Δύο μεγάλες επιτυχίες στην Ελλάδα ανέδειξε η κλήρωση του Eurojackpot την Τρίτη 17 Νοεμβρίου, με τη μεγαλύτερη να αποφέρει 38,3 εκατομμύρια ευρώ.

Στην πρώτη κατηγορία, με 5+2 σωστές προβλέψεις, αναδείχθηκαν συνολικά δύο νικητές, εκ των οποίων ο ένας στην Ελλάδα.

Οι πέντε βασικοί αριθμοί που προέκυψαν από την κλήρωση είναι οι 1, 5, 7, 15 και 19, ενώ οι δύο αριθμοί Euro είναι οι 1 και 11.

Ελληνική επιτυχία σημειώθηκε και στη δεύτερη κατηγορία, με 5+1 σωστές προβλέψεις. Συνολικά 12 δελτία κερδίζουν από 159.172 ευρώ, με ένα από αυτά να έχει κατατεθεί στην Ελλάδα.