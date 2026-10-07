Καιρός: Το El Niño του 2026 σπάει κάθε ρεκόρ - Εξαιρετικά ισχυρή η θέρμανση που καταγράφεται

Snapshot Ο δείκτης Niño 3.4 έφτασε στις αρχές Οκτωβρίου 2026 σε επίπεδα ρεκόρ τουλάχιστον από το 1981.

Η απόκλιση θερμοκρασίας της επιφάνειας της θάλασσας στην περιοχή Niño 3.4 έφτασε περίπου τους +3.2°C πάνω από τη μέση τιμή της περιόδου 1991με 2020.

Το 2026 παρουσιάζει τη μεγαλύτερη εβδομαδιαία θετική απόκλιση στον δείκτη Niño 3.4 από το 1981 έως σήμερα, ξεπερνώντας σημαντικά ιστορικά επεισόδια όπως το 2015/16 και το 1997/98.

Το El Niño επηρεάζει σημαντικά την παγκόσμια ατμοσφαιρική κυκλοφορία, μεταβάλλοντας τα μοτίβα βροχοπτώσεων και θερμοκρασιών σε πολλές περιοχές του πλανήτη.

Η αξιολόγηση του φαινομένου βασίζεται στην επιμονή των ανωμαλιών θερμοκρασίας επί εβδομάδες και όχι σε μεμονωμένες τιμές. Snapshot powered by AI

Κάθε ρεκόρ σπάει το καιρικό φαινόμενο El Niño το 2026, με εξαιρετικά ισχυρή θέρμανση να καταγράφεται τις τελευταίες εβδομάδες στον κεντρικό τροπικό Ειρηνικό.

Ειδικότερα, σύμφωνα με χάρτη του meteo, ο δείκτης Niño 3.4 έφτασε στις αρχές Οκτωβρίου 2026 σε επίπεδα ρεκόρ τουλάχιστον από το 1981 όπου ξεκίνησε η συστηματική καταγραφή του φαινομένου.

Σύμφωνα με τα τελευταία εβδομαδιαία δεδομένα, η απόκλιση της θερμοκρασίας της επιφάνειας της θάλασσας στην περιοχή Niño 3.4 έφτασε περίπου τους +3.2°C πάνω από τη μέση τιμή της περιόδου 1991–2020. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη τιμή που καταγράφεται στο συγκεκριμένο εβδομαδιαίο αρχείο, το οποίο ξεκινά στις 2 Σεπτεμβρίου 1981 και περιλαμβάνει τις βασικές περιοχές παρακολούθησης του φαινομένου: Niño 1+2, Niño 3, Niño 3.4 και Niño 4.

Η περιοχή Niño 3.4 θεωρείται μία από τις βασικές ζώνες παρακολούθησης του φαινομένου El Niño – Νότιας Ταλάντωσης. Όταν οι θερμοκρασίες της επιφάνειας της θάλασσας παραμένουν σημαντικά υψηλότερες από τα κανονικά επίπεδα, ενισχύεται η θερμή φάση του φαινομένου, δηλαδή το El Niño. Η επίσημη αξιολόγηση δεν βασίζεται σε μία μόνο εβδομαδιαία τιμή, αλλά στην επιμονή των ανωμαλιών επί εβδομάδες.

Η φετινή εξέλιξη είναι εντυπωσιακή. Η καμπύλη του 2026 έχει ήδη ξεπεράσει τις αντίστοιχες πορείες μεγάλων ιστορικών επεισοδίων, όπως το 2015/16, το 1982/83 και το 1997/98. Στο πλήρες αρχείο από το 1981 μέχρι σήμερα, το 2026 ξεχωρίζει πλέον ως η ισχυρότερη εβδομαδιαία θετική απόκλιση στην περιοχή Niño 3.4.

Το El Niño μπορεί να επηρεάσει σημαντικά την παγκόσμια ατμοσφαιρική κυκλοφορία, μεταβάλλοντας τα μοτίβα βροχοπτώσεων και θερμοκρασιών σε πολλές περιοχές του πλανήτη. Κάθε επεισόδιο, ωστόσο, έχει διαφορετικά χαρακτηριστικά και επιπτώσεις, ανάλογα με την ένταση, τη διάρκεια, την εποχή κορύφωσης και την αλληλεπίδραση με την ατμόσφαιρα.

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