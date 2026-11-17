Snapshot Τέσσες πεζοπόροι έχασαν τον προσανατολισμό τους κατά τη διάρκεια πεζοπορίας στη λίμνη Κερκίνη Σερρών.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία ενημερώθηκε για το περιστατικό στις 17:30 και έσπευσε στο σημείο με τέσσερις πυροσβέστες και δύο οχήματα.

Οι πεζοπόροι διασώθηκαν και μεταφέρθηκαν σε ασφαλές σημείο με τη βοήθεια της Πυροσβεστικής. Snapshot powered by AI

Σε ασφαλές σημείο μεταφέρθηκαν με τη βοήθεια της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, τέσσερα άτομα, τα οποία κατά τη διάρκεια πεζοπορίας στη λίμνη Κερκίνη Σερρών έχασαν τον προσανατολισμό τους.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό στις 17:30 το απόγευμα της Τρίτης. Στο σημείο έσπευσαν τέσσερις πυροσβέστες με δύο οχήματα από το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Άνω Ποροΐων.

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