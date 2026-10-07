Explainer: Γιατί διαδηλώνουν οι μαθητές στην Γαλλία; Εκατοντάδες τραυματίες και χιλιάδες συλλήψεις

Για τρίτη εβδομάδα συνεχίζονται οι μαθητικές κινητοποιήσεις στην Γαλλία, όπου χιλιάδες μαθητές, φοιτητές, σωματεία εκπαιδευτικών και απλοί πολίτες διαμαρτύρονται για τις κακές συνθήκες στα σχολεία και την έλλειψη καθηγητών και δασκάλων σε όλη την χώρα.

Την Τρίτη, πραγματοποιήθηκαν διαδηλώσεις σε δεκάδες πόλεις και κωμοπόλεις της Γαλλίας, από το Καέν στα βόρεια έως τη Μασσαλία στα νότια, συγκεντρώνοντας περισσότερα από 250.000 άτομα, σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικών της χώρας. Ωστόσο, συνδικαλιστές, οι οποίοι διαδήλωσαν σε ένδειξη αλληλεγγύης προς τους μαθητές, εκτιμούν ότι ο αριθμός των διαδηλωτών ήταν διπλάσιος.

Παράλληλα, οι γαλλικές αρχές ανακοίνωσαν ότι σχεδόν 900 σχολεία παρέμειναν κλειστά την Τρίτη, ενώ μια φοιτητική ένωση ισχυρίζεται ότι ο αριθμός αυτός ανέρχεται στα 1.800.

Εκατοντάδες άνθρωποι έχουν τραυματιστεί από την έναρξη των διαδηλώσεων, οι οποίες ξεκίνησαν τον περασμένο μήνα, εν μέσω των συνεχιζόμενων συγκρούσεων των μαθητών με τις αστυνομικές δυνάμεις. Παράλληλα, χιλιάδες ακόμη άνθρωποι έχουν συλληφθεί, οι περισσότεροι από τους οποίους είναι ανήλικοι, σύμφωνα με τις αρμόδιες γαλλικές αρχές.

Οι διαδηλώσεις ξέσπασαν κατά την διάρκεια μιας ήδη δύσκολης περιόδου για την Γαλλία, καθώς η γαλλική κυβέρνηση προσπαθεί να περάσει έναν προϋπολογισμό λιτότητας και η χώρα πλησιάζει τις προεδρικές εκλογές του επόμενου έτους. Η γαλλική κυβέρνηση χαρακτήρισε ορισμένα από τα αιτήματα των μαθητών ως νόμιμα, αλλά καταδίκασε την «αστική βία» και κατηγόρησε το ακροαριστερό κόμμα «France Unbowed» ότι υποκινεί τις διαδηλώσεις. Το κόμμα απέρριψε την κατηγορία.

Ο Γάλλος πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί δήλωσε ότι τα μαθήματα στα σχολεία θα «ανασταλούν πλήρως» την Πέμπτη και την Παρασκευή, ώστε οι διευθυντές να μπορούν να πραγματοποιήσουν συναντήσεις με τους μαθητές.

Αυτά είναι όσα πρέπει να γνωρίζετε σχετικά με τις διαδηλώσεις στην Γαλλία:

Γιατί διαδηλώνουν οι μαθητές;

Οι μαθητές είναι απογοητευμένοι από τις ερειπωμένες υποδομές, τις υπερπλήρεις αίθουσες διδασκαλίας, τα υπερφορτωμένα ωρολόγια προγράμματα, την έλλειψη καθηγητών και προσωπικού, καθώς και τις υποχρηματοδοτούμενες σχολικές εγκαταστάσεις, σύμφωνα με την Ένωση Μαθητών Λυκείου (Union Syndicale Lycéenne) που αποτελεί έναν από τους κύριους διοργανωτές του κινήματος.

Ορισμένοι ζητούν επίσης την κατάργηση των κρατικών πλατφορμών εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και στα πανεπιστήμια, τις οποίες χαρακτηρίζουν ως «άδικα επιλεκτικές».

Χιλιάδες διαδηλωτές έχουν συγκεντρωθεί στο Σεν-Ντενί, μια ιστορική συνοικία του Παρισιού, η οποία βρίσκεται στο κέντρο του κινήματος, κρατώντας πανό τα οποία γράφουν: «Δεν είμαστε αμόρφωτοι, απλώς δεν μας ακούν».

