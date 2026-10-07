Ινδία: Κατέρρευσε πολυώροφο κτήριο - Τρεις νεκροί - Φόβοι για παγιδευμένους

Snapshot Κατέρρευσε πενταώροφο κτήριο στο Ανατολικό Δελχί με τρεις νεκρούς, μεταξύ αυτών ένα 12χρονο κορίτσι και μία 21χρονη έγκυος τεσσάρων μηνών.

Οκτώ άνθρωποι τραυματίστηκαν και διασώθηκαν μετά την κατάρρευση.

Συνεχίζονται οι έρευνες στα χαλάσματα λόγω φόβων για παγιδευμένους κάτω από τα συντρίμμια.

Στην περιοχή έχει επιβληθεί απαγόρευση κυκλοφορίας για να διευκολυνθούν οι επιχειρήσεις διάσωσης. Snapshot powered by AI

Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους μετά την κατάρρευση πενταώροφο κτηρίου στο Ανατολικό Δελχί την Τετάρτη.

Πρόκειται για τουλάχιστον ένα κορίτσι 12 ετών και άλλο ένα άτομο, η ταυτότητα των οποίων δεν έχει εξακριβωθεί, καθώς και μία 21χρονη, η οποία ήταν τεσσάρων μηνών έγκυος.

Οκτώ άνθρωποι διασώθηκαν, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες στα χαλάσματα, καθώς εκφράζονται φόβοι ότι υπάρχουν παγιδευμένοι μέσα στα συντρίμμια.

A five-storey building reportedly collapsed in Delhi’s Seemapuri area on Wednesday around 3.20pm triggering a major rescue operation. Several people are feared to be trapped under the debris. Police & Emergency teams rushed to the spot following the collapse, rescue is on #Delhi https://t.co/04sjh1cTYS — Utkarsh Singh (@utkarshs88) October 7, 2026

Στη περιοχή έχει επιβληθεί απαγόρευση της κυκλοφορίας, ώστε να εργαστούν τα συνεργεία διάσωσης