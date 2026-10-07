Κρήτη: 8 ημέρες μετά απεγκλωβίστηκαν οι εργαζόμενοι στο φαράγγι της Σαμαριάς

Τέλος έλαβε η πολυήμερη περιπέτεια των οκτώ εργαζομένων που παρέμεναν εγκλωβισμένοι στο φαράγγι της Σαμαριάς από τις 29 Σεπτεμβρίου, εξαιτίας των σοβαρών προβλημάτων που προκάλεσε η κακοκαιρία.

Οι οκτώ εργαζόμενοι κατάφεραν να βγουν από το φαράγγι λίγο πριν από τις 12:30 το μεσημέρι, καλά στην υγεία τους, αν και εμφανώς καταπονημένοι από την πολυήμερη παραμονή τους.

Η επιχείρηση επιστροφής τους άρχισε περίπου στις 08:30 το πρωί, με τη διαδρομή να αποδεικνύεται ιδιαίτερα απαιτητική, καθώς σε αρκετά σημεία το μονοπάτι έχει υποστεί σημαντικές ζημιές.

Περίπου στα μισά της διαδρομής συναντήθηκαν με συνεργεία που εργάζονται για την αποκατάσταση των καταστροφών. Στόχος των εργασιών είναι να καταστεί ξανά προσβάσιμο το μονοπάτι, ώστε να μπορούν να μεταφέρονται εφόδια και εξοπλισμός προς τον οικισμό, ακόμη και με τη χρήση ζώων μεταφοράς.

Όταν τελικά έφτασαν στο Ξυλόσκαλο, τους περίμεναν συνάδελφοί τους και όλοι μαζί γιόρτασαν το τέλος της περιπέτειας. «Το μονοπάτι είναι χάλια», ανέφερε χαρακτηριστικά ένας από τους εργαζόμενους, περιγράφοντας τις δυσκολίες που αντιμετώπισαν κατά την έξοδό τους.

Όπως εξήγησε, στη διάρκεια της παραμονής τους στο φαράγγι διέθεταν επαρκή τρόφιμα και εφόδια, ενώ βρίσκονταν σε επικοινωνία με τις οικογένειές τους. Για τον λόγο αυτό, οι συγγενείς τους γνώριζαν ότι ήταν καλά στην υγεία τους και δεν υπήρξε ιδιαίτερη ανησυχία.

Ο ίδιος σημείωσε ακόμη ότι υπό διαφορετικές συνθήκες θα μπορούσαν να είχαν επιχειρήσει να εγκαταλείψουν το φαράγγι νωρίτερα. Ωστόσο, επέλεξαν να περιμένουν μέχρι να είναι ασφαλέστερη η διαδρομή, προκειμένου να μη θέσουν σε κίνδυνο κυρίως τους νεότερους εργαζόμενους.

Διαβάστε επίσης