«Οι αίθουσες μας δεν αερίζονται και μόλις που μπορούμε να ανοίξουμε τα παράθυρα», δήλωσε στους New York Times ο 15χρονος Ισάμ Μακλούφι, μαθητής στο Λύκειο Rosa Parks στο Σεν-Ντενί.

Ο δήμαρχος του Σεν-Ντενί, Μπάλι Μπαγκαγιόκο, συμμετέχει και ο ίδιος στις διαδηλώσεις, όπου προστατεύει τους μαθητές από το να εμπλακούν σε συγκρούσεις με τις δυνάμεις ασφαλείας. Βίντεο που δημοσίευσε ο ανεξάρτητος δημοσιογράφος, Ένζο Ραμπούι, στα social media, δείχνει τον 53χρονο δήμαρχο να γίνεται «ασπίδα» για τους μαθητές ενάντια στους αστυνομικούς.

Τα συνδικάτα και τα αριστερά κόμματα έχουν αξιοποιήσει τις διαδηλώσεις για να εκφράσουν μια ευρύτερη δυσαρέσκεια για την κυβέρνηση, καθώς ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν πλησιάζει στο τέλος της θητείας του.

«Το δημόσιο εκπαιδευτικό σύστημα βρίσκεται σε καταστροφική κατάσταση μετά από 10 χρόνια διακυβέρνησης του Εμανουέλ Μακρόν», δήλωσε η Σόφι Βενετίται, ηγέτιδα μιας συνδικαλιστικής ένωσης εκπαιδευτικών που συμμετέχει στις διαμαρτυρίες των μαθητών.

Έχουν τραυματιστεί μαθητές;

Παρά το γεγονός ότι πολλές από τις διαδηλώσεις ξεκίνησαν ειρηνικά, αυτές έχουν κλιμακωθεί σημαντικά καθώς διαδηλωτές έχουν προκαλέσει ζημιές αξίας εκατομμυρίων ευρώ σε σχολεία και άλλες υποδομές, σύμφωνα με τις αρμόδιες αρχές.

Σχεδόν 900 σχολεία στη Γαλλία παρέμειναν μερικώς ή πλήρως κλειστά την Τρίτη, ανέφερε σε δήλωσή της εκπρόσωπος του υπουργείου Παιδείας. «Κάθε διευθυντής σχολείου έχει την δυνατότητα να αποφασίσει ξεχωριστά για να διοργανώσει συναντήσεις με μαθητές υπό την προϋπόθεση ότι τα σχολεία θα πληρούν τις βασικές προϋποθέσεις ασφάλειας», πρόσθεσε η εκπρόσωπος.

Σε αντίθεση με τα επίσημα στοιχεία, μια γαλλική ένωση λυκείων ανέφερε ότι περισσότερα από 1.800 λύκεια — σχεδόν το ήμισυ των 3.700 που υπάρχουν στη χώρα — παρέμειναν κλειστά την Τρίτη.

Τουλάχιστον 24 σχολεία έχουν λεηλατηθεί ή πυρποληθεί, δήλωσε ο υπουργός Παιδείας της Γαλλίας, Εντουάρ Ζεφρέ, στο τοπικό κανάλι France 2 την Κυριακή. Πάνω από 5.000 άτομα έχουν συλληφθεί στο πλαίσιο των διαδηλώσεων, τα περισσότερα από τα οποία είναι ανήλικοι, ανέφερε το Γαλλικό υπουργείο Δικαιοσύνης σε ανακοίνωση του, τη Δευτέρα.

Οργανώσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα, μεταξύ των οποίων και η Διεθνής Αμνηστία, επέκριναν τη χρήση δακρυγόνων και των χειροβομβίδων κρότου-λάμψης για τη διάλυση των διαδηλώσεων.

Τουλάχιστον 215 μαθητές και 85 εκπαιδευτικοί έχουν τραυματιστεί από την έναρξη των διαδηλώσεων, όπως ανακοίνωσε ο Λεκορνί στην Εθνοσυνέλευση της Γαλλίας την Τρίτη. Ο Γάλλος πρωθυπουργός αποδίδει την ευθύνη για το «χάος των διαδηλώσεων σε βίαια άτομα που αναμειγνύονται με τους ειρηνικούς μαθητές λυκείου και τους επιτίθενται, ή επιτίθενται στο προσωπικό της Εθνικής Εκπαίδευσης». Εκατοντάδες αστυνομικοί και χωροφύλακες έχουν επίσης τραυματιστεί κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων.

