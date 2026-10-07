Κακοκαιρία: 11 κοινότητες του Δήμου Πλατανιά Χανίων κηρύχθηκαν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης

Snapshot Εντεκα κοινότητες του Δήμου Πλατανιά Χανίων κηρύχθηκαν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω ζημιών από την κακοκαιρία της προηγούμενης εβδομάδας.

Η κατάσταση έκτακτης ανάγκης αφορά περιοχές σε τέσσερις Δημοτικές Ενότητες και ισχύει από 2 Οκτωβρίου 2026 έως 4 Ιανουαρίου 2027.

Η κήρυξη επιτρέπει την άμεση ανάθεση έργων αποκατάστασης, την εκταμίευση έκτακτων πόρων και τον ενισχυμένο συντονισμό κρατικών και τοπικών υπηρεσιών.

Οι ζημιές περιλαμβάνουν σοβαρές βλάβες στο οδικό δίκτυο και άλλες υποδομές λόγω πλημμυρών, κατολισθήσεων και καθιζήσεων. Snapshot powered by AI

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκαν 11 κοινότητες του Δήμου Πλατανιά των Χανίων, από το υπουργείο Πολιτικής Προστασίας, λόγω των ζημιών που υπέστησαν από την κακοκαιρία της περασμένης εβδομάδας. Η απόφαση ελήφθη έπειτα από αίτημα του δημάρχουν Πλατανιά.

Πρόκειται για περιοχές σε τέσσερεις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου Πλατανιά, στις οποίες το οδικό δίκτυο και πολλές ακόμη υποδομές υπέστησαν τεράστιες ζημιές από τις πρόσφατες σφοδρές βροχοπτώσεις.

Τι αναφέρει η απόφαση

«Αποφασίζουμε την κήρυξη σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας:

των Δημοτικών Κοινοτήτων Λάκκων, Σέμπρωνα, Πρασέ, Ορθουνίου, Καράνου & Μεσκλών της Δημοτικής Ενότητας Μουσούρων,

της Δημοτικής Κοινότητας Ντερέ της Δημοτικής Ενότητας Πλατανιά,

των Δημοτικών Κοινοτήτων Παλαιών Ρουμάτων και Κακόπετρου της Δημοτικής Ενότητας Βουκολίων,

των Δημοτικών Κοινοτήτων Καλυδωνίας και Ροδωπού της Δημοτικής Ενότητας Κολυμπαρίου,

του Δήμου Πλατανιά της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων της Περιφέρειας Κρήτης για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών και την διαχείριση των συνεπειών (πλημμύρες, κατολισθήσεις, καθιζήσεις κλπ.) που προέκυψαν από έντονα καιρικά φαινόμενα τα οποία εκδηλώθηκαν από τις 2 έως τις 4 Οκτωβρίου 2026 στις ανωτέρω περιοχές.

Η εν λόγω κήρυξη θα ισχύει από την ημερομηνία εκδήλωσης του φαινομένου και για τρείς (3) μήνες, ήτοι έως και 4 Ιανουαρίου 2027. Μετά το πέρας του καθορισθέντος χρόνου, θα γίνει, δίχως νέο έγγραφο, άρση της παραπάνω κατάστασης Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας».

Τι προσφέρει η κήρυξη έκτακτης ανάγκης

Επιτάχυνση έργων: Επιτρέπει την άμεση ανάθεση και εκτέλεση κατεπειγόντων έργων αποκατάστασης υποδομών.

Χρηματοδότηση: Διευκολύνει την εκταμίευση έκτακτων πόρων και κονδυλίων για την ανακούφιση των πληγέντων και την επιδιόρθωση ζημιών.

Συντονισμός: Ενεργοποιεί ενισχυμένο συντονισμό μεταξύ όλων των κρατικών και τοπικών υπηρεσιών.

Διαβάστε επίσης