Πετρούπολη: 58χρονος εντοπίστηκε χωρίς αισθήσεις κοντά στο νεκροταφείο

Snapshot Ένας 58χρονος βρέθηκε χωρίς αισθήσεις κοντά στο νεκροταφείο Πετρούπολης το απόγευμα της Τετάρτης 7/10.

Έξι πυροσβέστες με τρία οχήματα ανταποκρίθηκαν άμεσα στο περιστατικό μετά από ειδοποίηση του Πυροσβεστικού Σώματος.

Οι πυροσβέστες μετέφεραν τον 58χρονο με φορείο σε προσβάσιμο σημείο για να παραληφθεί από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Ο 58χρονος διακομίστηκε με ασθενοφόρο για περαιτέρω ιατρική φροντίδα.

Η επιχείρηση της Πυροσβεστικής ολοκληρώθηκε σύντομα μετά τη μεταφορά του άνδρα. Snapshot powered by AI

Χωρίς τις αισθήσεις του εντοπίστηκε το απόγευμα της Τετάρτης (7/10) 58χρονος, πλησίον του νεκροταφείου Πετρούπολης.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 17:00 και άμεσα κινητοποιήθηκαν έξι πυροσβέστες με τρία οχήματα από τον 2ο και τον 10ο Πυροσβεστικό Σταθμό Αθηνών.

Οι πυροσβέστες εντόπισαν τον 58χρονο χωρίς τις αισθήσεις του και προχώρησαν στη μεταφορά του με φορείο σε προσβάσιμο σημείο, προκειμένου να μπορέσει να τον παραλάβει ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Στη συνέχεια, ο 58χρονος παρελήφθη από το πλήρωμα του ασθενοφόρου για τη διακομιδή του.

Η επιχείρηση της Πυροσβεστικής ολοκληρώθηκε λίγο αργότερα.

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