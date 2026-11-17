Snapshot Οι συντάξεις Δεκεμβρίου 2026 θα καταβληθούν σε δύο φάσεις από 25 έως 27 Νοεμβρίου.

Στις 25 Νοεμβρίου θα πληρωθούν οι συνταξιούχοι των πρώην Ταμείων μη μισθωτών, όπως ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ, και όσοι συνταξιοδοτήθηκαν από 1/1/2017 και μετά.

Στις 25 Νοεμβρίου καταβάλλονται επίσης οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα, για μισθωτούς και μη μισθωτούς.

Στις 27 Νοεμβρίου θα πληρωθούν οι συνταξιούχοι των πρώην Ταμείων ΙΚΑ ΕΤΑΜ, Τραπεζών, ΕΤΑΤ, ΝΑΤ, ΕΤΑΠ ΜΜΕ, ΟΤΕ, ΔΕΗ και οι συνταξιούχοι του Δημοσίου. Snapshot powered by AI

Από τις 25 έως τις 27 Νοεμβρίου αναμένεται να πραγματοποιηθούν οι πληρωμές των συντάξεων Δεκεμβρίου 2026, σύμφωνα με τον προγραμματισμό του e-ΕΦΚΑ.

Η διαδικασία θα εξελιχθεί σε δύο διαδοχικές φάσεις, με τις ημερομηνίες να διαφοροποιούνται ανάλογα με το ασφαλιστικό Ταμείο και την κατηγορία των συνταξιούχων.

Ποιοι πληρώνονται στις 25 Νοεμβρίου

Η πρώτη καταβολή έχει προγραμματιστεί για την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου 2026 και αφορά κυρίως τους συνταξιούχους που προέρχονται από τα πρώην Ταμεία μη μισθωτών.

Συγκεκριμένα, την ημερομηνία αυτή αναμένεται να πληρωθούν:

Οι συνταξιούχοι των πρώην ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ.

Όσοι συνταξιοδοτήθηκαν από την 1η Ιανουαρίου 2017 και μετά.

Οι δικαιούχοι επικουρικών συντάξεων του ιδιωτικού τομέα, τόσο μισθωτοί όσο και μη μισθωτοί.

Το δεύτερο «κύμα» πληρωμών στις 27 Νοεμβρίου

Η επόμενη φάση των πληρωμών αναμένεται την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2026. Στην καταβολή αυτή περιλαμβάνονται οι συνταξιούχοι που προέρχονται από τα πρώην Ταμεία ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, Τραπεζών, ΕΤΑΤ, ΝΑΤ, ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, ΟΤΕ και ΔΕΗ, καθώς και οι συνταξιούχοι του Δημοσίου.

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