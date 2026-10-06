Καιρός - Μαρουσάκης: «30άρια» τις επόμενες μέρες και μετά βροχές - Διαταραχή από Ιταλία

«Σχεδόν καλοκαιρινές» χαρακτήρισε τις συνθήκες του καιρού των επομένων ημέρων ο μετεωρολόγος Κλέαρχος Μαρουσάκης.

Το «σχεδόν» έχει να κάνει με τις θερμοκρασίες τη νύχτα. Ωστόσο ο κ. Μαρουσάκης έκανε λόγο και για «30άρια» μέσα στις επόμενες μέρες.

«Την Παρασκευή θα μας προσεγγίσει μια διαταραχή από την Ιταλία και αν βοηθήσει ο νοτιάς μπορεί να δούμε στα δυτικά και πάνω από 30 βαθμούς», είπε χαρακτηριστικά. Αναφέρθηκε επίσης σε κύμα κακοκαιρίας μέσα στο Σαββατοκύριακο κυρίως στα κεντρικά, δυτικά και βόρεια της χώρας. «Την Παρασκευή έρχεται βαρομετρικό χαμηλό από δυτικά προς ανατολικά και οι άνεμοι βαθμιαία μετατρέπονται σε νότιους. Πιο θερμοί και πιο υγροί», πρόσθεσε.

Με λίγα λόγια θα δούμε δύο καιρούς μέσα στο Σαββατοκύριακο, υψηλές θερμοκρασίες αλλά και βροχές .

Διαβάστε επίσης