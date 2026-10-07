Γαλλία «Υπό Κατάληψη»: Φοιτητές κλείνουν τις πύλες των πανεπιστημίων - Φουντώνουν οι διαμαρτυρίες

Snapshot Περίπου 20 πανεπιστήμια στη Γαλλία, της Ναντέρ και της Σορβόνης, τελούν υπό κατάληψη, ενώ 528 λύκεια έχουν διακόψει τα μαθήματα λόγω των διαμαρτυριών.

Φοιτητές και μαθητές ζητούν μεγαλύτερη κρατική χρηματοδότηση στην παιδεία, προσλήψεις προσωπικού, αναβάθμιση υποδομών και αναδιαμόρφωση της πλατφόρμας Parcoursup.

Η διαμαρτυρία κλιμακώθηκε μετά τον τραυματισμό μαθητή στη Λανς από χειροβομβίδα κρότου λάμψης, γεγονός που οδήγησε σε μαζικές καταλήψεις και μεγάλες διαδηλώσεις.

Η γαλλική κυβέρνηση ανέστειλε τη χρήση χειροβομβίδων κρότου λάμψης από την αστυνομία και ξεκίνησε 18 εσωτερικές έρευνες για καταγγελίες αστυνομικής βίας. Snapshot powered by AI

Διαστάσεις χιονοστιβάδας παίρνει η «εξέγερση» των μαθητών στη Γαλλία, καθώς ενώθηκαν μαζί τους, οι φοιτητές, με περίπου 20 πανεπιστήμια να τελούν ήδη υπό κατάληψη, ανάμεσα στα οποία της Ναντέρ και της Σορβόνης, ενώ τα μαθήματα έχουν διακοπεί σε 528 λύκεια.

Σε αποκλειστικά πλάνα που έστειλε στο Newsbomb, η Μελίνα Συρίγου, φοιτήτρια στο Πανεπιστήμιο της Ναντέρ, φοιτητές, οι οποίοι μπήκαν στον χορό των κινητοποιήσεων την περασμένη Παρασκευή, δηλώνουν ότι συμπαραστέκονται στους μαθητές που ζητούν μεγαλύτερη κρατική χρηματοδότηση στο τομέα της παιδείας, προσλήψεις προσωπικού και αναβάθμιση των υποδομών.

Βασικό αίτημα και των δύο η κατάργηση/αναδιαμόρφωση του Parcoursup, της πλατφόρμας για προεγγραφή στο πρώτο έτος της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στη Γαλλία.

Οι φοιτητές μετά τα περιστατικά στη Λανς με τον ακρωτηριασμό ενός μαθητή από χειροβομβίδα κρότου λάμψης τη Δευτέρα, ξεκίνησαν μαζικές καταλήψεις και την Τρίτη πραγματοποίησαν μεγάλη διαδήλωση στην Place de la République με τη συμμετοχή εκατοντάδων χιλιάδων ανθρώπων.

Την Τετάρτη ωστόσο δεν έλειψαν τα επεισόδια, όταν αστυνομικοί με ρόπαλα και δακρυγόνα απώθησαν τους διαδηλωτές από τη λεωφόρο Σεν Ζερμέν στην καρδιά του Παρισιού, αφού φοιτητές έστησαν οδόφραγμα στο δρόμο. Φοιτητές πανεπιστημίου προσπάθησαν νωρίτερα να αποκλείσουν το κοντινό πανεπιστήμιο Sciences Po σε αλληλεγγύη στο μαθητικό κίνημα.

Utilisation des gazeuses et matraques pour disperser les étudiants de Sciences Po après le blocage du boulevard Saint-Germain. #7octobre #8octobre #Paris #BlocusLycées #BlocusUniversités https://t.co/q0sPpuYOwy — Luc Auffret (@LucAuffret) October 7, 2026

Με αφορμή τον σοβαρό τραυματισμό του μαθητή, η γαλλική κυβέρνηση ανέστειλε τη χρήση χειροβομβίδων κρότου-λάμψης από την αστυνομία εναντίον των διαδηλωτών. Δεκαοκτώ εσωτερικές έρευνες έχουν ξεκινήσει ως απάντηση στους ισχυρισμούς για αστυνομική βία από τότε που ξέσπασε το μαθητικό κίνημα στα μέσα Σεπτεμβρίου.