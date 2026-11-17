Δικαστική δικαίωση για πολίτη στο Ηράκλειο, αφού του ακυρώθηκαν οφειλές ύψους 5.5150 ευρώ, που αφορούσαν πρόστιμα παλαιότερων ετών και είχαν κοινοποιηθεί από τον Δήμο Ηρακλείου το 2024.

Η υπόθεση σχετιζόταν με δύο πρόστιμα λαϊκών αγορών, τα οποία του είχαν επιβληθεί το 2009 και το 2010 και είχαν βεβαιωθεί ταμειακά το 2010 και το 2011.

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