Του κατάσχεσαν 59 ευρώ από τη σύνταξη για πρόστιμα τροχαίας - Η δικαστική απόφαση του τα επέστρεψε

Μια απρόσμενη περιπέτεια με την Εφορία έζησε ένας συνταξιούχος στην Ισπανία, όταν είδε να κατάσχονται 59,22 ευρώ από τον τραπεζικό του λογαριασμό για την εξόφληση προστίμων τροχαίας. Ο ίδιος υποστήριξε ότι τα χρήματα προέρχονταν αποκλειστικά από τη σύνταξή του, η οποία ήταν χαμηλότερη από τον κατώτατο μισθό, και επομένως δεν μπορούσαν να κατασχεθούν.

Η υπόθεση έφτασε μέχρι το Ανώτατο Δικαστήριο της χώρας, το οποίο με την απόφαση 920/2026, της 15ης Ιουλίου, ξεκαθάρισε ότι τα χρήματα από μισθούς και συντάξεις που δεν ξεπερνούν το ύψος του κατώτατου μισθού διατηρούν τον ακατάσχετο χαρακτήρα τους, ακόμη κι αν παραμένουν στον τραπεζικό λογαριασμό για αρκετούς μήνες.

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