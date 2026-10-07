Με λίγες αραιές νεφώσεις και με άνοδο της θερμοκρασίας η Τετάρτη – Αλλαγή του καιρού από Πέμπτη

Γενικά αίθριος θα παρουσιαστεί ο καιρός σήμερα Τετάρτη. Η πρόγνωση για τις επόμενες ημέρες

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Με λίγες αραιές νεφώσεις και με άνοδο της θερμοκρασίας η Τετάρτη – Αλλαγή του καιρού από Πέμπτη
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  • Σήμερα Τετάρτη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με αραιές νεφώσεις από το μεσημέρι και τοπικά περιορισμένη ορατότητα στα δυτικά.
  • Την Πέμπτη θα εμφανιστούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στο Ιόνιο και στα δυτικά ηπειρωτικά, ενώ η υπόλοιπη χώρα θα έχει σχεδόν αίθριο καιρό.
  • Την Παρασκευή αναμένονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και καταιγίδες κυρίως στο Ιόνιο, τα δυτικά, τα βόρεια και βαθμιαία στα κεντρικά ηπειρωτικά.
  • Το Σάββατο θα συνεχιστούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στα δυτικά και στα περισσότερα ηπειρωτικά εκτός της ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
  • Η θερμοκρασία θα παραμείνει σχετικά σταθερή με μέγιστες τιμές γύρω στους 24-27 βαθμούς Κελσίου στους περισσότερους νομούς.
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Σύμφωνα με την ΕΜΥ, σήμερα Τετάρτη γενικά αίθριος καιρός. Αραιές νεφώσεις από το μεσημέρι που τη νύχτα στο Ιόνιο θα πυκνώσουν. Η ορατότητα τις πρωινές θα είναι τοπικά περιορισμένη στα δυτικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από νότιες διευθύνσεις 2 με 4 και στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στο Ιόνιο, τα Δωδεκάνησα και τα ηπειρωτικά τους 24 με 26, τοπικά στα δυτικά και νότια ηπειρωτικά τους 27 βαθμούς και στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 22 με 25 βαθμούς Κελσίου.

Οι θερμοκρασίες (ελάχιστες – μέγιστες):

  • Θράκη: 10 – 25°C
  • Ανατολική Μακεδονία: 10 – 24°C
  • Κεντρική Μακεδονία: 9 – 25°C
  • Δυτική Μακεδονία: 6 – 23°C
  • Ήπειρος: 9 – 25°C
  • Θεσσαλία: 10 – 26°C
  • Νησιά Ιονίου: 16 – 26°C
  • Δυτική Στερεά: 13 – 27°C
  • Δυτική Πελοπόννησος: 12 – 27°C
  • Ανατολική Πελοπόννησος: 13 – 27°C
  • Κυκλάδες: 16 – 22°C
  • Ανατολική Στερεά – Εύβοια: 11 – 26°C
  • Κρήτη: 14 – 24°C
  • Νησιά Ανατολικού Αιγαίου: 18 – 23°C
  • Δωδεκάνησα: 18 – 26°C
  • Αττική: 12 – 26°C
  • Θεσσαλονίκη: 9 – 26°C

Tο ραντάρ με τον καιρό ΤΩΡΑ, μέσα από το WINDY που χρησιμοποιεί τα προγνωστικά μοντέλα GFS, ECMWF και NEMS

Η πρόγνωση για την Πέμπτη 8 Οκτωβρίου

Στο Ιόνιο και βαθμιαία στα δυτικά ηπειρωτικά νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές ή όμβρους και μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν αίθριος καιρός με αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα πιο πυκνές, κυρίως στην ανατολική νησιωτική χώρα. Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη στα δυτικά και την ανατολική νησιωτική χώρα. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 και τοπικά στα πελάγη 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει τους 23 με 26, τοπικά στα ηπειρωτικά 27 βαθμούς Κελσίου.

Η πρόγνωση για την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου

Στο Ιόνιο, στα δυτικά και τα βόρεια και βαθμιαία στα κεντρικά ηπειρωτικά νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές ή όμβρους και μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν αίθριος καιρός με κατά τόπους και κατά διαστήματα αραιές νεφώσεις. Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη στα ηπειρωτικά, κυρίως τα ορεινά καθώς και στην ανατολική νησιωτική χώρα. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 και στα πελάγη τοπικά 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.

Η πρόγνωση για το Σάββατο 10 Οκτωβρίου

Στα δυτικά και βαθμιαία στα υπόλοιπα ηπειρωτικά (πλην της ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης) νεφώσεις με τοπικές βροχές ή όμβρους και σποραδικές καταιγίδες κυρίως στα δυτικά. Στα υπόλοιπα αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα πιο πυκνές. Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 2 με 3 και στα πελάγη 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Η πρόγνωση του καιρού, μέσα από το WINDY που χρησιμοποιεί τα προγνωστικά μοντέλα GFS, ECMWF και NEMS

Οι πολίτες μπορούν να ενημερώνονται καθημερινά για την εξέλιξη των έκτακτων καιρικών φαινομένων στα τακτικά δελτία καιρού της ΕΜΥ και στην ιστοσελίδα της ΕΜΥ στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.emy.gr.

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