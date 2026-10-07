Κολυδάς: Αλλάζει το σκηνικό του καιρού - Έρχονται 30άρια και μετά βροχές

Από την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου αναμένεται αλλαγή του καιρού, με τις πρώτες οργανωμένες βροχές να ξεκινούν από τα δυτικά

Αναστασία - Βασιλική Γκολέμη

Κολυδάς: Αλλάζει το σκηνικό του καιρού - Έρχονται 30άρια και μετά βροχές
ΕΛΛΑΔΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Οι νοτιάδες θα ενισχυθούν και η θερμοκρασία θα φτάσει τοπικά έως τους 28-30 βαθμούς Κελσίου τις επόμενες ημέρες.
  • Από την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου αναμένεται αλλαγή του καιρού με τις πρώτες βροχές να ξεκινούν από τη δυτική Ελλάδα.
  • Το Σαββατοκύριακο οι βροχές θα επεκταθούν σε κεντρική και βόρεια Ελλάδα, με πιθανότητα καταιγίδων στα δυτικά και το Ιόνιο.
  • Ο καιρός θα παρουσιάσει γρήγορες εναλλαγές από ζέστη σε φθινοπωρινές βροχές μέσα σε λίγες ημέρες.
Snapshot powered by AI

Σε δύο διαφορετικά πρόσωπα αναμένεται να δείξει ο καιρός τις επόμενες ημέρες, σύμφωνα με την πρόγνωση του μετεωρολόγου Θοδωρή Κολυδά.

Όπως αναφέρει σε ανάρτησή του, οι νοτιάδες αναμένεται σταδιακά να ενισχυθούν, ανεβάζοντας τον υδράργυρο σε αρκετές περιοχές της χώρας. Η θερμοκρασία αναμένεται να φτάσει τοπικά ακόμη και τους 28 με 30 βαθμούς Κελσίου, δημιουργώντας ένα πρόσκαιρα πιο ζεστό σκηνικό για την εποχή.

Ωστόσο, η καλοκαιρία δεν θα διαρκέσει για πολύ. Από την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου αναμένεται αλλαγή του καιρού, με τις πρώτες οργανωμένες βροχές να ξεκινούν από τα δυτικά.

Σύμφωνα με την πρόγνωση, τα φαινόμενα θα κάνουν αρχικά την εμφάνισή τους στη δυτική Ελλάδα και στη συνέχεια θα κινηθούν ανατολικότερα.

Μέσα στο Σαββατοκύριακο, οι βροχές αναμένεται να επηρεάσουν περισσότερες περιοχές, κυρίως την κεντρική και βόρεια Ελλάδα. Παράλληλα, στα δυτικά και το Ιόνιο δεν αποκλείονται και καταιγίδες.

Έτσι, το επόμενο διάστημα αναμένεται να χαρακτηριστεί από γρήγορες εναλλαγές: ζέστη και υψηλές θερμοκρασίες στην αρχή, βροχές και πιο φθινοπωρινές συνθήκες στη συνέχεια.

Ολόκληρη η ανάρτηση του Θοδωρή Κολυδά:

«Η ΣΕΙΡΑ ΤΟΥ ΝΟΤΟΥ... Αλλάζει το σκηνικό του καιρού τις επόμενες ημέρες. Οι νοτιάδες θα πάρουν σταδιακά το πάνω χέρι, ανεβάζοντας αισθητά τη θερμοκρασία, που τοπικά θα αγγίξει ακόμη και τους 28 με 30°C. Την ίδια ώρα όμως επιστρέφει και το φθινόπωρο: από την Παρασκευή οι πρώτες οργανωμένες βροχές θα κάνουν την εμφάνισή τους από τα δυτικά και μέσα στο Σαββατοκύριακο θα επηρεάσουν τα κεντρικά και βόρεια της χώρας. Ζέστη λοιπόν στην αρχή, βροχές στη συνέχεια — ένα καθαρά φθινοπωρινό σκηνικό με γρήγορες εναλλαγές».

