάος» πριν από τις προεδρικές

Από την πλευρά του, ο πρωθυπουργός της Γαλλίας Σεμπαστιάν Λεκορνί καταδίκασε σήμερα ενώπιον της Εθνοσυνέλευσης τις ταραχές στο περιθώριο των διαδηλώσεων, αρνήθηκε οποιαδήποτε "αστυνομική καταστολή" και ανακοίνωσε την αναστολή των μαθημάτων στα λύκεια προς το τέλος της εβδομάδας προκειμένου να οργανωθεί μια "διαδικασία εσωτερικού δημοκρατικού διαλόγου".

Κατηγόρησε επίσης τη ριζοσπαστική αριστερά πως έχει «πολιτικό σχέδιο» να «βυθίσει τη χώρα στο χάος», πριν από τις προεδρικές εκλογές του Απριλίου-Μαΐου.

«Η πραγματικότητα είναι ότι έχετε μια αμφίσημη στάση απέναντι στη βία, διότι η βία αποτελεί μέρος του πολιτικού σας σχεδίου για να βυθίσετε τη χώρα στο χάος από τώρα έως τις προεδρικές εκλογές», δήλωσε ο Σεμπαστιάν Λεκoρνί απαντώντας σε επίκαιρες ερωτήσεις στην Εθνοσυνέλευση.

«Το να ψεύδεστε για τις προθέσεις της κυβέρνησης δεν θα σας σώσει εκλογικά. Το να σπέρνετε το χάος, όπως το κάνετε από την αρχή του μαθητικών διαδηλώσεων είναι ένα σκάνδαλο» και «εμείς δεν θα σας επιτρέψουμε να το κάνετε», συμπλήρωσε, αφού δέχθηκε σφοδρή λεκτική επίθεση από την πρόεδρο της κοινοβουλευτικής ομάδας Ανυπότακτη Γαλλία (La France insoumise- LFI, ριζοσπαστική αριστερά), Ματίλντ Πανό.

Ο Μακρόν θα συναντηθεί απόψε με υπουργούς στο Μέγαρο των Ηλυσίων

Ο Πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας Εμανουέλ Μακρόν θα ενημερώσει για την κατάσταση της κινητοποίησης των μαθητών λυκείου το βράδυ της Τρίτης στο Ελιζέ. Σύμφωνα με πηγή εντός της εκτελεστικής εξουσίας, παρόντες θα είναι ο πρωθυπουργός, Σεμπαστιάν Λεκόρνου, ο υπουργός Εσωτερικών, Λοράν Νουνιέ, και ο συνάδελφός του στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας, Εντουάρ Ζεφρέ.

Χιλιάδες προσαγωγές

Η κυβέρνηση απάντησε στις διαδηλώσεις κινητοποιώντας αστυνομικές δυνάμεις αντιμετώπισης ταραχών.

Οργανώσεις προάσπισης των πολιτικών δικαιωμάτων, μαθητές και γονείς έχουν κατηγορήσει τις αρχές ότι κάνουν δυσανάλογη χρήση βίας σε βάρος ανηλίκων.

Το υπουργείο Εσωτερικών της Γαλλίας έχει ανακοινώσει πως η αστυνομία έχει προχωρήσει σε 6.100 προσαγωγές από την έναρξη των διαδηλώσεων, με τη συντριπτική πλειονότητα να είναι ανήλικοι. Σε περισσότερους από 1.800 ανθρώπους έχουν ασκηθεί διώξεις, μεταξύ άλλων σε 1.483 ανήλικους, σύμφωνα με το υπουργείο Δικαιοσύνης, που δεν αναφέρεται σε συγκεκριμένα εγκλήματα.

Τουλάχιστον 715 αστυνομικοί και 215 έφηβοι έχουν τραυματιστεί στις συγκρούσεις, σύμφωνα με το γραφείο του Λεκορνί.

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