Ινδία: Κατέρρευσε πολυώροφο κτήριο - Τρεις νεκροί - Φόβοι για παγιδευμένους
Οχτώ άνθρωποι τραυματίστηκαν
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- Κατέρρευσε πενταώροφο κτήριο στο Ανατολικό Δελχί με τρεις νεκρούς, μεταξύ αυτών ένα 12χρονο κορίτσι και μία 21χρονη έγκυος τεσσάρων μηνών.
- Οκτώ άνθρωποι τραυματίστηκαν και διασώθηκαν μετά την κατάρρευση.
- Συνεχίζονται οι έρευνες στα χαλάσματα λόγω φόβων για παγιδευμένους κάτω από τα συντρίμμια.
- Στην περιοχή έχει επιβληθεί απαγόρευση κυκλοφορίας για να διευκολυνθούν οι επιχειρήσεις διάσωσης.
Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους μετά την κατάρρευση πενταώροφο κτηρίου στο Ανατολικό Δελχί την Τετάρτη.
Πρόκειται για τουλάχιστον ένα κορίτσι 12 ετών και άλλο ένα άτομο, η ταυτότητα των οποίων δεν έχει εξακριβωθεί, καθώς και μία 21χρονη, η οποία ήταν τεσσάρων μηνών έγκυος.
Οκτώ άνθρωποι διασώθηκαν, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες στα χαλάσματα, καθώς εκφράζονται φόβοι ότι υπάρχουν παγιδευμένοι μέσα στα συντρίμμια.
Στη περιοχή έχει επιβληθεί απαγόρευση της κυκλοφορίας, ώστε να εργαστούν τα συνεργεία διάσωσης
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