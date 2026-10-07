Συναγερμός στον ΠΟΥ για τη μυστηριώδη λοίμωξη στη Ρωσία

Snapshot Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας πιέζει τη Ρωσία για διαφάνεια σχετικά με τον θάνατο 28χρονης εργαζόμενης στο Ινστιτούτο του Ιρκούτσκ, καθώς η έλλειψη στοιχείων εμποδίζει την εκτίμηση της απειλής.

Η Ρωσία αποκλείει την πνευμονική πανώλη ως αιτία θανάτου και δηλώνει πως η εργαζόμενη πέθανε από πνευμονία άγνωστης αιτιολογίας, ενώ περίπου 200 επαφές της βρίσκονται υπό ιατρική παρακολούθηση και καραντίνα.

Η απουσία σαφών πληροφοριών οδήγησε τον ΠΟΥ στην απόσυρση της αρχικής δήλωσης περί χαμηλού κινδύνου για τον γενικό πληθυσμό και συνεχίζει να ζητά λεπτομερή δεδομένα και συνεργασία από τη Ρωσία.

Υπάρχουν αναφορές για πιθανό δεύτερο κρούσμα, ενώ ο ΠΟΥ επιδιώκει να λάβει στοιχεία για τις εξετάσεις της πρώτης ασθενούς, τα μέτρα δημόσιας υγείας και τη φύση της καραντίνας.

Ο ΠΟΥ είναι έτοιμος να στείλει τεχνικούς εμπειρογνώμονες στη Σιβηρία, εφόσον η Ρωσία υποβάλει το σχετικό αίτημα, για να συμβάλουν στην αντιμετώπιση του περιστατικού. Snapshot powered by AI

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας πιέζει τη Ρωσία για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον θάνατο μιας εργαζόμενης σε εργαστήριο πανώλης. Σύμφωνα με τον διεθνή φορέα, όσα έχουν αποκαλυφθεί μέχρι στιγμής καθιστούν αδύνατο τον προσδιορισμό του κινδύνου που ενέχει το συγκεκριμένο περιστατικό. Η αρχική αίτηση για την παροχή δεδομένων υποβλήθηκε το Σάββατο. Η απάντηση ήρθε τρεις ημέρες αργότερα. Οι ρωσικές αρχές επιβεβαίωσαν τα δημοσιεύματα των μέσων ενημέρωσης που ανέφεραν ότι περίπου 200 επαφές της 28χρονης, η οποία ταυτοποιήθηκε από τοπικά δίκτυα ως Ντάρια Σιπίλοβα, είχαν τεθεί σε ιατρική παρακολούθηση και καραντίνα στην περιοχή Σέλεχοφ.

Η Μόσχα διαβεβαίωσε τον διεθνή οργανισμό πως δεν έχει καταγραφεί κανένα κρούσμα πανώλης στην περιοχή και ότι οι στενές επαφές ελέγχθηκαν και κρίθηκαν καθαρές. Κι όμως, παραμένουν ανοιχτά ερωτήματα, όπως εξήγησε η Μαρία Βαν Κέρκχοβ, διευθύντρια Διαχείρισης Επιδημιών και Πανδημιών του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Αυτή η έλλειψη σαφήνειας οδήγησε τον φορέα να αποσύρει τη δήλωση που είχε κάνει στις αρχές της εβδομάδας, στην οποία ανέφερε ρητά ότι ο κίνδυνος για τον γενικό πληθυσμό ήταν χαμηλός.

Μνήμες πανδημίας

Η Βαν Κέρκχοβ ξεκαθάρισε ότι η πίεση προς τη ρωσική πλευρά συνεχίζεται. Οι προσπάθειες γίνονται μέσω των διεθνών κανονισμών υγείας, αλλά και μέσω όλων των διαθέσιμων επίσημων διαύλων. Ζήτησε από το κοινό να κάνει υπομονή κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας. Το ρωσικό περιστατικό έχει προκαλέσει παγκόσμια προσοχή. Σχόλια έγιναν μέχρι και από τον Πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, καθώς και από άλλους παγκόσμιους ηγέτες.

Την ίδια ώρα, η υπόθεση ξυπνάει μνήμες από το ξεκίνημα της πανδημίας της Covid-19, εξαιτίας της αβεβαιότητας και της απουσίας πληροφοριών γύρω από την εμφάνιση μιας θανατηφόρας αναπνευστικής νόσου. Η συγκυρία είναι κρίσιμη, δεδομένου ότι υπάρχει μια πρωτοφανής δυσπιστία απέναντι στους αξιωματούχους της δημόσιας υγείας. Η δυσπιστία αυτή πηγάζει κυρίως από ενέργειες που έγιναν κατά την περίοδο της πρόσφατης πανδημίας. Την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου, στελέχη του οργανισμού προσπάθησαν να αντιμετωπίσουν αυτά τα ζητήματα, κάνοντας επανειλημμένες αναφορές στην Covid και στα μαθήματα που αντλήθηκαν. Ο κόσμος έχει πλέον αυξημένη προσοχή και ευαισθησία στον κίνδυνο. Όπως σημείωσε η Βαν Κέρκχοβ, η πανδημία βρίσκεται σίγουρα στο πίσω μέρος του μυαλού όλων.