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
16:29ΕΛΛΑΔΑ

Ρέθυμνο: «Θερίζει» η γαστρεντερίτιδα - Έρευνες στο δίκτυο υδροδότησης μετά την κακοκαιρία

16:25ΚΟΣΜΟΣ

Ο Βλαντιμίρ Πούτιν «γιορτάζει» τα 74α γενέθλιά του με μαζική πυραυλική επίθεση στο Κίεβο

16:18ΕΛΛΑΔΑ

ΣτΕ: Νέα «καμπάνα» 20.000 ευρώ στη Διοίκηση για το ξενοδοχείο στη Μακρυγιάννη – Επτά χρόνια χωρίς κατεδάφιση

16:09NEWSBOMB

Politico: Οι Ευρωπαίοι προετοιμάζονται για εφιαλτικό σενάριο πολύνεκρης υβριδικής επίθεσης

15:58ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Έκπληξη» με Δούκα και Σπίρτζη στο φεστιβάλ της «Αυγής» και του «105,5 Στο Κόκκινο»

15:56ΕΛΛΑΔΑ

ΑΑΔΕ: 70 απαντήσεις για την ΕΑΕ 2026 – Τι αλλάζει και τι πρέπει να προσέξουν οι παραγωγοί

15:51ΚΟΣΜΟΣ

Η Χαμάς δημοσίευσε νέο βίντεο του Σινουάρ που τραβήχτηκε λίγες ημέρες πριν από τον θάνατό του - «Εξαιρετικό στρατιωτικό επίτευγμα η 7η Οκτωβρίου»

15:43ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: 8 ημέρες μετά απεγκλωβίστηκαν οι εργαζόμενοι στο φαράγγι της Σαμαριάς

15:41ΕΛΛΑΔΑ

Στο «κόκκινο» η κίνηση λόγω Ρούμπιο - Ακινητοποιημένο όχημα προκαλεί προβλήματα στην Κηφισίας

15:23ANNOUNCEMENTS

«Παίζουμε Μαζί, Κερδίζουμε Όλοι»: Μια διαφορετική νίκη μέσα από τον αθλητισμό

15:21ΕΛΛΑΔΑ

Κολυδάς: Αλλάζει το σκηνικό του καιρού - Έρχονται 30άρια και μετά βροχές

15:21ANNOUNCEMENTS

Ο CEO της United Group, Stan Miller, στο FT Connect Europe για το ψηφιακό μέλλον της Ευρώπης

15:11ΜΠΑΣΚΕΤ

Μονακό: Κήρυξε πτώχευση και αναστέλλει τη λειτουργία της - «Η σημερινή ημέρα είναι θλιβερή»

15:10ΚΟΣΜΟΣ

Η Ρωσία σφυροκοπά την Ουκρανία με πυραύλους και drones - Τουλάχιστον 20 νεκροί, ανάμεσά τους παιδιά

15:09LIFESTYLE

Δαβαράκης κατά Βίσση για τον καβγά με Καρβέλα: Εισέβαλε στη ζωή της ο... εφοπλιστικός κόσμος

15:04ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Νοεμβρίου: Πότε θα καταβληθούν - Η ανακοίνωση του ΕΦΚΑ με τις οριστικές ημερομηνίες

15:00ΕΥ ΖΗΝ

Τι διαφορετικό προσφέρει το γιαούρτι όταν είναι στραγγιστό: Πρωτεΐνη, ασβέστιο και τι να ελέγχετε

14:59ΕΛΛΑΔΑ

Δίκη για τα Τέμπη: Αποχώρησε με φορείο ο Πάνος Ρούτσι

14:55ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Θάνατος Μαζωνάκη: Η αναισθησιολόγος έδωσε απαντήσεις για την πλασμαφαίρεση - Στο μικροσκόπιο η χορήγηση μέθης

