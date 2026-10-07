Φίλιππος Καμπούρης: Ανοίγει έρευνα και για φοροδιαφυγή – Την Κυριακή οι απολογίες

Snapshot Ανοίγει έρευνα για φοροδιαφυγή στην υπόθεση του Φίλιππου Καμπούρη, της συζύγου του και των συγκατηγορουμένων τους.

Η έρευνα θα εστιάσει στην απόκρυψη εισοδημάτων, τη σωστή απόδοση ΦΠΑ και πιθανές ψευδείς δηλώσεις για επιστροφή ΦΠΑ.

Θα εξεταστούν αναλυτικά φορολογικές δηλώσεις και οικονομικά στοιχεία των εμπλεκομένων για τυχόν παραβάσεις.

Το σκέλος της φοροδιαφυγής διερευνάται ανεξάρτητα και θα αξιολογηθεί από τις δικαστικές αρχές με βάση τα συλλεχθέντα στοιχεία.

Οι κατηγορούμενοι θα απολογηθούν ενώπιον της ανακρίτριας την προσεχή Κυριακή. Snapshot powered by AI

Νέα διάσταση λαμβάνει η υπόθεση του Φίλιππου Καμπούρη, της συζύγου του και των συγκατηγορουμένων τους, καθώς ανοίγει παράλληλη έρευνα για το ενδεχόμενο φοροδιαφυγής, έπειτα από σχετική παραγγελία της Εισαγγελίας Πρωτοδικών προς την ανακρίτρια.

Η δικαστική έρευνα θα επικεντρωθεί στο κατά πόσο έχουν αποκρυφθεί εισοδήματα ή φορολογικές υποχρεώσεις, καθώς και στο εάν τα δηλωθέντα εισοδήματα ανταποκρίνονται πλήρως στην πραγματικότητα.

Παράλληλα, θα εξεταστεί εάν ο ΦΠΑ αποδόθηκε κανονικά, όπως προβλέπει η νομοθεσία, αλλά και αν έχουν υποβληθεί ανακριβή ή ψευδή στοιχεία με στόχο την επιστροφή ΦΠΑ.

Στο μικροσκόπιο δηλώσεις και φορολογικά στοιχεία

Στο πλαίσιο της έρευνας, οι αρμόδιες αρχές αναμένεται να εξετάσουν αναλυτικά φορολογικές δηλώσεις, οικονομικές κινήσεις και στοιχεία που σχετίζονται με τις δραστηριότητες των εμπλεκομένων, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν προκύπτουν ενδείξεις απόκρυψης φορολογητέας ύλης ή άλλες παραβάσεις.

Πρόκειται για σκέλος που διερευνάται αυτοτελώς και θα αξιολογηθεί από τις δικαστικές αρχές με βάση τα στοιχεία που θα συγκεντρωθούν.

Την Κυριακή οι απολογίες

Την ίδια ώρα, οι κατηγορούμενοι ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία προκειμένου να προετοιμάσουν τις απολογίες τους.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, θα περάσουν το κατώφλι της ανακρίτριας την προσεχή Κυριακή, οπότε και αναμένεται να τοποθετηθούν επί των κατηγοριών που τους αποδίδονται.

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