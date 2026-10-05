Κρήτη: Βίντεο αποτυπώνει το πριν και το μετά της καταστροφικής κακοκαιρίας στο Οροπέδιο Λασιθίου

Snapshot Η καταστροφική κακοκαιρία στην Κρήτη προκάλεσε ζημιές ύψους περίπου 20 εκατομμυρίων ευρώ και επηρέασε πάνω από 2.000 παραγωγούς.

Καταστράφηκαν δρόμοι, γέφυρες, καλλιέργειες και υποδομές, ενώ σημειώθηκε και ο θάνατος ενός 80χρονου κτηνοτρόφου.

Κυβερνητικό κλιμάκιο ξεκίνησε αυτοψίες στις πληγείσες περιοχές για την έναρξη της διαδικασίας αποζημιώσεων.

Σοβαρά προβλήματα καταγράφονται σε περιοχές του Ρεθύμνου, όπως ο Μυλοπόταμος, το Αμάρι, τα Ζωνιανά, και στα Ανώγεια με απροσπέλαστους αγροτικούς δρόμους.

Στον Δήμο Μυλοποτάμου αποφασίστηκε η προσωρινή αναστολή λειτουργίας σχολείων και παιδικών σταθμών στις Δημοτικές Ενότητες Κουλούκωνα και Ζωνιανών. Snapshot powered by AI

Αποκαρδιωτικές είναι οι εικόνες της Κρήτης, μετά το πέρασμα της καταστροφικής κακοκαιρίας που έπληξε το νησί από το βράδυ της Τετάρτης, μέχρι και το Σάββατο.

Δρόμοι και γέφυρες καταστράφηκαν, ζώα παρασύρθηκαν και πνίγηκαν στα νερά, σπίτια πλημμύρησαν και χιλιάδες παραγωγοί έχασαν τις καλλιέργειές τους. Ο τραγικός απολογισμός κορυφώνεται με τον θάνατο ενός 80χρονου κτηνοτρόφου, που έχασε τη ζωή του αφού παρασύρθηκε από τα νερά.

Εκτιμάται ότι περισσότεροι από 2.000 παραγωγοί έχασαν τις περιουσίες τους, ενώ το ύψος της ζημιάς προσεγγίζει τα 20 εκατομμύρια ευρώ.

Το cretalive.gr δημοσίευσε ένα βίντεο με το πριν και το μετά από τις καταστροφές στην περιοχή του Οροπεδίου στο Λασίθι, αποτυπώνοντας τις σφοδρές συνέπειες της βροχής. Μία πράσινη περιοχή με καλλιέργειες και βλάστηση έχει μετατραπεί σε ένα λασπώδες τοπίο. Μεγάλες εκτάσεις έχουν πλημμυρίσει, ενώ σημαντικές ποσότητες πατάτας και άλλων αγροτικών προϊόντων έχουν βρεθεί κάτω από το νερό και τη λάσπη.

https://www.instagram.com/p/DeE7wS2IFRs/

Ξεκινούν οι αυτοψίες

Σήμερα, Δευτέρα 5/10, διευρυμένο κυβερνητικό κλιμάκιο που μετέβη στην Κρήτη, ξεκινά αυτοψίες στις περιοχές που καταστράφηκαν, προκειμένου να ξεκινήσει η διαδικασία των αποζημιώσεων.

Στην Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου, ιδιαίτερα έντονα είναι τα προβλήματα στον Μυλοπόταμο και το Αμάρι.

Στα Ζωνιανά, μεγάλες ποσότητες νερού και φερτών υλικών προκάλεσαν ζημιές στο οδικό δίκτυο και σε υποδομές, ενώ προβλήματα έχουν παρουσιαστεί και στην υδροδότηση των Ζωνιανών, της Κράνας και των Λιβαδίων.

Προβλήματα καταγράφονται και στον Δήμο Αμαρίου, όπου οι έντονες βροχοπτώσεις προκάλεσαν μεταφορά μεγάλων ποσοτήτων νερού, λάσπης και πετρών από τις ορεινές περιοχές. Σημαντικές παρεμβάσεις απαιτούνται στην ευρύτερη περιοχή του Φουρφουρά και των Πλατανίων, αλλά και στις οδικές συνδέσεις με γειτονικούς οικισμούς.

Στα Ανώγεια, τα μεγαλύτερα προβλήματα εντοπίζονται στο αγροτικό οδικό δίκτυο, με δρόμους που οδηγούν σε γεωργικές και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις να έχουν καταστεί σε αρκετά σημεία απροσπέλαστοι.

Παράλληλα, στον Δήμο Μυλοποτάμου αποφασίστηκε να παραμείνουν κλειστά τη Δευτέρα 5 και την Τρίτη 6 Οκτωβρίου όλα τα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς και οι παιδικοί σταθμοί στις Δημοτικές Ενότητες Κουλούκωνα και Ζωνιανών.

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