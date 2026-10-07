Οι πάγοι από την τελευταία Εποχή των Παγετώνων μπορεί ακόμα να μην έχουν λιώσει

Snapshot Ανακαλύφθηκε πάγος ηλικίας άνω των 128.000 ετών στο οροπέδιο Guliya του Θιβέτ, πιθανώς από την τελευταία εποχή των παγετώνων.

Η εύρεση τόσο παλαιού πάγου σε ορεινή περιοχή είναι σπάνια εκτός των πολικών περιοχών.

Χρησιμοποιήθηκαν ραδιενεργά ισότοπα βηρυλλίου και χλωρίου για τον προσδιορισμό της ηλικίας του πάγου, με κύρια χρονική άγκυρα τη Γεωμαγνητική Εκδρομή Laschamp πριν από 41.000 χρόνια.

Η ανάλυση των πυρήνων πάγου και η σύγκριση με αρχεία ισοτόπων οξυγόνου από σπήλαια δείχνουν ότι μεγάλοι παγετώνες μεγάλου υψομέτρου επέζησαν από τη μετάβαση μεταξύ των εποχών. Snapshot powered by AI

Θαμμένο βαθιά σε έναν ορεινό παγετώνα, ερευνητές ανακάλυψαν ότι ο πάγος στο οροπέδιο Guliya του Θιβέτ θα μπορούσε να είναι ηλικίας άνω των 128.000 ετών και πιθανότατα ανήκει στην τελευταία εποχή των παγετώνων.

Η εύρεση ορεινού πάγου που χρονολογείται τόσο παλιά είναι σπάνια εκτός των πολικών περιοχών. Οι πυρήνες πάγου των Άνδεων χρονολογούνται περίπου 30.000 χρόνια πίσω, καθιστώντας τον Guliya κάτοχο ενός από τα μεγαλύτερα συνεχή κλιματικά αρχεία που βρέθηκαν σε βουνοκορφή, ανέφερε η SciTech Daily..

Προηγούμενες μελέτες είχαν εγείρει ερωτήματα σχετικά με τον παλαιότερο πάγο της Guliya και αν θα μπορούσε να είναι παλαιότερος από 12.000 χρόνια. Η τελευταία μελέτη δείχνει ότι μέρος του πάγου που υπάρχει εδώ θα μπορούσε να χρονολογείται ήδη από την τελευταία περίοδο των παγετώνων.

Ο Lonnie Thompson, επικεφαλής συγγραφέας της μελέτης, δήλωσε: «Αν είχαμε μόνο πάγο της εποχής του Ολόκαινου στο Θιβέτ, αυτό θα σήμαινε ότι τα μεγάλα στρώματα πάγου από την τελευταία εποχή των παγετώνων δεν παρέμειναν μέχρι το πρώιμο Ολόκαινο». Αλλά περιέργως, επέζησε.

Η ομάδα ανέλυσε πυρήνες που τρυπήθηκαν από το κάλυμμα πάγου Guliya το 1992 και το 2015. Παρά το γεγονός ότι ανασκάφηκαν σε διάστημα 23 ετών, και τα δύο είχαν παρόμοια μοτίβα στα ισότοπα οξυγόνου τους που λειτουργούν ως παράθυρο στις περιβαλλοντικές συνθήκες του παρελθόντος.

Για να προσδιορίσουν την ηλικία του πάγου, οι επιστήμονες χρησιμοποίησαν ραδιενεργά ισότοπα βηρυλλίου και χλωρίου και εντόπισαν με επιτυχία τις υπογραφές της Γεωμαγνητικής Εκδρομής Laschamp, μιας σημαντικής μαγνητικής μετατόπισης της Γης που συνέβη πριν από 41.000 χρόνια, ως κύρια χρονική άγκυρα.

Συνέκριναν επίσης τα αποτελέσματα του πυρήνα πάγου με αρχεία ισοτόπων οξυγόνου από κοιτάσματα σπηλαίων στο οροπέδιο του Θιβέτ. Και τα δύο αρχεία μαζί έδειξαν ότι ο παλαιότερος πάγος Guliya μπορεί να είναι ηλικίας άνω των 128.000 ετών.

Η ανακάλυψη επιβεβαιώνει ότι μεγάλοι παγετώνες μεγάλου υψομέτρου επέζησαν από τη μετάβαση μεταξύ των εποχών.