Ανάμεσα στους τραυματίες είναι ένας 14χρονος, ο οποίος δέχτηκε δακρυγόνο απευθείας στο πρόσωπο του από έναν αστυνομικό, με αποτέλεσμα να χάσει τα δόντια του.

Σύμφωνα με τον εισαγγελέα του Ποντουάζ, ο αστυνομικός κατηγορείται για «βιαιοπραγία από πρόσωπο που ασκεί δημόσια εξουσία, η οποία είχε ως αποτέλεσμα ακρωτηριασμό ή μόνιμη αναπηρία». Μετά την άσκηση της δίωξης, ο αστυνομικός τέθηκε υπό δικαστική επιτήρηση, ενώ του απαγορεύτηκε να ασκεί τα καθήκοντά του μέχρι νεωτέρας.

Δείτε την στιγμή που ο 14χρονος δέχτηκε το δακυγόνο στο πρόσωπο:

Παράλληλα, ένας 15χρονος ακρωτηριάστηκε στο χέρι στην πόλη Λανς, στο βόρειο τμήμα της χώρας, αφού πήρε στα χέρια του μια χειροβομβίδα κρότου-λάμψης της Aστυνομίας, όπως ανακοίνωσε ο τοπικός νομάρχης Φρανσουά-Ξαβιέ Λος, την Δευτέρα.

Δείτε βίντεο: Προσοχή σκληρές εικόνες

Η Γαλλία έχει μια μακρά ιστορία μαθητικών διαδηλώσεων που μερικές φορές έχουν γίνει βίαιες, συμπεριλαμβανομένων των διαδηλώσεων υπό την ηγεσία των φοιτητών το 1968, οι οποίες παραλίγο να ανατρέψουν την κυβέρνηση και συνέβαλαν στη μεταμόρφωση της γαλλικής κοινωνίας.

Πώς αντέδρασε η κυβέρνηση;

Η γαλλική κυβέρνηση καταδίκασε έντονα τη βία και αντέδρασε με σθένος.

Ο Ζεράλ Νταρμανέν, υπουργός Δικαιοσύνης της Γαλλίας, δήλωσε την Παρασκευή ότι είχε δώσει εντολή στους εισαγγελείς να ασκήσουν ποινικές διώξεις όπου είναι δυνατόν και να θεωρήσουν τους γονείς υπεύθυνους για τις ζημίες που προκάλεσαν τα παιδιά τους.

Ωστόσο, η κυβέρνηση έχει, επίσης, αναγνωρίσει ορισμένα από τα αιτήματα των μαθητών.

Την Πέμπτη, σε μια προφανή προσπάθεια να κατευνάσει τις διαμαρτυρίες που εξαπλώνονται ραγδαία, ο Γάλλος υπουργός Παιδείας, Εντουάρ Ζεφρέ, δήλωσε ότι η κυβέρνηση θα ακυρώσει τα σχέδια για αύξηση ορισμένων διδάκτρων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, τα οποία είχαν ανακοινωθεί λίγες ώρες νωρίτερα στο πλαίσιο του προϋπολογισμού του 2027.

Μετά τη συνάντησή του την Παρασκευή με εκπροσώπους των φοιτητικών ενώσεων, ο Ζεφρέ ανακοίνωσε τα σχέδια του για τη μεταρρύθμιση της δημοκρατικής εκπαίδευσης, ώστε να ενσωματωθούν καλύτερα οι μαθητές. Είπε επίσης ότι το υπουργείο Παιδείας θα καταρτίσει σχέδια για την αντιμετώπιση της έλλειψης εκπαιδευτικών.

Την Τρίτη, το υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε μια ανώνυμη εθνική διαδικτυακή έρευνα για τους μαθητές λυκείου, ώστε να εκφράσουν τις ανησυχίες τους.

Ωστόσο, οι ηγέτες των μαθητικών διοργανώσεων απέρριψαν τις προτάσεις, χαρακτηρίζοντας τις «προπέτασμα καπνού».