14:54ΕΛΛΑΔΑ

Ρέθυμνο: «Συναγερμός» για δεκάδες περιστατικά με συμπτώματα γαστρεντερίτιδας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
12:22ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κελεκίδου, Βολάνης και Ζαζόπουλος καταθέτουν στη ΓΑΔΑ για το κύκλωμα του Καμπούρη

07:52LIFESTYLE

Κατερίνα Καραβάτου-Χρήστος Φερεντίνος: Το μέλλον του «Στούντιο 4» και η «απάντηση» στην τηλεθέαση

15:21ΕΛΛΑΔΑ

Κολυδάς: Αλλάζει το σκηνικό του καιρού - Έρχονται 30άρια και μετά βροχές

14:59ΕΛΛΑΔΑ

Δίκη για τα Τέμπη: Αποχώρησε με φορείο ο Πάνος Ρούτσι

12:42ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Αποκλεισμένος ο Πρύτανης Χρήστος Μπούρας - Ένταση με φοιτητές για το θέμα της ακρίβειας

15:09LIFESTYLE

Δαβαράκης κατά Βίσση για τον καβγά με Καρβέλα: Εισέβαλε στη ζωή της ο... εφοπλιστικός κόσμος

15:43ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: 8 ημέρες μετά απεγκλωβίστηκαν οι εργαζόμενοι στο φαράγγι της Σαμαριάς

12:03LIFESTYLE

Τέλος οι «Ράδιο Αρβύλα» από τον ANT1

05:42ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 7 Οκτωβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

10:56ΕΛΛΑΔΑ

Πάρνηθα: Πιάστηκε ο «εξοικειωμένος» λύκος μετά τις δύο επιθέσεις – Μεταφέρεται στον «Αρκτούρο» στη Φλώρινα

10:52ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Εκτός Ελλάδας ο Αλκέτ Ριζάι: Διέφυγε με «περιπολικό» σαν αστυνομικός

14:55ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Θάνατος Μαζωνάκη: Η αναισθησιολόγος έδωσε απαντήσεις για την πλασμαφαίρεση - Στο μικροσκόπιο η χορήγηση μέθης

13:29ΕΛΛΑΔΑ

Δημητρακόπουλος για Βίσση - Καρβέλα: Σταματάει κάθε διάλογος και πλέον όλα θα κριθούν από τη Δικαιοσύνη

14:19ΚΟΣΜΟΣ

Ποια είναι η Εθνοφρουρά της Φλόριντα που υπέγραψε συμφωνία με τις Ένοπλες Δυνάμεις παρουσία Δένδια – Ρούμπιο

15:41ΕΛΛΑΔΑ

Στο «κόκκινο» η κίνηση λόγω Ρούμπιο - Ακινητοποιημένο όχημα προκαλεί προβλήματα στην Κηφισίας

11:12ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Ζιακόπουλος: Βαρομετρικό χαμηλό αρχίζει να οργανώνεται στον Κόλπο της Γένοβας - Πώς θα επηρεάσει την Ελλάδα

15:34ΕΛΛΑΔΑ

Πλακιάς κατά Κωνσταντοπούλου: «Καμία βία στον Ρούτσι, μην λέτε ψέμματα»

12:39ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Δημήτρης Γιαννακόπουλος: «Δεν ξανακάθομαι στο ίδιο τραπέζι με μισάνθρωπους - Ψήφος υπέρ του ΠΑΟΚ»

15:51ΚΟΣΜΟΣ

Η Χαμάς δημοσίευσε νέο βίντεο του Σινουάρ που τραβήχτηκε λίγες ημέρες πριν από τον θάνατό του - «Εξαιρετικό στρατιωτικό επίτευγμα η 7η Οκτωβρίου»

10:33LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Σκληρός ανταγωνισμός στην πρωινή ζώνη - Ποιος κέρδισε σε ενημέρωση και ψυχαγωγία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