Καιρός: Η αλήθεια για τον Μεσογειακό Κυκλώνα που απειλεί την Ελλάδα - Σε ποιο σημείο βρίσκεται

Η ανάλυση του Θοδωρή Κολυδά

Δημήτρης Δρίζος

Καιρός: Η αλήθεια για τον Μεσογειακό Κυκλώνα που απειλεί την Ελλάδα - Σε ποιο σημείο βρίσκεται
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  • Δύο βαρομετρικά χαμηλά στη Μεσόγειο παρουσιάζουν σταδιακή οργάνωση, αλλά δεν έχουν ακόμη δομή Medicane.
  • Τα συστήματα διατηρούν χαρακτηριστικά οργανωμένων μεσογειακών βαρομετρικών χαμηλών και όχι τροπικού τύπου κυκλώνα.
  • Ο σχηματισμός Medicane απαιτεί θερμό πυρήνα, συμμετρική κυκλοφορία και συμπαγή δομή, που δεν εντοπίζονται στα σημερινά δεδομένα.
  • Ο Medicane Index των συστημάτων είναι χαμηλός (19/100 και 22/100), υποδεικνύοντας περιορισμένη οργάνωση.
  • Η εξέλιξη των συστημάτων πρέπει να παρακολουθείται στενά, καθώς ο χαρακτηρισμός Medicane εξαρτάται από την εσωτερική δομή και δυναμική τους.
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Τα δύο βαρομετρικά χαμηλά που εξετάζονται στη Μεσόγειο παρουσιάζουν σταδιακή οργάνωση, ωστόσο, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Θοδωρή Κολυδά, τα σημερινά δεδομένα δεν δείχνουν ακόμη ότι κάποιο από αυτά έχει αποκτήσει δομή Medicane.

Όπως επισημαίνει ο κ. Κολυδάς, τα δύο συστήματα διατηρούν περισσότερο τα χαρακτηριστικά ενός οργανωμένου μεσογειακού βαρομετρικού χαμηλού και όχι ενός συστήματος τροπικού τύπου, όπως είναι οι μεσογειακοί κυκλώνες που έχουν επικρατήσει να αποκαλούνται Medicane.

Στην περίπτωση ενός συνηθισμένου μεσογειακού χαμηλού, η ανάπτυξη συνδέεται σε μεγάλο βαθμό με τις διαφορές θερμοκρασίας ανάμεσα σε θερμές και ψυχρές αέριες μάζες. Πρόκειται για τη λεγόμενη «βαροκλινική» ανάπτυξη, η οποία είναι ο συνηθισμένος μηχανισμός δημιουργίας και ενίσχυσης πολλών βαρομετρικών χαμηλών στη Μεσόγειο και την Ευρώπη.

Αντίθετα, για να αποκτήσει ένα σύστημα χαρακτηριστικά Medicane, θα πρέπει να μεταβάλει σημαντικά την εσωτερική του δομή. Βασικά στοιχεία είναι η δημιουργία θερμού πυρήνα, η περισσότερο συμπαγής και συμμετρική κυκλοφορία γύρω από το κέντρο και, συνολικά, μια συμπεριφορά που να προσεγγίζει εκείνη ενός μικρού τροπικού κυκλώνα.

Σύμφωνα με τη σημερινή διάγνωση, το χαμηλό νότια της Κρήτης καταγράφει Medicane Index 19/100, ενώ το χαμηλό στο Αιγαίο βρίσκεται στο 22/100. Οι τιμές αυτές δείχνουν ότι υπάρχει κάποια βελτίωση στην οργάνωση των συστημάτων, παραμένουν όμως σε χαμηλά επίπεδα και δεν τεκμηριώνουν μέχρι στιγμής σχηματισμό Medicane.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το χαμηλό στο Αιγαίο, όπου η κατακόρυφη διάτμηση των ανέμων είναι σχετικά μικρή. Η συγκεκριμένη παράμετρος μπορεί να ευνοήσει την περαιτέρω οργάνωση ενός συστήματος. Ωστόσο, όπως εξηγεί ο Θοδωρής Κολυδάς, δεν είναι το μοναδικό κριτήριο.

Η κυκλοφορία δεν είναι ακόμη αρκετά συμμετρική, το σύστημα δεν παρουσιάζει την απαιτούμενη συμπαγή δομή και, κυρίως, δεν διαπιστώνεται σαφής θερμός πυρήνας στα ανώτερα στρώματα της ατμόσφαιρας.

Με τα σημερινά δεδομένα, επομένως, η εικόνα παραπέμπει σε οργανωμένα μεσογειακά χαμηλά και όχι σε τεκμηριωμένο Medicane. Η εξέλιξη των συστημάτων, ωστόσο, θα πρέπει να παρακολουθείται στενά, καθώς για τον χαρακτηρισμό ενός μεσογειακού κυκλώνα δεν έχει σημασία μόνο η ένταση των βροχών ή των ανέμων, αλλά κυρίως ο τρόπος με τον οποίο μεταβάλλεται η εσωτερική δομή και η δυναμική του συστήματος.

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