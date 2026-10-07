Ο Βλαντιμίρ Πούτιν «γιορτάζει» τα 74α γενέθλιά του με μαζική πυραυλική επίθεση στο Κίεβο

Snapshot Στις 7 Οκτωβρίου, ημέρα των 74ων γενεθλίων του Βλαντιμίρ Πούτιν, το Κίεβο δέχτηκε μαζική ρωσική πυραυλική επίθεση με τουλάχιστον 12 νεκρούς, σύμφωνα με τον δήμαρχο Βιτάλι Κλίτσκο.

Οι ρωσικές δυνάμεις στόχευσαν στρατιωτικές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις, ενεργειακές υποδομές, μεταφορές και λιμενικές εγκαταστάσεις σε πολλές ουκρανικές πόλεις, χρησιμοποιώντας όπλα υψηλής ακρίβειας και μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Η επίθεση περιελάμβανε χτυπήματα σε αποθήκες πυραύλων κρουζ Flamingo και drones στο Κίεβο, καθώς και σε περιοχές όπως Τσερνίχιβ, Κιροβοχράντ, Ντνιπροπετρόβσκ, Πολτάβα και Χάρκοβο.

Ο Πούτιν δέχτηκε τηλεφωνικές ευχές και συζήτησε διμερή θέματα με ηγέτες χωρών της περιοχής, ενώ συμμετείχε σε επιχειρησιακή συνάντηση του Συμβουλίου Ασφαλείας και σχεδιάζει να περάσει την βραδιά των γενεθλίων του με οικογένεια και φίλους. Snapshot powered by AI

Οι ουκρανικές υπηρεσίες πληροφοριών είχαν προειδοποιήσει για σοβαρές επιθέσεις της Ρωσίας στα γενέθλια του Βλαντιμίρ Πούτιν, σήμερα 7 Οκτωβρίου, με το Κίεβο να δέχεται σήμερα μαζικό πυραυλικό βομβαρδισμό.

Η επίθεση σκότωσε τουλάχιστον 19 ανθρώπους, ανάμεσά τους 4 παιδιά, σύμφωνα με τον δήμαρχο της ουκρανικής πρωτεύουσας, Βιτάλι Κλίτσκο, αφού ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι προειδοποίησε για «μαζικά χτυπήματα» που κατευθύνονται προς την πόλη.

Το Κίεβο δέχεται αυξημένες επιθέσεις τις τελευταίες εβδομάδες καθώς πλησιάζει ο χειμώνας, με τις σειρήνες αεροπορικής επιδρομής να ηχούν διαρκώς για επερχόμενα ρωσικά πλήγματα.

NEW: Russia launched a massive missile and drone attack across Ukraine overnight on Putin's 74th birthday, hitting Kyiv, Pryluky, Kremenchuk, and other cities. A five-story apartment block in Pryluky partially collapsed with people inside. At least seven killed so far across multiple cities, with rescuers still digging through rubble. Zelensky had warned the night before that intelligence pointed to a large incoming strike. — Clash Report (@clashreport) October 7, 2026

Οι ρωσικές επιθέσεις έχουν στοχεύσει ενεργειακές υποδομές καθώς και σιδηροδρομικές και οδικές μεταφορές, συμπεριλαμβανομένων των γεφυρών που συνδέουν τη μητρόπολη κατά μήκος των δύο πλευρών του ποταμού Δνείπερου.

Το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας δήλωσε σήμερα ότι οι δυνάμεις του πραγματοποίησαν «μαζικό χτύπημα» σε στρατιωτικές-βιομηχανικές εγκαταστάσεις στο Κίεβο και σε άλλες ουκρανικές περιοχές, χρησιμοποιώντας όπλα υψηλής ακρίβειας από ξηρά, θάλασσα και αέρα, καθώς και μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Οι στόχοι περιελάμβαναν τοποθεσίες όπου η εταιρεία Fire Point κατασκευάζει και αποθηκεύει πυραύλους κρουζ Flamingo και μη επανδρωμένα αεροσκάφη μεσαίου και μεγάλου βεληνεκούς στο Κίεβο, καθώς και περιοχές του Κιέβου, του Τσερνίχιβ, του Κιροβοχράντ, του Ντνιπροπετρόβσκ, της Πολτάβα και του Χάρκοβο, ανέφερε.

❗️🇺🇦 Situation now at the Dorogozhychi metro station in Kyiv Everyone is waiting for shelling... https://t.co/Hf9OZgkJi0 — MAKS 26 🇺🇦👀 (@Maks_NAFO_FELLA) October 6, 2026

Τα πλήγματα στόχευαν λιμενικές και ναυπηγοεπισκευαστικές υποδομές στην περιοχή της Οδησσού, καθώς και πλοία που είπε ότι χρησιμοποιούνται προς το συμφέρον των ενόπλων δυνάμεων της Ουκρανίας, πρόσθεσε το υπουργείο.

Την ίδια ώρα στη Μόσχα, ο Ρώσος πρόεδρος εν μέσω των εορτασμών των 74ων γενεθλίων του, πραγματοποιεί σειρά τηλεφωνικών επαφών με ξένους ηγέτες, δεχόμενος ευχές, αλλά και συζητώντας διμερή θέματα.

Συγκεκριμένα συνομίλησε με τους αρχηγούς του Αζερμπαϊτζάν, της Αρμενίας, της Λευκορωσίας, του Ιράν, του Καζακστάν, της Κιργιζίας, του Τατζικιστάν, του Τουρκμενιστάν, της Τουρκίας και του Ουζμπεκιστάν.

Στη συνέχεια είναι προγραμματισμένη επιχειρησιακή συνάντηση με τα μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας.

Αργότερα, βάσει του προγράμματος που ανακοινώθηκε από το Κρεμλίνο θα περάσει τη βραδιά των γενεθλίων του με την οικογένειά του και φίλους.