Φθινοπωρινό το σκηνικό του καιρού με καταιγίδες σε πολλές περιοχές– Πού θα είναι έντονα τα φαινόμενα

Snapshot Σήμερα Τετάρτη προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές σε ανατολική Στερεά, Εύβοια, Πελοπόννησο, Κυκλάδες, Κρήτη και ανατολικό Αιγαίο, με σποραδικές και πιθανώς έντονες καταιγίδες στην Κρήτη και τα Κύθηρα.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση 4-6 μποφόρ στο Αιγαίο και η θερμοκρασία θα κυμανθεί μεταξύ 12 και 30 βαθμών Κελσίου χωρίς σημαντική μεταβολή.

Την Πέμπτη αναμένονται παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και καταιγίδες στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, με βελτίωση των φαινομένων από το μεσημέρι και το απόγευμα αντίστοιχα.

Παρασκευή και Σάββατο προβλέπονται λίγες νεφώσεις με τοπικές βροχές κυρίως στα ορεινά και περιορισμένη ορατότητα στα δυτικά και βόρεια, ενώ η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μικρή άνοδο.

Οι άνεμοι θα παραμείνουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση 3-6 μποφόρ, κυρίως στο Αιγαίο. Snapshot powered by AI

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, σήμερα Τετάρτη νεφώσεις με τοπικές βροχές στην ανατολική Στερεά, την Εύβοια, την Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και βαθμιαία στα Δωδεκάνησα ενώ στην Κρήτη και την περιοχή Κυθήρων θα εκδηλωθούν σποραδικές καταιγίδες, πιθανώς κατά τόπους έντονες. Πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων το πρωί στο Ιόνιο. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες κυρίως το μεσημέρι - απόγευμα στα ηπειρωτικά με πιθανότητα τοπικών όμβρων κυρίως στα ορεινά.

Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5, τοπικά στο Αιγαίο 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει τους 27 με 28 και τοπικά στα δυτικά ηπειρωτικά και τα Δωδεκάνησα τους 29 με 30 βαθμούς Κελσίου.

Οι θερμοκρασίες (ελάχιστες – μέγιστες):

Θράκη: 16 – 27°C

Ανατολική Μακεδονία: 16 – 27°C

Κεντρική Μακεδονία: 17 – 29°C

Δυτική Μακεδονία: 15 – 26°C

Ήπειρος: 12 – 26°C

Θεσσαλία: 17 – 29°C

Νησιά Ιονίου: 20 – 29°C

Δυτική Στερεά: 18 – 30°C

Δυτική Πελοπόννησος: 19 – 30°C

Ανατολική Πελοπόννησος: 19 – 29°C

Κυκλάδες: 22 – 26°C

Ανατολική Στερεά – Εύβοια: 17 – 29°C

Κρήτη: 19 – 25°C

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου: 20 – 28°C

Δωδεκάνησα: 20 – 29°C

Αττική: 18 – 29°C

Θεσσαλονίκη: 16 – 27°C

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Η πρόγνωση για την Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου

Στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Βελτίωση των φαινομένων αναμένεται από το μεσημέρι στην Κρήτη και από το απόγευμα στα Δωδεκάνησα. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες, κυρίως τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, όπου πιθανώς να σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 5 και στα ανατολικά 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Η πρόγνωση για την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου

Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες κυρίως στα ηπειρωτικά, όπου στα ορεινά είναι πιθανόν να σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι. Η ορατότητα θα είναι κατά τόπους περιορισμένη στα δυτικά τις πρωινές και βραδινές ώρες. Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 και στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5, τοπικά στο Αιγαίο 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.

Η πρόγνωση για το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου

Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στα δυτικά και τα βόρεια με τοπικές βροχές μέχρι τις απογευματινές ώρες. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, όπου πιθανόν στα ορεινά να σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι. Η ορατότητα θα είναι κατά τόπους περιορισμένη στα δυτικά και τα βόρεια τις πρωινές και βραδινές ώρες. Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 και στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5, τοπικά στο Αιγαίο 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο στα ανατολικά και τα νότια.

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