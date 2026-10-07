Κολυδάς: Αλλάζει το σκηνικό του καιρού - Έρχονται 30άρια και μετά βροχές

Snapshot Οι νοτιάδες θα ενισχυθούν και η θερμοκρασία θα φτάσει τοπικά έως τους 28-30 βαθμούς Κελσίου τις επόμενες ημέρες.

Από την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου αναμένεται αλλαγή του καιρού με τις πρώτες βροχές να ξεκινούν από τη δυτική Ελλάδα.

Το Σαββατοκύριακο οι βροχές θα επεκταθούν σε κεντρική και βόρεια Ελλάδα, με πιθανότητα καταιγίδων στα δυτικά και το Ιόνιο.

Ο καιρός θα παρουσιάσει γρήγορες εναλλαγές από ζέστη σε φθινοπωρινές βροχές μέσα σε λίγες ημέρες. Snapshot powered by AI

Σε δύο διαφορετικά πρόσωπα αναμένεται να δείξει ο καιρός τις επόμενες ημέρες, σύμφωνα με την πρόγνωση του μετεωρολόγου Θοδωρή Κολυδά.

Όπως αναφέρει σε ανάρτησή του, οι νοτιάδες αναμένεται σταδιακά να ενισχυθούν, ανεβάζοντας τον υδράργυρο σε αρκετές περιοχές της χώρας. Η θερμοκρασία αναμένεται να φτάσει τοπικά ακόμη και τους 28 με 30 βαθμούς Κελσίου, δημιουργώντας ένα πρόσκαιρα πιο ζεστό σκηνικό για την εποχή.

Ωστόσο, η καλοκαιρία δεν θα διαρκέσει για πολύ. Από την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου αναμένεται αλλαγή του καιρού, με τις πρώτες οργανωμένες βροχές να ξεκινούν από τα δυτικά.

Σύμφωνα με την πρόγνωση, τα φαινόμενα θα κάνουν αρχικά την εμφάνισή τους στη δυτική Ελλάδα και στη συνέχεια θα κινηθούν ανατολικότερα.

Μέσα στο Σαββατοκύριακο, οι βροχές αναμένεται να επηρεάσουν περισσότερες περιοχές, κυρίως την κεντρική και βόρεια Ελλάδα. Παράλληλα, στα δυτικά και το Ιόνιο δεν αποκλείονται και καταιγίδες.

Έτσι, το επόμενο διάστημα αναμένεται να χαρακτηριστεί από γρήγορες εναλλαγές: ζέστη και υψηλές θερμοκρασίες στην αρχή, βροχές και πιο φθινοπωρινές συνθήκες στη συνέχεια.

Ολόκληρη η ανάρτηση του Θοδωρή Κολυδά:

«Η ΣΕΙΡΑ ΤΟΥ ΝΟΤΟΥ... Αλλάζει το σκηνικό του καιρού τις επόμενες ημέρες. Οι νοτιάδες θα πάρουν σταδιακά το πάνω χέρι, ανεβάζοντας αισθητά τη θερμοκρασία, που τοπικά θα αγγίξει ακόμη και τους 28 με 30°C. Την ίδια ώρα όμως επιστρέφει και το φθινόπωρο: από την Παρασκευή οι πρώτες οργανωμένες βροχές θα κάνουν την εμφάνισή τους από τα δυτικά και μέσα στο Σαββατοκύριακο θα επηρεάσουν τα κεντρικά και βόρεια της χώρας. Ζέστη λοιπόν στην αρχή, βροχές στη συνέχεια — ένα καθαρά φθινοπωρινό σκηνικό με γρήγορες εναλλαγές».

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