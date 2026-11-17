Snapshot Ο Ολυμπιακός νίκησε με 97-95 στη παράταση τη Μακάμπι Τελ Αβίβ χάρη σε buzzer beater του Τζόζεφ.

Η ομάδα του Ολυμπιακού ανέβασε το ρεκόρ της σε 9-3 και παραμένει στην κορυφή της EuroLeague.

Ο Σάσα Βεζένκοφ ξεχώρισε με 37 πόντους και αδιανόητο τρίποντο από το κέντρο που έστειλε το ματς στην παράταση.

Η Μακάμπι Τελ Αβίβ υποχώρησε στο 3-9 μετά την ήττα, με σημαντικές επιδόσεις από τους Κλαρκ, Μαντάρ και Γουάλας.

Ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει τη Ρεάλ Μαδρίτης την Παρασκευή, ενώ η Μακάμπι θα παίξει με την Ντουμπάι την Πέμπτη στην Κύπρο. Snapshot powered by AI

Ο Ολυμπιακός επέστρεψε από το -7 στην κανονική διάρκεια με το απίθανο τρίποντο του Βεζένκοφ και ολοκλήρωσε την ανατροπή στην παράταση, με τον Τζόσεφ να υπογράφει το διπλό με buzzer beater για το 97-95 επί της Μακάμπι για την 12η αγωνιστική της EuroLeague, στο παιχνίδι που διεξήχθη στην Κύπρο.

Με αυτή τη νίκη, οι «ερυθρόλευκοι» ανέβασαν το ρεκόρ τους στο 9-3 και παρέμειναν στην κορυφή της βαθμολογίας της EuroLeague, την ώρα που η ομάδα του Όντεντ Κάτας υποχώρησε στο 3-9.

Πρωταγωνιστής για το σύνολο του Γιώργου Μπαρτζώκα ήταν ο Σάσα Βεζένκοφ, ο οποίος πραγματοποίησε μεγάλη εμφάνιση με 37 πόντους, 9 ριμπάουντ, 1 ασίστ και 1 κλέψιμο, κρατώντας τον Ολυμπιακό μέσα στο παιχνίδι και στέλνοντας το ματς στην παράταση με αδιανόητο τρίποντο από το κέντρο. Καθοριστικός ήταν και ο Τζόζεφ με 14 πόντους και 3 ασίστ, καθώς πέτυχε το νικητήριο σουτ στην εκπνοή, ενώ ο Φουρνιέ πρόσθεσε 16 πόντους και 4 ασίστ, έχοντας παράλληλα 7 λάθη.

Από την πλευρά της Μακάμπι, ο Κλαρκ ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 15 πόντους, 5 ριμπάουντ και 7 ασίστ, ο Μαντάρ είχε 12 πόντους και 6 ασίστ, ενώ ο Γουάλας σημείωσε 18 πόντους, μαζί με 3 κλεψίματα και 2 ασίστ.

Η επόμενη αγωνιστική υποχρέωση του Ολυμπιακού είναι την Παρασκευή (20/11), απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης στη SUNEL Arena, ενώ η Μακάμπι θα παραμείνει στην Κύπρο, όπου την Πέμπτη (19/11) θα αντιμετωπίσει την Ντουμπάι.