Το μυστήριο γύρω από την αιτία θανάτου στο Ιρκούτσκ

Η αρχική εκτίμηση του οργανισμού βασίστηκε σε αναφορές για τη νεαρή εργαζόμενη στο Ινστιτούτο Αντιπληθυσμιακών Ερευνών του Ιρκούτσκ στη Σιβηρία. Η 28χρονη πέθανε στις 2 Οκτωβρίου αφού εμφάνισε σοβαρή πνευμονία. Το σύμπτωμα αυτό υποδήλωνε ότι η αιτία θα μπορούσε να είναι η πνευμονική πανώλη, η οποία προκαλείται από το βακτήριο Yersinia pestis. Το συγκεκριμένο παθογόνο και η θεραπεία του είναι απολύτως γνωστά στην επιστημονική κοινότητα. Μια εργαζόμενη σε ένα τέτοιο εξειδικευμένο εργαστήριο θα φορούσε προστατευτικό εξοπλισμό. Θα είχε λάβει άμεσα μέτρα για να αποτρέψει τη μόλυνση αν είχε συμβεί κάποιο ατύχημα με δοκιμαστικό σωλήνα, όπως άφησαν να εννοηθεί ορισμένα ρωσικά μέσα ενημέρωσης τις προηγούμενες ημέρες.

Τώρα που η Ρωσία αποκλείει το ενδεχόμενο της πανώλης, η πραγματική αιτία θανάτου παραμένει εντελώς άγνωστη. Όπως ανακοινώθηκε από τον οργανισμό, οι ρωσικές αρχές πιστεύουν ότι η αιτία ήταν μια πνευμονία άγνωστης αιτιολογίας που αποκτήθηκε στην κοινότητα. Η Βαν Κέρκχοβ υπογράμμισε ότι δεν υπάρχει κατανόηση για τον τρόπο με τον οποίο μολύνθηκε η γυναίκα. Πολλοί τύποι παθογόνων μικροοργανισμών μπορούν να προκαλέσουν ραγδαία πνευμονία. Είναι αναγκαίο η Ρωσία να παρακολουθήσει στενά τις 200 περίπου επαφές στο νοσοκομείο του Σέλεχοφ. Η αρχική υποψία αφορούσε την πνευμονική πανώλη, αλλά αν αυτό απορρίπτεται επίσημα από τη Μόσχα, προκύπτει το ερώτημα από τι ακριβώς πέθανε η εργαζόμενη.

Πιθανά νέα κρούσματα και διεθνής πίεση για διαφάνεια

Ο Γενικός Διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους, τόνισε ότι παραμένουν και άλλα πιεστικά ερωτήματα. Μεταξύ αυτών συγκαταλέγονται οι λεπτομέρειες για ένα πιθανό δεύτερο κρούσμα, το οποίο έχει αναφερθεί από τουλάχιστον δύο ανεξάρτητα μέσα ενημέρωσης. Η υπηρεσία συγκέντρωσε πληροφορίες για την πιθανή λοίμωξη χρησιμοποιώντας μεθόδους που δεν βασίζονται σε κυβερνητικές πηγές, και τώρα αναμένει την επίσημη απάντηση από τη ρωσική κυβέρνηση.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας αναζητά περισσότερες πληροφορίες για το είδος των εξετάσεων που έγιναν στην πρώτη ασθενή. Ζητούνται αναλυτικές εξηγήσεις για τους λόγους που ώθησαν τη Ρωσία να λάβει έκτακτα μέτρα δημόσιας υγείας, αλλά και στοιχεία για το εργαστήριο όπου εργαζόταν η 28χρονη Σιπίλοβα. Ο φορέας έχει απαιτήσει δεδομένα για τις επαφές της, τη φύση της καραντίνας τους και οποιεσδήποτε ενέργειες ιατρικής παρακολούθησης που ακολούθησαν. Εκπρόσωποι δήλωσαν ρητά ότι υπάρχει πλήρης ετοιμότητα να σταλούν τεχνικοί εμπειρογνώμονες στη Σιβηρία για να βοηθήσουν στο πεδίο, εφόσον η Ρωσία υποβάλει το σχετικό αίτημα.

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