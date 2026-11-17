Εurojackpot - Κλήρωση 17/11/26: Έλληνας χρυσός νικητής - Κέρδισε 38,3 εκατ. ευρώ
Ένας από τους δύο νικητές της πρώτης κατηγορίας στην κλήρωση του Eurojackpot της 17ης Νοεμβρίου 2026 βρέθηκε στην Ελλάδα
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Δύο μεγάλες επιτυχίες στην Ελλάδα ανέδειξε η κλήρωση του Eurojackpot την Τρίτη 17 Νοεμβρίου, με τη μεγαλύτερη να αποφέρει 38,3 εκατομμύρια ευρώ.
Στην πρώτη κατηγορία, με 5+2 σωστές προβλέψεις, αναδείχθηκαν συνολικά δύο νικητές, εκ των οποίων ο ένας στην Ελλάδα.
Οι πέντε βασικοί αριθμοί που προέκυψαν από την κλήρωση είναι οι 1, 5, 7, 15 και 19, ενώ οι δύο αριθμοί Euro είναι οι 1 και 11.
Ελληνική επιτυχία σημειώθηκε και στη δεύτερη κατηγορία, με 5+1 σωστές προβλέψεις. Συνολικά 12 δελτία κερδίζουν από 159.172 ευρώ, με ένα από αυτά να έχει κατατεθεί στην Ελλάδα.
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