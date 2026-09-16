Καιρός: Προειδοποίηση Μαρουσάκη για 3 περιοχές - Κίνδυνος για πλημμυρικά φαινόμενα

Snapshot Η κακοκαιρία επηρεάζει κυρίως την Κρήτη, τα Δωδεκάνησα και πιθανόν τα νοτιότερα τμήματα των Κυκλάδων, με έντονες βροχές και καταιγίδες.

Το κύμα κακοκαιρίας οφείλεται σε ένα οργανωμένο βαρομετρικό χαμηλό με υψηλά επίπεδα υγρασίας και ενέργειας.

Υπάρχει αυξημένος κίνδυνος πλημμυρών στα νότια και νοτιοανατολικά θαλάσσια τμήματα του Αιγαίου.

Μετά τη φάση της κακοκαιρίας, ο καιρός θα βελτιωθεί με άνοδο της θερμοκρασίας και αστάθεια κυρίως στα ηπειρωτικά.

Η θερμοκρασία θα φτάσει έως τους 32 βαθμούς Κελσίου, με επικράτηση μελτεμιού στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο. Snapshot powered by AI

Συνεχίζονται οι βροχές στα νότια και νοτιοανατολικά θαλάσσια τμήματα της Ελλάδας, με την κακοκαιρία να επηρεάζει κυρίως τις περιοχές της Κρήτης, των Δωδεκανήσων και πιθανόν των νοτιότερων Κυκλάδων.

Ο μετεωρολόγος του Open, Κλέαρχος Μαρουσάκης, επισημαίνει ότι το φαινόμενο οφείλεται σε ένα οργανωμένο βαρομετρικό χαμηλό που συγκεντρώνει υψηλά επίπεδα υγρασίας και ενέργειας.

Η ενεργοποίηση του βαρομετρικού χαμηλού προκαλεί έντονες βροχοπτώσεις και καταιγίδες, με κύρια επίδραση σε Κρήτη και Δωδεκάνησα.

Το κύμα κακοκαιρίας μετακινείται σταδιακά προς τα ανατολικά, διατηρώντας τα φαινόμενα στο νότιο και νοτιοανατολικό Αιγαίο, όπου αναμένεται αυξημένος κίνδυνος πλημμυρών, ιδιαίτερα στα θαλάσσια τμήματα της περιοχής.

Αύριο το κύμα κακοκαιρίας θα συνεχίσει να επηρεάζει το νότιο-νοτιοανατολικό Αιγαίο, με βροχές και καταιγίδες στην αρχή της ημέρας στην Κρήτη. Στη συνέχεια, η ένταση της κακοκαιρίας θα περιοριστεί στα νοτιοανατολικά θαλάσσια τμήματα, όπου απαιτείται προσοχή λόγω αυξημένου κινδύνου πλημμυρικών επεισοδίων.

Μετά την ολοκλήρωση αυτής της φάσης, ο καιρός θα επανέλθει σε πιο καλοκαιρινό μοτίβο, με άνοδο της θερμοκρασίας και αστάθεια κυρίως στα ηπειρωτικά τις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες, συνοδευόμενη από τοπικές βροχές ή καταιγίδες.

Η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 32 βαθμούς Κελσίου, ενώ το μελτέμι θα επικρατεί στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο.

Μετά την αυριανή ημέρα, το σκηνικό του καιρού θα βελτιωθεί σημαντικά, επιτρέποντας σε κατοίκους και επισκέπτες να απολαύσουν τις καλοκαιρινές τους δραστηριότητες με ήπιες θερμοκρασίες και ηλιοφάνεια.

Η προσοχή παραμένει απαραίτητη στα νοτιοανατολικά λόγω των πλημμυρικών κινδύνων που συνοδεύουν την τρέχουσα κακοκαιρία.

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